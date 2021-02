Idén is Hankook támogatással szervezik a Fuvarozók Bálját

A koronavírus-járvány az élet számos területén váratlan helyzetet teremtett: egyes iparágak szinte teljesen le kellett álljanak, másoknak pedig villámgyorsan alkalmazkodniuk kellett a kialakult körülményekhez.

Utóbbiba tartozik a fuvarozási és szállítmányozási szektor is, aminek működése alapvető a mindennapi élet szükségleteinek kiszolgálásához. A határok lezárása, a pánikvásárlás, vagy akár a vakcinaszállítás ugyanakkor újra és újra eddig nem tapasztalt kihívások elé állítja a fuvarozókat. A Hankook Tire fontosnak tartja, hogy támogassa az iparág képviselőit, ezért idén is örömmel szponzorálja az első online Fuvarozó Vállalkozók Farsangi Bálját.

A COVID-19 miatti korlátozások a külföldi és a belföldi áruszállítást is erősen érintették: a hírekben nem egyszer láttuk határátkelőkön veszteglő kamionok sorát, miközben a kereskedők arról számoltak be, hogy ha nem jönnek a kamionok, akkor az akadályozhatja az élelmiszer-, de akár gyógyszerellátást is. A fuvarozási és szállítmányozási szektor ritkán kerül annyira a figyelem központjába, mint az utóbbi hónapokban. Most mindennél jobban látszik, hogy ha ők nem működnek, akkor az az élet számos területén okozhat problémát.

A Hankook az iparág fontosságára tekintettel hét éve partnere a Magánvállalkozó Nemzeti Fuvarozó Ipartestületnek (NiT Hungary), aminek keretében anyagilag is támogatja a szervezet programjait, így idén a – vírushelyzetre való tekintettel online megtartott Fuvarozó Vállalkozók Farsangi Bálját is. Az esemény már több mint két évtizede a legnagyobb szakmai társadalmi eseménynek számít a szektorban. A Hankook Tire kizárólagos abroncsgyártói szereplőként szponzorálja a rendezvényt.

„A Hankook Tire számára kiemelt stratégiai területnek számít a TBR, azaz a teher- és buszabroncsok piaca, így nem kérdés a szállítmányozói szakma támogatása, főként ebben a megterhelt időszakban. Az esemény kiváló lehetőség számunkra, hogy ápoljuk a partneri kapcsolatainkat és lehetőségünk nyíljon egy együttműködő és egymást segítő közösség kialakítására”

– mondta Kaliba Róbert, a Hankook Tire Budapest Kft. tehergépjármű-abroncs termékvonal kereskedelmi vezetője.

A Hankook Tire számos további, a NiT Hungary által képviselt eseményt támogatott eddig, ilyen volt például a tavaly szintén online megrendezett „5 tengelyen – biztos kézzel!” vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági verseny” is, ahol „A legjobb elméleti tudású magyar kamionsofőr 2020” címért küzdöttek meg a versenyzők.

A Hankook Tire nemrégiben új teherautó és autóbusz gumiabroncs-termékcsaládot is forgalomba hozott almárkája, a Laufenn neve alatt valamennyi európai piacon. A vállalat célja, hogy a legjobb terméket és szolgáltatást nyújtsa, és a Laufenn tökéletesen kiegészíti a haszongépjármű-abroncsokra vonatkozó stratégiát. A Laufenn révén a flottapartnerek egy bevált prémium abroncsgyártóhoz kapcsolódó megbízhatóságot és minőséget kapnak. Ezek a gumiabroncsok újrafutózhatóak és újravághatóak, így a kiemelkedő futásteljesítmény mellett az ügyfelek a gumikba beépített összes hozzáadott értéket kiaknázhatják.