A Vitesco Technologies innovatív fröccsöntési technológiája

Az autógyártók részéről egyre nagyobb az érdeklődés a Vitesco Technologies debreceni komplexumában készülő, speciális fröccsöntési eljárással gyártott vezérlőegységek iránt. De mitől is különlegesek ezek a termékek?

Ha van Magyarországon autóipari beszállító, amelynek gyáregységére illik a high-tech jelző, az a Vitesco Technologies debreceni üzeme. A mintegy 7 ezer m2-es létesítményt már az Ipar 4.0 koncepció jegyében építették, ami annyit tesz, hogy önvezető szállítórobotokkal, intelligens raktárkezelési rendszerrel, valamint számítógép-vezérelt karbantartási rendszerekkel és egyéb, automatizált épületfunkciókkal növelik a hatékonyságot. Ugyanakkor maguk a termékek is innovatívak, például az egyik leginkább érdekes debreceni produktum a fröccsöntő technológiával készülő sebességváltó-vezérlő egység. Első körben a cégcsoport nürnbergi létesítményében kezdték el gyártani, tavaly óta viszont már nálunk is fontos része a termelésnek ez az egység, amelyet egy német prémiummárka hátsókerékhajtású modelljeibe építenek be. De nézzük a részleteket!

Amíg egy hagyományos sebességváltó vezérlés általában a fém házával együtt 1,5 cm magas, addig a Vitesco Technologies innovatív megoldású terméke mindössze 7 mm. Ebben az esetben ugyanis a nyomtatott áramkör köré – a hagyományos vezérlőegységekkel szemben – nem egy tokot vagy védőházat építenek, hanem az áramkört és a részegységeit egy speciális, különösen ellenálló műanyag-fröccsöntött ágyazás óvja a környezeti hatásoktól. A magas precizitású, fröccsöntési technika alkalmazásával a termék súlyelőnye jelentős, a Vitesco Technologies szerint ez az érték akár 45 százalék is lehet a piacon lévő hasonló vezérlőkhöz képest. A helytakarékosság és a szerény tömeg mellett a forradalmi eljárással készülő egység nagy előnye, hogy az előállítás jóval kevesebb lépésből áll, mint egy tokos vezérlőé, ami természetesen a költségek szempontjából is előnyös.

A Vitesco Technologies az első autóipari beszállító, amely nagy sorozatban műanyag fröccsöntési eljárással készülő sebességváltó vezérlőt kínál az ügyfeleinek, a sikeres bevezetés miatt pedig hibrid és elektromos autóknál is alkalmazzák majd a technikát. Vagyis egyáltalán nem véletlen, hogy az innovatív termék iránt egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható az autómárkák részéről.

További információ: www.vitesco-technologies.com