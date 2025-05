A Xiaomi új jelentése megerősíti elkötelezettségét a fenntarthatóság és az innováció iránt

A Xiaomi Corporation (továbbiakban „Xiaomi” vagy a „Vállalatcsoport”) – a fogyasztói elektronikai termékek és okoseszközök globális, vezető gyártója, közzétette hetedik éves környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) jelentését a 2024-es évre vonatkozóan.

A jelentés ismételten tanúbizonyságot tesz a vállalat fenntarthatóság iránti elkötelezettségéről, amelyet alapvető technológiai megoldásai hajtanak. A dokumentum részletezi a Xiaomi vezető szerepét a technológia hozzáférhetősége, az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint az újrahasznosítás és újrafelhasználás terén.

Vezető szerep az alapvető technológiai megoldásokban

A Xiaomi 2024 novemberében, az ENSZ 29. éghajlatváltozási konferenciáján (COP29) mutatta be új, fenntartható fejlődést célzó stratégiáját, amely a Vállalatcsoport alapvető technológiai megoldásain alapszik. A vállalat nagyobb hangsúlyt fektet a befogadó termékekre és a technológiai egyenlőségre, valamint a „Human x Car x Home” ökoszisztéma-stratégiára, amelynek célja, hogy fenntartható és intelligens életmódot kínáljon a fogyasztók számára.

2024-ben a Xiaomi éves K+F (kutatás-fejlesztési) befektetése elérte a 24,1 milliárd jüant, míg világszerte beadott szabadalmainak száma meghaladta a 42 000-et. A K+F csapatnak 21 190 tagja volt, ami a teljes munkaerő 48,5%-át tette ki. A 2020 és 2030 közötti évtized első öt évében a vállalat kumulált K+F befektetése várhatóan meghaladja a 100 milliárd jüant.

A Xiaomi Smart Factory és a Xiaomi EV Factory a tavalyi évben kezdte meg működését. Ezek a részlegek az ipari internet és a mesterséges intelligencia technológiáit alkalmazzák a hatékony, környezetbarát és fenntartható termelés érdekében.

A Xiaomi saját fejlesztésű hardverei és szoftverei, valamint egyéb technológiái lehetővé tették a rugalmas gyártósorokat, az automatizált logisztikát és a felhő-perem-eszköz szintű automatizált vezérlést a Xiaomi Smart Factoryben. Mindennek eredményeként a gyártósorok automatizáltsági foka elérte a 81%-ot, ami messze meghaladja az ipari átlagot.

A technológia hozzáférhetősége

A Xiaomi elkötelezett amellett, hogy minden felhasználó számára – beleértve a speciális igényű személyeket is – egyenlő és befogadó digitális élményt nyújtson. 2024-ben tovább fejlesztette átfogó akadálymentesítési támogatását. Kiemelten foglalkozott olyan felhasználói csoportokkal, mint a látássérült, hallássérült és mozgáskorlátozott személyek, és olyan funkciókat vezetett be, mint a szövegkinyerés, valós idejű feliratozás és gesztusvezérelt irányítás.

Példaértékű módon a Xiaomi továbbfejlesztette TalkBack funkcióját – amely egy hangalapú segédfunkció vak és gyengénlátó felhasználók számára –, és egyszerűsítette annak működését a Xiaomi HyperOS AI-alrendszerének optikai karakterfelismerő (OCR) képességeinek használatával. Ez lehetővé tette a képeken szereplő szövegek pontos felismerését és valós idejű felolvasását, így a felhasználók gördülékeny „olvasási” élményben részesülhettek.

A Xiaomi HyperOS legújabb verziója, a HyperOS 2 zökkenőmentesen integrálta az AI Assistant valós idejű feliratozási funkcióját a Xiaomi Sound Recognition Functionnel. Ennek eredményeként a beszédfelismerés pontossága elérte a 93%-ot.

A Xiaomi az idősek számára is fejleszt barátságos technológiákat. 2024-ben több intézménnyel együttműködve elindította az „Idősek egészségének és biztonságának támogatása, valamint idősbarát átalakítások elősegítése” elnevezésű programot, amelynek célja olyan szabványok, termékek, alkalmazások és tervezési megoldások kidolgozása, amelyek javítják az idősek biztonságát.

Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás

A Xiaomi nemcsak a saját működésére vonatkozó üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentésével kapcsolatban tűzött ki célokat, hanem az okostelefon-ellátási lánc partnereit is arra kötelezi, hogy tegyenek ÜHG csökkentési vállalásokat és megújuló energiafelhasználási terveket. 2030-ra az okostelefon-gyártóknak legalább 5 százalékos éves átlagos szén-dioxid-csökkentést kell elérniük (bázisévként 2024-et véve alapul), és legalább 25 százalékos megújuló energia-felhasználási arányt kell elérniük. 2050-re a Xiaomi okostelefon-üzletág beszállítóinak el kell érniük a 100 százalékos megújuló villamosenergia-felhasználást.

A Xiaomi 2024 végére 18 reprezentatív termék életciklusú szénlábnyom mérését végezte el (13 okostelefon és tablet, 1 viselhető eszköz, és 4 okos háztartási eszköz). Ezen kívül együttműködött független ÜHG számviteli és tanúsító szervezetekkel, hogy kidolgozzon egy szénlábnyom értékelési folyamatot okostelefon termékeihez.

Az éghajlatvédelmi intézkedéseket az összes üzleti tevékenységben végrehajtották, beleértve az irodai munkát, a termelést és a gyártást, a logisztikát és a szállítást, az üzleteket és az ellátási láncot. Tavaly a Xiaomi működési határain belül a vállalat üzleti műveletei megkapták az ISO 50001 energiairányítási rendszer tanúsítványát, és megfeleltek az éves felügyeleti auditon.

A Xiaomi a tengeri és vasúti szállítást is támogatta a légi szállítás alternatívájaként. Ez az erőfeszítés 2024-ben 3378 tonnával csökkentette a Vállalatcsoport szén-dioxid-kibocsátását.

Újrahasznosítás és újrafelhasználás

A Xiaomi világszerte végez elektronikai hulladék-újrahasznosítási programokat, és többszintű újrahasznosítási megközelítést vezetett be, amely magában foglalja a cserét, a felújítást, a készülékek és javítási alkatrészek selejtezését, valamint a prototípusok belső vásárlását. Öt év alatt (2022 és 2026 között) összesen 38 000 tonna elektronikai hulladék újrahasznosítását tervezi, és ennek a célnak a 95,94 százalékát 2024 végére elérte.

Kínában több mint 1,3 millió használt készüléket hasznosítottak újra a trade-in program keretében. Kilenc tengerentúli országban és régióban hoztak létre trade-in programokat; ott 23 353 trade-in megrendelést dolgoztak fel. A Csoport a felújítási tevékenységét laptopokra, projektorokra és monitorokra is kiterjesztette. Tavaly több mint 130 000 készüléket újított fel, ami 4,7 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A Xiaomi újrahasznosított anyagokat is felhasznál az okostelefonok, az intelligens elektromos járművek és az intelligens háztartási készülékek tervezése és gyártása során. A Xiaomi 14T hátlapja például citrommaradékból származó bioalapú anyagot tartalmaz, poliuretánjának fele bioalapú nyersanyagokból származik. Újrahasznosított alumíniumot építettek be a Xiaomi 14T öntött középső keretébe, és újrahasznosított alumíniumot, aranyat és rezet használtak az akusztikai alkatrészek előállításához is.

A Xiaomi Smart Factory létrehozta a hulladéklerakóba kerülő hulladékok mennyiségének csökkentését célzó, újrahasznosítást és hatékony ártalmatlanítást integráló hulladékkezelési rendszert. A Xiaomi 2024-ben 99,35 százalékos hulladékeltávolítási arányt (WDR) ért el, és elnyerte a TÜV Rheinland hulladékmentes hulladéklerakó-kezelési rendszer tanúsítványát a legmagasabb globális minősítéssel, három csillaggal.

A Xiaomi továbbra is elkötelezett az izgalmas innovációk és áttörések létrehozása mellett, és a fenntartható fejlődésre való törekvése révén gyorsan halad egy jobb jövő építése felé.

A fentiek csak a 2024-es ESG-jelentés kiemelt részei. A teljes változat itt érhető el.

