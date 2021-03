Hogyan lehet környezetbarátabb a mosás?

A mosás minden háztartásban ismert, állandó házimunka. Egy átlagos család évente akár 165 mosást is elindíthat, nagyjából 60 liter vízzel alkalmanként, ezzel jelentős környezeti terhelést okozva.

A rendszeres használattal a mosógépek a háztartás energiaszükségletének akár 10 százalékáért is felelhetnek.

A Samsung elkötelezett a hatékony és környezetbarát megoldások mellett, így a vállalat mosógépei számos, a fenntartható életvezetéshez hozzájáruló funkcióval támogatják a felhasználókat. A család tagjai maguk is hozzájárulhatnak a környezeti terhelés csökkentéséhez, mindössze néhány apró változtatással a napi rutinjukban. A mosás során elég pár apróságra odafigyelni, így a folyamat fenntarthatóbb lesz, a ruhák pedig ugyanolyan tiszták, mint korábban.

Alacsonyabb karbonkibocsátás energiahatékony technológiákkal

Az elektromos áram előállítása világszerte a második legtöbb üvegházhatású gáz kibocstásáért felel. A felhasználók mindennapi döntéseikkel, és azzal, ha környezetbarát terméket választanak, hozzájárulhatnak a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

A melegvizes mosási programok például rendkívül pazarlók, hiszen a felhasznált energia közel 75 százaléka a víz felmelegítéséért felel. Az energiafelhasználás jelentősen csökkenthető a hidegvizes vagy optimalizált programok használatával. Ha például 60 helyett 30°C-on fut le egy mosási program, az 60 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt. Az európai felhasználók átlagosan 3°C-kal alacsonyabb hőfokú mosással annyi energiát takaríthatnának meg, mint amennyit 700.000 autónak megfelelő károsanyag kibocsátással lehet előállítani.

A Samsung EcoBubble™ technológiájával a hidegebb vízben való mosás is ugyanolyan hatékony tisztítást eredményez. Az EcoBubble akár 15°C esetén is egyenletesen oszlatja el a mosószert, valamint levegővel és vízzel keveri azt, így tisztító aktív habot képez. Az aktív hab könnyeben áthatol az anyagon, még hideg vízben is. A technológia 24 százalékkal hatékonyabban távolítja el a foltokat és más mosógépekhez képest 45,5 százalékkal kíméletesebb az anyagokhoz, így megóvja a ruhák épségét.

A mosáshoz felhasznált energia és a háztartás villanyszámlája úgy is csökkenthető, ha a mosás idejét lerövidítik. A felhasználók így a megtakarított idő és pénz mellett a környezetet is kímélhetik, a Samsung QuickDrive™ Q-Drum megoldása pedig pontosan ezt segíti elő, hiszen a mosási időt a félre, az energiafelhasználást pedig akár 20 százalékkal csökkenti. Az egymástól függetlenül mozgó dob és hátfal dinamikusabb programokat tesznek lehetővé, így rövidebb idő alatt is hatékonyabban tisztítják meg a ruhákat.