Tíz éve elásott emlékek kerültek elő a Samsung 2010-ben elrejtett, és idén télen kiemelt időkapszulájából.

A mementó felhasználók fotóit tartalmazza, amelyek újra életre keltik a 2010-es éveket. A technológia elképesztő mértékben fejlődött az eltelt időben, az Emlékezz rám! kezdeményezés pályázói közül azonban többen ma is szenvedélyes fotósok.

A Samsung első NX szériás fényképezőgépe állt az idén 10 éves Emlékezz rám! kampány középpontjában. A fotópályázatra 2010 legemlékezetesebb és legkedveltebb képeit küldték be a pályázók, a Samsung ezekből állított össze egy egyedi albumot, amelyet aztán tíz évre időkapszulába zárt. A közel 800 pályamű közül akkor a felhasználók szavazati alapján 300 művészi fotó került a gyűjteménybe, a 10 legtöbb szavazatot begyűjtő fényképész pedig egy-egy NX11 gépet is átvehetett. A fotóalbumot is tartalmazó időkapszulát 2010. december 31-én, ünnepélyes keretek között helyezték el a Westend City Center Ferdinánd híd felőli bejáratánál.

Az elmúlt tíz évben rengeteget változott a fényképezés, a technológia és a felhasználói szokások alig hasonlíthatók össze. A digitális fényképezőgépek helyett ma már okostelefonokkal készül a fotók nagyobb része. A Samsung fejlesztéseinek köszönhetően a legújabb készülékek, így a Galaxy S20 vagy Note20 széria kameráival sokkal egyszerűbben készíthetők látványosabb képek, mint tíz éve fényképezőgéppel. A digitális tartalommegosztás korában rengeteg fotó és videó készül nap mint nap, az igazán jó képek elkészítéséhez azonban továbbra is szükség van arra a különleges látásmódra, amellyel a tíz évvel ezelőtti nyertesek rendelkeznek.

Az időkapszulából előkerült képek tíz év távlatából is lenyűgöző alkotások, amelyek sokat elárulnak arról, hogyan látták a felhasználók a világot 2010-ben. A fotók között megtalálhatók személyes emlékek, látványos táj-kompozíciók és kísérletező kedvű darabok is, néhány képen pedig olyan részletek is visszaköszönnek, amelyek ma már nem a mindennapi életünk részei.