Átadták a Knorr-Bremse vasúti Szerviz Központját Budapesten

Ünnepélyes keretek között avatta fel új Szerviz Központját az idén 25 éves évfordulóját ünneplő Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. A 2,5 milliárd forint értékben és 4 500 m2-en megvalósult fejlesztésnek köszönhetően több mint 100 partnert szolgálhatnak ki komplex felújítási projektek keretében a magyar szakemberek Európa számos országában.

25 évvel ezelőtt, 1996 nyarán kezdte meg működését a több mint 30 országban jelen lévő, mintegy 27 ezer főnek munkát adó Knorr-Bremse konszern magyarországi telephelye, a Knorr-Bremse Budapest. A vállalatcsoport legjelentősebb vasúti központjában ma már két telephelyen, 55 000 négyzetméteren, közel 2000-en dolgoznak fékmechanikai, -vezérlési és levegőellátási rendszerek fejlesztésén, gyártásán és szervizelésén. A most átadott, összesen 2,5 milliárd forint saját forrásból létrehozott Szerviz Központ beruházás épület és telephely infrastruktúra fejlesztést (1,4 milliárd forint), valamint technológia fejlesztést (1,1 milliárd forint) is magába foglal. A beruházással a vállalat szerviz kompetenciáinak köre is tovább bővült a pneumatikus fékvezérlés és levegőellátás funkciókkal.

„A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben komplex felújítási projekteket valósíthatunk meg versenyképes átfutási idővel, az elvárt, magas szintű minőségben. Az új központból – a társgyárakon keresztül – több mint 100 partnert szolgálunk majd ki Európa számos országában, beleértve kiemelten Angliát, Ausztriát, Lengyelországot, Németországot, Olaszországot, Svájcot és természetesen Magyarországot is, sőt Ázsia egyes területeit is.” – beszélt a beruházás jelentőségéről Veres László, a Knorr-Bremse Budapest ügyvezető igazgatója.

Az új felújítási központ stratégiai szerepet tölt be Magyarország kötöttpályás közlekedésének fejlesztésében és üzembiztos működtetésében, olyan hazai cégek együttműködő partnereként, mint a Dunakeszi Járműjavító, a Stadler Magyarország, a MÁV-Start Zrt., a GySEV Zrt., a TS-Hungária vagy a Grampet Debreceni Vagongyár. A Szerviz Központ hazai partnerei új kompetenciákat sajátíthatnak el, és egyben külpiaci lehetőségek is megnyílnak számukra, hozzájárulva Magyarország exporttevékenységéhez. Az új központban zajlik majd az orosz, német, svájci és olasz államvasutak járműfékrendszereinek, valamint a lengyel Alstom szerelvények felújítása. Mindezen túl a Stadler gyártmányok teljes európai hálózatában biztosítja a fékrendszer felújítási háttérkapacitást.

Az eseményen részt vett Menczer Tamás, a Külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megítéléséért felelős államtitkára, aki beszédében kiemelte: „több szempontból is fontosnak tartom ezt a beruházást nemcsak azért, mert 55 új munkahely létesült a 2,5 milliárd forintos beruházás által, hanem a telephely infrastrukturális fejlesztése, az épületfejlesztés és a technológia rendszerfejlesztése azt is jelenti, hogy a Knorr-Bremse szervizkompetenciáinak köre jelentősen bővült” – mondta el beszédében Menczer Tamás államtitkár.

A Knorr-Bremse és a magyar partnervállalatai hazai és regionális üzleti jelenléte szempontjából is mérföldkőnek számító beruházás épít a magyar mérnöki szakértelemre és a vállalat K+F tudására egyaránt. A Knorr-Bremse Budapest a világjárvány okozta megtorpanás közepette is növekedő pályán maradt, köszönhetően a kedvező hazai gazdasági környezetnek és a stabil üzletpolitikának. A fejlesztéssel 55 új munkahely jön létre közvetlenül a Szerviz Központban és jóval több pedig a vállalat partnereinél, ügyfeleinél kínál lehetőséget.

A Knorr-Bremse vezető szerepe a vasúti berendezések fejlesztése és gyártása terén a jövőben még hangsúlyosabbá válik, mivel a klímaváltozás és a fenntarthatósági szempontok kikövetelik a környezetbarát közlekedési és szállítási megoldások előtérbe helyezését. Vasútipari innovátorként a Knorr-Bremse nem kizárólag vezető technológiák fejlesztésén dolgozik, hanem működő egységeinek fenntartható, hosszútávú működtetését és karbantartását egyaránt fontos feladatának tartja.

A Knorr-Bremse Budapestnél fejlesztett és gyártott új fékrendszereket a világ több mint száz országában futó járművekben használják: nagysebességű vasúti járművekben, személy- és tehervonatokban, villamosokban, metrószerelvényekben. A soroksári gyárban készülnek például a japán szuperexpressz, a Shinkanzen fékjei. Szintén itteni fékekkel szerelik fel a Magyarországon is közlekedő FLIRT vonatokat és CAF villamosokat, de a gyár termékeit ugyanúgy megtaláljuk Szibériában, mint Nigériában, a hongkongi vagy a londoni metró szerelvényein, ahogyan a sok kilométereken át kanyargó amerikai tehervonatokon is.

Jövőorientált vállalatként a Knorr-Bremse Budapest működése kezdetétől odafigyel arra, hogy üzleti tevékenységébe az embert és a környezetét érintő kérdéseket is beépítse, egyaránt hozzájárulva ezáltal a gazdaság, a környezet és a társadalom fejlődéséhez. A vállalat CSR politikájának fókuszában a helyi közösségek állnak. A felsőoktatási intézményekkel az oktatási, továbbképzési, kutatás és fejlesztés, illetve infrastruktúrafejlesztési területeken működik együtt. A Knorr-Bremse tanműhelyében 2017 szeptembere óta 5 szakmában oktatják a diákokat.