Úttörő megoldást vetett be a Schneider Electric és az Aeven

A dán elektromos hálózat stabilitásának támogatását is szolgálja az a különleges projekt, amit közösen valósított meg a Schneider Electric és az Aeven. A fejlesztés révén a digitális és adatközponti megoldásokat kínáló dán cég szünetmentes tápegységeinél (UPS) kétharmadával csökkent az energiapazarlás.

A fosszilis energiahordozókról a megújuló energiaforrásokra történő átállás és a kihívásokkal teli makrogazdasági környezet miatt komoly problémával találták szembe magukat az ország villamos hálózatát működtető szakemberek. Dánia domborzati adottságai miatt ugyanis az ország hálózatának egyes részei ma a csúcskereslet jelentős növekedésével küzdenek, aminek kezelésére a helyi átviteli rendszerirányító, az Energinet kidolgozta a Fast Frequency Reserve (FFR) nevű koncepciót, melynek keretében az adatközpontok és más energiaigényes iparágak frekvenciastabilizációs szolgáltatásokkal támogathatják a hálózat stabilitását.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat koldingi kutató-fejlesztő csapatával és párizsi szakembereivel együttműködve hozott létre egy rendszert az Aeven az FFR biztosítására. Az NNIT-ből kivált, Dánia mellett a Fülöp-szigeteken és Csehországban is jelen lévő cég műszaki szakemberei 2022-ben az egyik dániai adatközpontjukból egy megawatt (MW) kapacitást kötöttek le ennek a kritikus projektnek a támogatására. Az Aeven a Schneider Electric Galaxy VX UPS-ét, valamint a cég szabadalmaztatott eConversion technológiáját és az EcoStruxure Microgrid Advisor szoftverét használta fel egy dedikált FFR-megoldás létrehozására, amely segít stabilizálni a hálózatot a csúcsigény idején.

A projekt a teszteléssel, validálással és üzembe helyezéssel együtt összesen 12 hónapig tartott, és jelentősen megnövelte az Aevennél lévő Galaxy VX UPS-ek működési hatékonyságát. A vállalat az eConversion üzemmód felhasználásával például évente 68 százalékkal tudta csökkenteni a szünetmentes tápegységek energiapazarlását anélkül, hogy az adatközpont működési stabilitását kockáztatta volna. A Schneider Electric EcoStruxure Microgrid Advisor nevű, felhőalapú szoftverplatformja lehetővé teszi a vállalatok számára a helyszíni energiaforrások dinamikus vezérlését és automatizálását előrejelző algoritmusok segítségével, hogy amikor arra szükség van, zökkenőmentesen kapcsolódjanak a decentralizált energiához.

Fenntartható innováció

Az Aeven azt tervezi, hogy kiterjeszti a megoldást és több adatközpontból több MW-os energiaellátási képességeket is bevon, ezzel is demonstrálva azt a jelentős értéket, amelyet az iparág a megújuló energia előállításában és egy fenntarthatóbb és ellenállóbb jövő építésében játszhat. Az Aeven FFR-megoldása nemrégiben elnyerte a „Fenntartható adatközpont projekt” díjat a dán adatközpont-ipari díjátadón, mivel a projekt a fenntartható jövő építésére összpontosít, és a technológiai innovációt Dánia egyik legnagyobb kihívásának megoldására használja. A projektet jelölték a Dán Kereskedelmi Kamara éves díjára is, amely a szélesebb társadalom javát szolgáló digitális tevékenységet ismeri el.

„Az újítás az Aeven létezésének kritikus része, de a sikeres innovációhoz hasonló gondolkodású partnerekkel kell együttműködnünk, akikkel kölcsönösen megértjük egymás üzleti tevékenységét. A Schneider Electric megérti, hogy a fenntarthatóságnak és a rugalmasságnak kéz a kézben kell járnia. Ez a projekt lehetővé tette számunkra, hogy együtt dolgozzunk egy olyan megoldás létrehozásán, ami első a maga nemében a hazánkban, és az innováció segítségével stabilizáljuk a hálózatot és pozitívan befolyásoljuk a környezetet”

– mondta el Peter Kristian Soegaard, az Aeven adatközpontjának vezetője.

„Vállalkozásunk küldetése, hogy ügyfeleink partnerei legyünk a fenntarthatóság és a hatékonyság terén, és a fenntartható innovációra való fáradhatatlan törekvés révén az Aeven és a Schneider Electric valami úttörő dolgot hozott el a dán ipar számára. A helyi energiaszolgáltatók igényeinek meghallgatásával és az Aevennel való szoros együttműködés révén olyan megoldás létrehozásához járultunk hozzá, amely, ha széles körben alkalmazzák, nemcsak Dániában, hanem világszerte a közösségek javát szolgálhatja”

– tette hozzá Marc Garner, a Schneider Electric Secure Power üzletágának európai ügyvezető alelnöke.

