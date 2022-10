Elkezdődött a Budapest Design Week

A Budapest Design Week nyitóünnepségének keretében, október 6-án vehették át a díjazott tervezők és vállalkozások a Magyar Formatervezési Díjakat (MFD) és a Design Management Díjat (DMD).

Az idei elismertek között speciális horgászkellék, orvostechnikai eszköz, könyv és betűcsalád is van, a Design Management Díjat egy kézműves gasztronómiai termékeket készítő családi vállalkozása kapta. A díjazottakat a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításon ismerhetik meg az érdeklődők október 7. és 30. között.

„Egy gyorsan változó, környezeti és társadalmi kihívásokkal teli időszakban élünk, amikor az azonnali helyzetfelismerés, a körülményekhez való alkalmazkodás új megközelítési módok kidolgozását teszi szükségessé. Az adaptáció képessége minden szegmensben elengedhetetlen, amelyhez a különféle szakterületek szereplőinek összefogására van szükség, akik nem egymástól elszigetelten, hanem közösen, szoros együttműködésben dolgoznak egy fenntarthatóbb, élhetőbb és intelligens jövő megalkotásán”

– emelte ki a díjátadón Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács elnöke.

Magyarország legrangosabb designszakmai elismerését, a Magyar Formatervezési Díjat idén 43. alkalommal adták át a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) szervezésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával. A hat Magyar Formatervezési Díjat a meghirdetett termék, terv, vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában ítélték meg, az erős mezőny okán idén termék és vizuális kommunikáció kategóriában két-két díjat szavazott meg a bírálóbizottság. A pályázatok elbírálásakor a szakmai zsűri a formai minőség, újszerűség, versenyképesség, felhasználóbarát kialakítás vagy a fenntarthatósági szemlélet érvényesülése alapján értékelte a benyújtott pályaműveket.

A korábbi évekhez hasonlóan a díjak mellett különdíjak felajánlására is sor került. A Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága különdíját Hevesi Annabella Dedas közületi ülőbútor kollekciójának ítélte. A minisztérium Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkársága különdíját Pataki Katalin diák kategóriában benyújtott Talky játékterápiás eszköz pályázata nyerte el. A Magyar Formatervezési Tanács különdíját Sinkovits Zsuzsanna Zsófia diák kategóriában nevezett Geoform kollekciója, illetve Égi Marcell termék kategóriában benyújtott If Jewel ékszermárkája kapta. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Dr. Lelkes Péter, Papp Zsolt, Bálint Zoltán, Vigh Balázs és Hory Péter közös munkáját, az IP alapú, audio-video konferencia eszközt, Full-HD érintőképernyővel eszközt díjazta.

“Ahhoz, hogy a nemzetközi piacokon is versenyképes magyar vállalkozások jöjjenek létre, szükségük van szabadalmaztatott technológiákra, azaz saját termékekre vagy szolgáltatásokra, emellett lényeges a márkaépítés is. A designnak ráadásul kulcsszerepe van mindkettőben. Fontos, hogy a magyar cégek is felismerjék, sikerességükben nem csak az innovatív termékeknek van jelentősége, hanem a designnak, a formatervezésnek is”

– emelte ki Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár.

A kategóriát Nieto Ramón Catmagnet nevű speciális, horgászathoz használt mágneses kioldó eszköze és Laufer Ferenc relief kályhacsempe kollekciója nyerte, amely a high-tech fűtőberendezések és a tradicionális cserépkályha előnyeinek ötvözéséivel hoz létre egy hazai gyártásban megvalósult, jövőbemutató, komplex kályhacsempe rendszert.

A terv kategória díját a Remion Design Kft. vehette át Head Link nevű, kompakt duál csatornás EEG és bőrellenállás-mérő készüléke. A fejen rögzített öt szenzorával az egészségügyben felhasználható adatokat küld agyi és keringési tevékenységekről. A terv egyik újszerűsége abban valósul meg, hogy univerzális hardverként a jelenleg elérhető EEG-szoftverek bármelyikével kompatibilisen működik.

Vizuális kommunikáció kategóriában nyert a Fortepan Masters kötet, Szilágyi Róza Tekla, Barakonyi Szabolcs, Salát Zalán Péter és Simó György munkája, amelyek alapja a széles körben méltán elismert Fortepan, a Tamási Miklós által alapított unikális privátfotó-archívum. Barakonyi Szabolcs szubjektív, de koncepciózus válogatása rendhagyó módon nem a történeti dokumentum értéket, hanem a képekben megmutatkozó művészi kvalitást helyezi fókuszba. Boskovitz Oszkár Kadarka betűcsaládja nem a ma divatos geometrikus címbetűk táborát gyarapítja, hanem a hagyományokra épülő, hosszú szövegolvasásra alkalmas, opentype kenyérbetűk közé tartozik.

A diák kategóriát Ujváry Berta Zsófia (Moholy-Nagy Művészeit Egyetem) Hommage to Rudolf Ujvary című munkája nyerte. A szövöttanyag-kollekció egyben egy több generáción átívelő családi identitásgondozás is, hiszen az alkotó a nagyapja által tervezett épületeket használja fel inspirációs forrásként.

A Magyar Formatervezési Tanács 2009 óta, évente Design Management Díjjal (DMD) ismeri el a designmenedzsment szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket. A díj fennállásának több, mint tíz éve alatt számos példaértékű szervezet, vállalkozás kapott kiemelt figyelmet, és mutatta meg, hogy a design szerepe jóval túlmutat a termékfejlesztésen, a márka arculatán vagy termékeinek csomagolásán. 2022-ben a beérkező pályázatokat neves szakemberekből álló öt tagú szakmai zsűri bírálta el.

Mórucz István kisvállalkozása, a Panyolium értékteremtő önazonosságával és formaérzékenységével érdemelte ki a 2022. évi Design Management Díjat. A panyolai gyümölcsfeldolgozó manufaktúra működése és szellemisége a legmagasabb szintű designgondolkodás megtestesülése, amelynek keretében a kreatív gondolkodás és a találékony megvalósítás biztos stílusérzékkel párosul.

A Co & Co Designcommunication Kft. a Herendi Porcelánmanufaktúra és Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által felajánlott Excellence különdíjában részesült. A vállalkozás több, mint húsz éve a hazai kreatívipar aktív, nemzetközi szinten is jegyzett szereplője. Tevékenységüket több tucat rangos hazai és rangos nemzetközi designdíjjal ismerték el. Elismerő oklevélben részesült a budafoki KULTIKUM kortárs művészeti színtér, valamint Csányi Péter és Bárány Bence saját grafikákkal ellátott, irodalmat népszerűsítő ruházati márkája, a Vates.

A Budapest Design Week október 7. és 16. között, idén 19. alkalommal várja a látogatókat építészet és design metszéspontjait körüljáró kiállításokon, előadásokon, workshopokon, épületbejárásokon és stúdiólátogatásokon. A fesztivál központi helyszíne a Néprajzi Múzeum új épülete.

A Budapest Design Week programja és további információk a díjazottakról elérhetőek a fesztivál és a Magyar Formatervezési Tanács honlapján.

https://budapestdesignweek.hu/

mft.org.hu