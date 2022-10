Kutatás készült az elektronikai eszközök energiatakarékosságának fontosságáról

A vásárlók fontosnak tartják, hogy az eszközeik energiatakarékosak legyenek, azonban az energiacímkék jelentésével a többségük nincs tisztában, és nem mindenki hajlandó jelentősen többet fizetni a jobb energiabesorolású gépekért – derült ki az Euronics Műszaki Áruházlánc friss kutatásából.

Az energiafogyasztás régóta fontos kérdés, amire egy részről a családi költségvetés, másrészről az egyre inkább előtérbe kerülő környezetvédelem szempontjából is sokan nagy hangsúlyt fordítanak. Ráadásul az elmúlt hónapokban a rezsi különösen lényeges témává vált. Az Euronics éppen ezért volt kíváncsi arra, a magyar vásárlók mennyire figyelnek oda az újonnan vásárolt eszközök energiatakarékosságára a választásuk során, és egy országosan reprezentatív kutatás keretében mérte fel a hozzáállásukat a témához.

Kell-e nekünk energiatakarékos gép?

A felmérés során csak nagyon kevesen (összesen 12%) válaszolták azt, hogy az energiatakarékosság nem, vagy csak kismértékben befolyásolja vásárlói döntésüket. A legtöbben (46%) energiatakarékos gépet választanak, ha egyébként a számukra legfontosabb szempontoknak megfelel a készülék, ugyanakkor csak kevéssel marad el azok száma (42%), akiknél ez alapvető szempont. Ebben a kérdésben a többséget az emelkedő energiaárak befolyásolják (62%), de közülük is sokan (54%) veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat is. A megkérdezettek az energiatakarékosságot a hűtők (83%), mosógépek (74%), fagyasztók (67%) és bojlerek (63%) esetében találták kiemelten fontosnak, míg a legkevésbé a televíziók (42%) és mikróhullámú sütők (37%) esetében. A választ adó nők általánosságban, tehát mind a háztartási, mind a szórakoztató elektronikai berendezések esetében fontosabbnak látják az energiatakarékosság kérdését, mint a férfiak (és ennél fogva a teljes átlag is).

Az energiacímkék kérdése

A készülékek energiabesorolását a 2021 során megújult energiacímkék jelzik a fogyasztóknak. A megkérdezettek mindössze 20 százaléka az, aki minden részletet átnéz a címke alapján, 33 százalékuk átböngészi az azon látottakat, 40 százalékuk ennél kevesebb energiát fordít erre az információra, 7 százalék pedig egyáltalán nem foglalkozik a címkével. A 30-39 éves korosztály a legtudatosabb e téren: a teljes mintához képest szignifikánsan magasabb azok száma ebben a csoportban, aki több időt is eltölt az energiacímkék tanulmányozásával. Az egyel idősebb korosztályban (40-49 évesek) azok száma magasabb az átlagnál, akik ugyan nem teljes alapossággal, de átnézik a címkék információit. Ugyanakkor a többség (83%) még mindig azt gondolja, hogy a korábbi „A++” jelölés jelenti az energiatakarékosság szempontjából legmagasabb kategóriát a megváltozott címkék esetén, és csak a válaszadók tizede tudja helyesen, hogy immár az „A” jelzés jelenti a csúcsot.

Mennyit fizetnénk érte?

A válaszadók többsége felárat is kész fizetni azért, hogy a megvásárolt eszköz kevesebb energiát fogyasszon. 43 százalékuk 5-7%-kal, 25 százalékuk 8-10%-kal, 8 százalékuk akár 10-20%-kal is hajlandó többet fizetni, így csupán a megkérdezettek mintegy negyede zárkózik el ettől. Annak ellenére, hogy mint korábban láttuk, az energiatakarékosság a nők számára fontosabb kérdés, mégis a férfiak inkább készek jóval magasabb árat fizetni ezért.