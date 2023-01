Miért káros az irodai ülőmunka és hogyan tehetünk ellene?

Sajnos a legtöbben tudjuk: modern életvitelünk egyik hátulütője, hogy számtalan, régen nem ismert betegség bukkant fel.

Az egyik ilyen a folyamatos ülőmunka, mely megannyi egészségügyi panaszt és betegséget vonhat maga után: derék, nyak- és hátfájás, szív- és érrendszeri panaszok, aranyér, súlyproblémák, stb.

Az ülőmunkánk során végtagjaink elmacskásodnak, elégemberednek.

Nem is gondolnánk bele, de a statikus irodai munka nagyban felelős testünk alakjáért is!

A derékra rakódó többletsúly és a fenékre nehezedő folyamatos nyomás következtében csípőnk és/vagy derekunk egyre szélesebb lesz.

Természetesen minden előbb felsorolt okozat kompenzálható rendszeres testmozgással vagy tornával, de erre csak kevesen szánnak időt.

Miért is?

Mert egy átlagos irodai munkát végző ember átlagban, akár 10-12 órát is ülve tölthet naponta. Gondoljunk bele: vezetés közben ülünk a munkába vezető út során, ülünk az irodában, majd ülünk, ha hazafelé jövünk és otthon is eltöltünk legalább 1,5-2 órát a TV előtt, vagy az étkezőasztalnál.

A sok ülés egy idő után betegségekhez, hát- és derékfájáshoz vezethet.

A legjobb lenne persze munkahelyet, illetve ezzel együtt életformát változtatni, de nyilván erre kevesen hajlandóak. És tulajdonképpen miért is kellene megválni a szeretett hivatástól, ha van más megoldás?

De miért olyan káros az irodai ülőmunka?

Önmagában nem is lenne vele baj, ha kompenzációként legalább ugyanannyi idő állva, vagy egyéb mozgással telne a napból, mint amennyi elmegy az üléssel. Ez azonban az esetek 90%-ban kivitelezhetetlen.

Az ülőmunka során, történjen az otthon, home office-ban, vagy az irodában, inaktivitással telhet akár a napunk 50-70%-a is, ami rendkívül megterhelő a szervezetünknek, főleg keringés- és vázrendszerünknek.

Ráadásul az ülőmunka során a legtöbben rettenetesen rosszul tartják magukat, így aztán a nyakcsigolyák torzulása pont ugyanannyira kivédhetetlen, mint a gerincferdülés vagy a gerincsérv.

A munkára gyakorolt hatása: teljesítmény és koncentráció csökkenés, fáradékonyság.

“Sitting is the new smoking” – Egyes külföldi szakirodalmak szerint az “Ülés az új dohányzás”.

Ami szintén növeli a kockázatok számát, az az ülőmunkához társuló nem megfelelő életmód. Sok embernél a nyolc vagy tizenkét óra munka után sajnos nem az az elsődleges, hogy milyen mozgás jut még aznapra. Jöhet az evés, az otthoni feladatok ellátása – de vajon hol marad a test ápolása, átmozgatása?

Sajnos vizsgálatok támasztották alá, hogy az ülőmunkával 40 %-al nő a szívbetegségek kockázata, illetve 90 %-al csökken a zsírlebontó enzimek szintje a testünkben. Azaz romlik az egészségünk, és még hízunk is. A több mint hat óra egyhuzamban történő ülés napi szinten igazoltan növeli a daganatos és cukorbetegségek kockázatát, illetve szinte biztosan hát-, nyak- és derékfájdalomhoz vezet. Erre megoldást kell találni!

Mi az, ami gyors változáshoz vezet?

Ha drasztikusan akarnánk fogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy a munkahelyváltás. De nyilván azt már fentebb is kifejtettük, hogy ez az esetek döntő százalékában nem megoldható, és főleg nem cél. Az életvitel aktivizálása ellenben nagyon is jó ötlet.

A rendszeres testmozgás beiktatásával az elgémberedett tagok, becsípődött ízületek, elgyengült izmok újra életre kelhetnek. A kardiovaszkuláris rendszert megmozgató edzéseken kívül mindenképpen célszerű nyújtó jellegű tornákat beiktatni akár már a munkanapba,

hogy az egész napi feszesség, merevség pillanatok alatt kioldódjon. Gondoljon bele: amíg más dohányozni megy ki mondjuk óránként 10 percre, addig Ön nyugodtan álljon fel, menjen ki a friss levegőre és mozgassa át derekát, nyakát, hátát. Végezzen nyújtó és hajlító gyakorlatokat! A sétálás is nagyszerű módja a vérkeringés beindításának és az elmacskásodott végtagok felrázásának.

Az állómunka jó ötlet?

Nagyon is! Manapság óriási divatja van az álló munkavégzésnek, ami első ránézésre furcsának, sőt kifejezetten diszkomfortosnak hathat, ám ez csak a látszat.

Az elektromos állítható magasságú asztalok közbenjárásával az állva végzett irodai munka örömteli kihívássá válhat, aminek az abszolválása nem jelenthet problémát. A beprogramozott magasságok egyetlen gombnyomással váltogathatóak az ülő- és álló munkához, így maximális kényelmet és hatékonyságot biztosítva Önnek.

Óránként 20-25 perc állómunka már csodákat tehet a testünkkel!

Hogy miért?

Mert ha az ember állva dolgozik, azzal 25 százalékkal csökkentheti a daganatos megbetegedések kockázatát, ráadásul az izmok aktivitása két és félszerese az üléshez képest, így értelemszerűen több kalóriát éget el a test. Nem beszélve arról, hogy vázrendszere tökéletes egyensúlyban van. Csupa előny!

Ez nem azt jelenti természetesen, hogy innentől kezdve a szék kihúzása vagy épp betolása végérvényes. Pont az állítható asztalmagasság, annak könnyed variálhatósága borítékolja a helyzetváltoztatás szabadságát. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a megfelelően beállított asztallal a munka hatékonyabbá válhat, miközben a test is szabadon ujjonghat.

Ergonómia

A széles körben elterjedt modern, egészségtudatos szemléletmód ellenére sajnos nagyon kevés cég és munkahely váltott ergonómikus irodai eszközökre.

Mindezt tovább tetézte még a pandémia is, hiszen sokan kényszerültek otthoni munkavégzésre, és a legtöbb munkavállalónak, otthon home-office-ban dolgózónak az alapvető irodai munkakörülmények kialakításával is meg kellett küzdenie, sok esetben háttérbe szorítva az ergonómikus szempontokat.

Az okosasztal.hu elektromosan állítható asztalait azoknak ajánljuk, akiknek fontos az egészségtudatos munkavégzés, és szeretnék megőrizni egészségüket az ülőmunkájuk során is.

Ezek az ülő/állóasztalok kiválóan használhatók akár otthon, vagy akár bent a cégnél is, és rendkívül versenyképes ár/értékkel bírnak! Álljon le az üléssel, álljon ki egészsége mellett!

