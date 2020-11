Black Friday: Erre figyelj, ha nem szeretnél feleslegesen cipekedni

Az utóbbi években rohamosan terjed a házhoz szállítás az ünnepi bevásárlás időszakában, amire idén a koronavírus-járvány is ráerősíthet.

A MediaMarkt megrendelésére készült friss felmérés szerint novemberben és decemberben a webáruházak vevői közül 10-ből 8-an úgy tervezik, hogy az otthonukba vagy a munkahelyükre is rendelnek a kiválasztott termékekből. A MediaMarkt arra hívja fel a figyelmet, hogy megfelelő, megbízható partnerek kiválasztásával a házhoz szállításkor tapasztalt fennakadások, problémák száma jelentősen csökkenthető.

Egy tavalyi, a házhoz szállítás országos hazai tapasztalatait vizsgáló reprezentatív kutatás szerint a leggyakrabban az okozott gondot, hogy a megrendelőt nem értesítették időben a küldemény várható érkezésének időpontjáról vagy akár több napot is csúszott a szállítás. Csaknem minden tizedik panaszos arról számolt be, hogy a kiszállított eszközöket nem, vagy csak pótdíj megfizetése ellenében vitték be a lakásába. Az is jellemző panasz volt, hogy a szállítók nem csomagolták ki az árucikkeket, ha ezt mégis megtették, hátra hagyták a csomagolóanyagot, illetve a lecserélt háztartási készüléket. A megkérdezettek fele válaszolta azt, hogy a házhoz szállításnál tapasztalt valamilyen problémát.

„Idén is vállaljuk, hogy nem hátrálunk meg a lépcsőzéstől, a nálunk házhoz szállítással megrendelt háztartási nagygépeket felvisszük az emeletre, az ingatlanon belül a kívánt helyre, ha a közlekedési útvonal ezt lehetővé teszi. Természetesen lehetőséget biztosítunk ezen termékek kicsomagolására is. A kiszállítás a mindenkori járványügyi szabályoknak és higiéniai előírásoknak megfelelően zajlik, sőt vásárlóink igénye szerint biztosítjuk az érintésmentes átadás lehetőségét is. Háztartási nagygépek esetén a szállítás konkrét napjáról előzetesen egyeztetünk a megrendelővel. Sőt kevesen tudják, hogy a régi készülék elszállítását is tudják igényelni vásárláskor.”

– mondja Bakonyi Pál a MediaMarkt logisztikai vezetője.

Érdemes ellenőrizni, kinél vásárol az ember

A legutóbbi Black Friday akciók idején elvégzett fogyasztóvédelmi vizsgálatok eredményei szerint a legtöbb gond a megtévesztő hirdetésekkel, az árképzéssel, a termékek gyors kifogyásával, az ingyenesnek hirdetett, de valójában fizetős házhozszállítással volt. A MediaMarkt azt tanácsolja a vevőknek, hogy ilyenkor fokozottan tájékozódjanak a termékek eredetéről, az olyan további szolgáltatásokról, mint például a magyarországi garancia biztosítása, illetve azt is érdemes megnézni, hogy milyen egyéb szolgáltatásokat (például szakszerű beszerelés, javítás, karbantartás) is kínálnak az árucikkek mellé. Így időt, pénzt, fáradságot takarítanak meg.

Vásárlás előtt érdemes átnézni a „Jogsértést elkövető webáruházak adatbázisát” https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/?hatosag=2

A lista szereplőit a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen elmarasztalta.

Black Friday Mediamarkt 2020.11.06-08.