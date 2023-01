Ötvenezer kilogramm szén-dioxidtól óvták meg a bolygót a Vodafone autói tavaly

A vállalat 2021 szeptemberében kezdte meg a közel 400 autóból álló járműparkjának cseréjét, ezáltal is közelebb kerülve azon vállalásához, hogy 2025-re teljes gépjárműflottája elektromos autóból álljon. A most bejelentett intézkedéssel a Vodafone gépjárműinek közel 80%-a lesz zöld rendszámos és környezetbarát.

122 új, plug-in hibrid és 100%-ban elektromos autóval zöldíti tovább flottáját a Vodafone Magyarország. A szolgáltató 2021 őszén a vállalat környezetvédelmi stratégiájának részeként kezdte meg gépjárműflottjának cseréjét. A program első lépéseként 106 darab plug-in hibrid járművel gyarapodott a vállalat autóparkja, amit 2022-ben 85 belsőégésű motoros autó cseréje követett. Ezzel tavaly év végére a 400 járműből álló flotta közel 50%-a tette lehetővé a környezettudatos közlekedést a Vodafone Magyarország dolgozói és partnerei számára. A zöld rendszámos járműveknek köszönhetően a program kezdete óta a Vodafone több mint 30%-kal csökkentette üzemanyag-felhasználását a lecserélt autókhoz képest, amivel hozzávetőlegesen évi 50.000 kg szén-dioxid kibocsátásától kímélte meg a bolygót. Idén további plug-in hibrid gépjárművek, valamint elektromos meghajtású autók érkeznek, így a vállalat teljes gépjárműparkjának közel 80%-a válik környezetbaráttá.

„Környezettudatos nagyvállalatként a fenntartható működésünk mellett lehetőséget teremtünk arra, hogy dolgozóink is szerepet vállaljanak környezetünk megóvásában. Az új gépjárműflottáról is kíváncsiak voltunk a véleményükre. A felmérés rámutatott: munkatársaink 95%-a nyilatkozott pozitívan az új modellekről. A környezetbarát gépjárműveknek köszönhetően egyfajta szemléletváltás is bekövetkezett a kollégák körében, aminek következtében körültekintőbben, megfontoltabban és lassabban közlekednek, mint korábban. Jobban figyelnek a kocsik állapotára és töltöttségi szintből eredő teljesítményére, ennek hatására 10-15%-kal csökkent a gyorshajtások és a saját hibából eredő károk száma”