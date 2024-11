Csúcstechnológia a BMW sorozatgyártásban

A BMW Group a BMW iFACTORY gyártási stratégia égisze alatt folyamatosan vezeti be sorozatgyártási folyamatai innovatív automatizálási és digitalizálási technológiáit. Dingolfingban működő legnagyobb európai létesítményében a vállalatcsoport 2022 óta teszteli a termelésben alkalmazott automatizált járművezetést (AFW – Automated Driving In-Plant), amely az Európai Unióban hatályos CE tanúsítvány sikeres megszerzését követően sorozatgyártásban is rendszerbe állhat – ráadásul nem csupán Dingolfingban, hanem Lipcsében is. A technológia a két németországi üzem után a tervek szerint a vállalatcsoport teljes gyártási hálózatában is megjelenik majd.

„A termelésben alkalmazott automatizált járművezetés tovább optimalizálja sorozatgyártási folyamatainkat és jelentős mértékben növeli intelligens logisztikai megoldásaink hatékonyságát” – fogalmazott Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja. „E technológiát ezért gyorsan kiterjesztjük teljes gyártási hálózatunkra” – tette hozzá.

A technológiát Dingolfingban a BMW 5-ös sorozat és a BMW 7-es sorozat, Lipcsében pedig a MINI Countryman és más BMW modellek sorozatgyártásában alkalmazzák. Dingolfingban az új modellek teljesen automatizáltan – vezető nélkül – teszik meg a két összeszerelő csarnokból induló, rövid tesztfolyamaton keresztülvezető és egészen az üzem befejező területéig tartó, több mint 1 kilométer hosszú utat. Ezt az út mentén végig kiépített szenzorrendszer teszi lehetővé – amely Európa legnagyobb LIDAR infrastruktúrája –, így ahelyett, hogy a jármű érzékelőire és szenzorjaira támaszkodna, a termelésben alkalmazott automatizált járművezetés az autón kívüli infrastruktúrát használja a környezet felismeréséhez és a jármű mozgásának megtervezéséhez. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a technológia a sorozatgyártásban készülő modellek felszereltségi szintjétől függetlenül képes a gyárterületen belüli automatizált járművezetésre. A technológiát a BMW Group az Embotech AG fiatal svájci vállalattal karöltve fejlesztette ki, amellyel startupként az ígéretes leendő partnerek felkarolására létrehozott BMW Startup Garage is együttműködött már.

A BMW Group lipcsei gyára a létesítményben készülő BMW és MINI modellek mintegy 90 százalékánál tervezi rendszerbe állítani a termelésben alkalmazott automatizált járművezetést, amely ezt követően 2025-ben a vállalatcsoport regensburgi és oxfordi gyáraiba is megérkezhet. A BMW Group magyarországi gyárát már a kezdetektől e technológia alkalmazása szerint építik Debrecenben.

A tervek szerint a BMW Group a jövőben a termelés más területeire is kibővíti majd az automatizált járművezetés alkalmazását, így például a tesztelési zónában történő keresztülvezetésnél és a kültéri elosztóterületeken. A termelési és tervezési szakértők szorosan együttműködnek a technológia házon belüli finomhangolásán. A termelésben alkalmazott automatizált járművezetés kibővítésének másik kulcspontja a fedélzeti technológiák egyre nagyobb arányú használata, amely hosszútávon nagymértékben segítheti az üzemekben kiépített szenzorrendszereket.

„Gyártási hálózatunkban a következő tíz év során csak a termelésben alkalmazott automatizált járművezetés terén több millió tesztkilométert fogunk megtenni” – mondta Milan Nedeljković. „A BMW Group a sorozatgyártási folyamatok automatizálása és digitalizálása terén így ismét új mércét állít fel – miközben az automatizált járművezetés jövőbeni alkalmazási területei felé vezető utat is kikövezi” – tette hozzá.

