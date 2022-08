Használ a cége tisztatéri technológiát? Így takaríthat meg pénzt!

A tisztatér technológia költséghatékony megoldásai

A tisztatér számtalan iparágban elengedhetetlen, ugyanis tisztatérről akkor beszélünk, amikor a levegőben keringő porszemekrészecskék, mikroorganizmusok, gázok vagy egyéb szilárd anyagok számát a minimálisra vonatkozó sztenderdek által előírt limitek alá csökkentik. Ezáltal garantálják a steril termelési vagy laboratóriumi környezetet. A levegő tisztításán felül a hőmérséklet, a nyomás és a páratartalom is szigorú határok között mozoghat, így nemcsak szűrt levegőről beszélhetünk. Tipikus példa a tisztaterekre a laboratóriumi környezet a vegyipar és a gyógyszeripar számára. A gyógyszer kísérletek során ugyanis semmivel nem érintkezhet az adott hatóanyag vagy mikroorganizmus. A tisztatereknek különböző minőségellenőrzési szabványoknak és főképp ISO szabványályoknak meg kell megfelelniük, amelyek iparáganként különböznek egymástól.az iparágaktól függően. A vendéglátóipar és élelmiszeripar területén elegendő az alacsonyabb besorolás, míg a gyógyszeripar és a kutatás területén a legmagasabb szabványoknak kell megfelelni. Alapvetően ezeket a5 nagyobb kategóriákatt különítjükünk el egymástól: vegyipari, kórházi és gyógyászati, gyógyszeripari, mikroelektronika, orvosi eszközgyártás, félvezető gyártás, kozmetika, élelmiszeripar, labor és kutatási, mikroelektronikai. A szabványok pedig meghatározzák, minek a számát kell korlátozni az adott területen, amely lehet por, baktérium, gomba vagy akár a füst is. A gyógyszeripari felhasználáson kívül az orvosi műszerek gyártásánál, légi közlekedési eszközök gyártásánál, az autógyártás terén, hús és tejfeldolgozás terén is szükség van a tisztaterek biztosítására, csak, hogy csak néhányat kiemeljünk. Láthatjuk, hogy tisztatérre tehát egészen meglepő helyeken is szükség van.

Megkülönböztetjük egymástól a tiszta és a steril környezetet. Ez utóbbival találkozunk az orvosi műtőben is vagy a genetikai laborokban. Azt jelenti, hogy az előkészítés, alkalmazás vagy tárolás közben az adott anyag nem szennyeződhet mikrobákkal, ennek esélye ki van zárva. Attól, hogy valami tisztatér, még nem steril is, viszont fordítva már igaz!

A tisztatér első hallásra is óriási mennyiségű pénzt falhat emészthet fel, és nem is téved nagyot, ha erre gondol. A tisztatér kialakítása viszont kötelező az említett iparágakban, nincs helye megalkuvásnak és spórolásnak, ugyanis akár emberéletekbe is kerülhet. A vendéglátás terén pedig akár egy gyomorrontási ügy teljesen tönkreteheti a hely hírnevét, így csődöt is lehet jelenteni. Mindemellett tehát elkerülhetetlen a tisztatér kialakítása, de van arra néhány tippünk, hogyan lehet kissé visszafogni a költségeket.

A tisztatéri munkaruha bérlés

A tisztatéri ruha bérlése sokaknak nem jut eszébe, pedig költséghatékony megoldást nyújt. A bérlés mindig olcsóbb, mint mindent megvenni, ráadásul személyre szabott megoldásainkkal teljes körű szolgáltatást biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a mosás, szállítás, tárolás is előre egyeztethető. Az árba ugyanis mindez beletartozik, tehát biztosan nagy gondot vehet le a válláról. Akár köpeny, overál, aláöltözet bérlése a cél, nálunk mindent megtalál. Iparágra lebontva keresheti meg a leginkább testhezálló tisztatéri ruházatot, hogy minden ellenőrzésnek és szabványnak megfeleljen! A bérlés során a ruhákat mosva, tisztítva, sterilezve, megfelelően csomagolva, vasalva, házhoz szállítva biztosítjuk, majd a használtakat elhozzuk, hogy semmire ne legyen gondja.

Előre egyezzen meg a szállítócéggel!

Érdemes előre egyeztetni azt, hogy milyen időközönként és pontosan mikor jöjjön a szállítócég, akár egész évben. Ezáltal, a hosszú távú bérlési szerződés miatt ugyanis biztosan jelentős kedvezményhez juthat, emellett pedig tervezhető lesz a munkaruha, tisztatéri ruha bérlése. A kiszámíthatóság és megbízhatóság pedig alapvető elvárások a tisztatér megteremtése során!