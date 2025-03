Már több mint 1,1 millió Munch ételmentő csomag talált gazdára a SPAR-üzletekben

„A hulladékká váló élelmiszerek kezelése globális probléma. Annak ellenére, hogy az élelmiszerhulladékok mindössze 5%-a keletkezik a kereskedelemben, a SPAR Magyarország a stratégiai jelentőségű fenntarthatósági programja fontos részeként kezeli ezt a kérdést. Vállalatunk 2022-ben csatlakozott a Munch élelmiszermentéshez, amelyen keresztül a megmaradó, de még jó minőségű élelmiszerek a piaci árnál lényegesen olcsóbban kerülhetnek a vásárlóinkhoz. A tesztidőszakot követően a kedvező tapasztalatok birtokában minden SPAR és INTERSPAR áruházban bevezettük a szolgáltatást. Mára a munkatársaink napi rutinjába is beépült az a gyakorlat, hogy a friss termékek leválogatásánál úgy különítik el azokat, hogy figyelembe veszik, mi kerülhetne Munch csomagba. Nagy öröm számunkra, hogy a vásárlóink körében is nagy sikert aratott a program, és mára már több mint 1,1 millió élelmiszermentő csomagot vásároltak meg”

– mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

„A Munch és a SPAR együttműködésének eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy jelentős előrelépés érhető el az élelmiszerpazarlás csökkentésében. Ezek az eredmények nemcsak a mi erőfeszítéseinket tükrözik, hanem a vásárlók elkötelezettségét is az ételmentés iránt. Közösen bizonyítjuk, hogy kis lépésekkel is nagy változásokat érhetünk el az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemben. Közösségünk visszajelzései alapján a muncholás könnyedén beépíthető a mindennapokba. Nemcsak a környezetünknek teszünk jót vele, hanem időt, energiát és pénzt is megtakaríthatunk, miközben újabb ételeket próbálhatunk ki”