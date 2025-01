A cargo-partner Kft. elnyerte a Dun & Bradstreet AAA Tanúsítvány arany minősítését

A NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. vállalatcsoporthoz tartozó cargo-partner Kft. örömmel jelenti be, hogy a Dun & Bradstreet nemzetközileg elismert objektív vállalatminősítési rendszerében a 2024-es eredmények alapján elnyerte az AAA Tanúsítvány arany minősítését.

Ez az elismerés igazolja, hogy a cargo-partner Kft. Magyarország legmegbízhatóbb vállalatai közé tartozik, kiemelkedő stabilitása, pénzügyi teljesítőképessége és üzleti megbízhatósága révén.

A Dun & Bradstreet AAA Tanúsítványa az üzleti világ egyik legszigorúbb elismerése, amelyet csak a vállalatok legjobb 1%-a érdemelhet ki. Az elbírálás során számos szempontot vizsgálnak: a vállalatok pénzügyi adatait (a mérlegadatok, eredménykimutatások és trendek elemzését), a fizetési gyakorlataikat (a számlák pontos kiegyenlítésének elemzését), valamint üzleti tevékenységük stabilitását. Az AAA Tanúsítvány a legmagasabb szintű pénzügyi stabilitást és teljesítményt jelzi, amely mind az ügyfelek, mind a partnerek számára biztonságot és bizalmat nyújt. Objektív nemzetközi szabványok szerint működik, és garantálja, hogy a minősített cégek kiemelkednek megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Becze Attila, a cargo-partner Kft. ügyvezető igazgatója büszkén nyilatkozott a minősítésről: „Ez az elismerés tükrözi elkötelezettségünket a minőség, a megbízhatóság és a fenntartható fejlődés iránt. Az AAA Tanúsítvány is mutatja, hogy azon megbízható cégek közé tartozik a cargo-partner Kft., akik innovatív és ügyfélközpontú megoldásokkal járulnak hozzá partnereink sikereihez.”

A nemzetközi szállítmányozó leányvállalatosítása óta kiegészíti az NX Csoport közép- és kelet-európai logisztikai infrastruktúráját, amely az európai régió termelési bázisaként jelentős növekedésnek indult. A cargo-partner Kft. szolgáltatásai lefedik a légi, tengeri, közúti és vasúti áruszállítást, valamint a raktározási megoldások átfogó portfólióját és a komplex ellátási láncmenedzsmentet a „we take it personally” („személyes ügynek tekintjük”) szemlélettel. Az NX Csoporttal való összeolvadás óta ez egészült ki idén a Csoport mottójával: „we find the way by taking it personally” („megtaláljuk az utat, mert személyes ügyként kezeljük”).

Az elmúlt években a cargo-partner számos újítást vezetett be, amelyek hozzájárultak a működési hatékonyság növeléséhez és az ügyfélélmény javításához. Ezek közé tartozik a digitális megoldások integrációja, az ellátási láncok fenntarthatóbbá tétele, valamint a környezetbarát szállítmányozási opciók szélesítése. A cargo-partner 2018 óta több mint 60%-kal csökkentette az irodai nyomtatók használatát. Fenntarthatósági törekvéseink az EcoVadis értékelésén elért magas pontszámban is megmutatkoznak. Az EcoVadis minősítés elnyerésével a cargo-partner az összes, vállalati fenntarthatósági értékelésben részt vevő cég legjobb 35%-ába került. 2023-ban csatlakoztunk a „HHLA/METRANS Pure” projekthez, amelynek keretében lehetővé tesszük ügyfeleink számára a tengeri konténerek szén-dioxid-kibocsátás nélküli átrakodását és szállítását a főbb európai kikötőkben.

„A Dun & Bradstreet AAA Tanúsítványa nemcsak az elmúlt évek eredményeinek elismerése, hanem egyben kötelezettségvállalás is a jövőre nézve. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsuk, miközben elősegítjük egy fenntarthatóbb világ kialakítását”

– tette hozzá Becze Attila.

