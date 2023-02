A napfénnyel tervezés új szintre lépett

A napfény az egészséges és fenntartható otthonok tervezésének alapja, amihez hasonlóan semmi nem képes meghatározni a térélményt.

Az igazán alapos tervezéshez elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az adott tér fényviszonyaival – ehhez nyújt segítséget a VELUX Daylight Visualizer. Legyen szó a fénymennyiség pontos meghatározásáról, 3D modellek vagy összehasonlító tervek készítéséről, a szoftver páratlanul sokoldalú megoldásokat biztosít, mellyel az építészek a napfénnyel tervezés igazi mestereivé válhatnak.

A fényviszonyokat már az épülettervezés korai szakaszában fontos figyelembe vennünk: a jó nappali fénytervezés csökkentheti az épület energiafogyasztását és javíthatja a lakók egészségét, hangulatát, kognitív képességeit és termelékenységét. Az épületek nappali fényviszonyait nagymértékben befolyásolják az épület geometria arányai, a környezeti adottságok, illetve a burkolat kialakítása, ezért a nappali fénytényező pontos meghatározása rendkívül összetett feladat. Az új VELUX Daylight Visualizer program azonban sokkal egyszerűbbé teszi mindezt: segítségével az importált modellek geometriai összetettségének korlátozása nélkül értékelhetjük ki az épülettípusok széles skáláját, a kis méretű családi háztól egészen a többlakásos lakóépület méretig.

Könnyen használható, gyorsan elsajátítható

A felhasználóbarát navigációnak és az intuitív felületnek köszönhetően a VELUX Daylight Visualizer használata könnyen és gyorsan elsajátítható. A beágyazott modellezővel könnyedén, percek alatt a semmiből készíthetünk 3D modelleket – felülvilágító-, tetőtéri- és homlokzati ablakokkal egyaránt –, emellett lehetőségünk van a BIM/CAD szoftverekben meglévő projektjeink importálására is, ahogy teljesen részletes 3D modellek importálására a Revit, Archicad, Autocad, SketchUp, Rhino és még számos egyéb programból is. Míg a hagyományos CAD programok csak 3D-s renderelést végeznek a térben lévő napfény mennyiségére és minőségére vonatkozó információk nélkül, addig a VELUX program lehetővé teszi a belső terek napfényszintjének pontos szimulálását és számszerűsítését is.

Engedjük be a fényt!

A Daylight Visualizer segítségével egy szakember bármilyen térben felmérheti és optimalizálhatja a nappali fényviszonyokat fotórealisztikus megjelenítésekkel és hamisszínes térképezéssel szabványos és összetett nyílászárórendszerek számára is. A programmal többek között megjeleníthetjük a fénysűrűség, a megvilágítási erősség és a nappali fénytényező szintjeit, szimulálhatjuk vele a napfény átirányítását fénycsatornákkal, árnyékolókkal és világítópolcokkal, valamint alaprajzok, metszetnézetek és perspektivikus ábrázolások segítségével meg tudjuk vizsgálni a nappali fényviszonyokat is. Sőt a Daylight Visualizerrel képesek leszünk még a nyílászárórendszereket (CFS) és árnyékolástechnikai termékeket is szimulálni BSDF anyagokkal.

A riportolási rendszer lehetővé teszi, hogy az általunk meghatározott nappali fénymérési zónák alapján automatikus jelentéseket, valamint az épületek természetes világítására vonatkozó EN 17037 európai szabványnak megfelelően értékeléseket és dokumentációkat készítsünk.

A napfényelmezés segít kiválasztani a megfelelő ablakokat

