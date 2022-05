Több száz bőrbetegséget ismer fel ez az applikáció

Ingyenes bőrvizsgálat érhető el a Semmelweis Egyetemen, az egyetemen tesztelt AIP Derm applikáció segíthet felismerni a bőrelváltozások okait.

Hétszázféle bőrbetegséget képes azonosítani a páciens által beküldött fotó alapján az a mesterségesintelligencia-alapú technológia, amelyet januártól tesztelnek a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján, amely már ingyenesen elérhető.

Az alkalmazást kifejlesztő magyar céggel az egyetem öt évre szóló, hosszú távú kutatás-fejlesztési keretmegállapodást kötött további mesterséges intelligenciára épülő orvostechnikai szoftverek közös fejlesztése és bevezetése érdekében.

A bőrelváltozásokat felismerő applikáció

– Nemcsak a bőrdaganatok különböző típusait, de például a fertőzések és autoimmun betegségek miatt kialakuló bőrelváltozásokat is felismeri az a mesterségesintelligencia-alapú technológia, amelyet idén januártól kezdtek tesztelni az egyetemen – első lépésben a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán elérhető, nagy mennyiségű archív fotóállományon – magyarázza Kovács Máté, az OGYÉI nyilvántartási számmal rendelkező AIP Derm szoftvert kifejlesztő AIP Medical Holding Zrt. társalapítója.

– Az eszköz a páciens által beküldött kép, valamint a mellékelt klinikai adatok alapján 700 féle bőrbetegséget, vagyis az ismert bőrgyógyászati problémák jelentős részét tudja azonosítani. A mesterséges intelligencia által felállított diagnózist minden esetben bőrgyógyász szakorvos hagyja jóvá, ugyanakkor a szoftver priorizálja a bejövő eseteket, megadja a differenciáldiagnózist, és egy egyszerűen kezelhető felületen teszi a szakember elé.

Mint hozzáteszi, miután a szakorvos jóváhagyja a diagnózist, többféle kimenet lehetséges: az applikáción keresztül a beteg azt az információt kapja, hogy nincs teendője az elváltozás miatt, a szakvélemény mellett receptet kap elektronikusan, vagy javaslatot vény nélküli gyógyszerre, továbbá személyes konzultációra a területileg illetékes szakrendelésre irányítják.

– A szakterületen legmodernebbnek számító technológia segítségével gyorsan és egyszerűen lehet kiszűrni a sürgős ellátást igénylő betegeket, több bejövő pácienst lehet sokkal kevesebb erőforrással ellátni, így rövidül a várakozás és a diagnózis megállapításának az ideje is – emeli ki Kovács Máté.

A mesterséges intelligencia segít felismerni

Az alkalmazás mögött lévő, többségében az Egyesült Államokban fejlesztett adatbázis több mint 2 millió felvételt tartalmaz különböző bőrelváltozásokról, ezek közül 300 ezer kép esetében minden részletes adat (életkor, nem, az elváltozás testen való elhelyezkedése) ismert. A mesterséges intelligencia ezek alapján ismeri fel, hogy mit „lát” a beküldött képen. A céggel kötött együttműködési megállapodás keretében a világon elsőként a Semmelweis Egyetemen alkalmazzák majd ezt a rendszert.

A betegellátásban való használat mellett az eszköz az oktatásban is alkalmazható tanulásra, vizsgáztatásra egyaránt. A technológia klinikai kutatásokra is lehetőséget ad, így például tesztelik azt is, hogy egy-egy elváltozást milyen eredményességgel ismer fel egy rezidens, egy patológus, egy szakorvos, valamint a mesterséges intelligencia.

Az új rendszerrel a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán korábban elérhető teledermatológiai szolgáltatás szintet lép és jelentősen eredményesebbé válik, hiszen az applikáció, vagyis a mesterséges intelligencia tesz javaslatot a lehetséges diagnózisra, az orvos feladata ennek igazolása, szükség esetén módosítása – mutat rá dr. Poór Adrienn, a klinika egyetemi adjunktusa, hozzátéve, hogy naponta a tervek szerint 2-3 orvos vesz majd részt ebben a folyamatban.

Ingyenes bőrvizsgálat kép alapján

A szolgáltatást március 24 óta egész ország területéről ingyenesen igénybe vehetik az érvényes biztosítási jogviszonnyal rendelkezők, regisztrálhatnak a rendszerbe, képeket tölthetnek fel. A szakemberek pedig ez alapján fognak a lehető leghamarabb visszajelezni a beküldött esetek számától, súlyosságától, a beküldés időpontjától és az ellátókapacitástól függően.

Forrás: femina.hu

