A kereskedők sok esetben átverik a gyors fogyásban reménykedő vásárlókat

Egyelőre még az igazi tavasz is várat magára, így könnyen lehet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is egyik napról a másikra fog beköszönteni a kánikula. A nyári szezonban mindenki megrohamozza a strandokat, illetve a vízpartokat, és sokan csak ilyenkor kapnak a fejükhöz, mert úgy érzik, hogy ismét nem sikerült elérni a vágyott formát. Pontosan ezt használhatják ki számos kereskedő, olyan fogyókúrás ígéretekkel, amelyek nem felelnek meg a valóságnak vagy akár a szabályozásnak – hívta fel a figyelmet Jánvári András, e-kereskedelmi szakértő, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

A többség azonnali megoldást akar

Míg az év utolsó és első hónapjai az immunerősítésről szoktak szólni, és jellemzően az időszakban átmenetileg megugrik a kereslet a vitaminok iránt, a nyár közeledtével átpártolunk a fogyókúrás termékekhez.

„Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek ’top formába’ kerülhessenek nyárra. Ezt sokan instant szeretnék elérni, ezért inkább a gyors eredményt ígérő készítményekhez fordulnak”

– mutatott rá Jánvári András.

„Az emberek többsége nem szeretne hónapokig diétázni, illetve a mozgással szenvedni, ezért vágyják az úgynevezett csodaszereket”

– tette hozzá a szakértő.

Rendszeresen botrányba fulladnak a fogyókúrás hirdetések

Minél közelebb kerülünk a szezonhoz, annál gyakrabban találkozhatunk olyan hirdetésekkel, amelyek gyors és látványos eredményeket ígérnek. Ezekkel azonban nem árt óvatosnak lenni, és alaposan utána nézni, hogy miről is van szó.

„Számtalan olyan online, illetve közösségi média felületeken is elérhető oldal van, amely gyors segítséget ígér a kétségbe esett vásárlóknak. Sok esetben celebekkel, ismert emberekkel reklámozzák magukat a különböző márkák, azonban sajnos a reklámarcok tudta nélkül”

– hívta fel a figyelmet a Multi-vitamin.hu ügyvezetője. Ezekben az esetekben az érintettek panaszt is szoktak tenni, azonban mindez nem minden esetben jut el a vásárlókhoz.

Hogyan ismerhetjük fel az átverést?

Valóban igaz, hogy vannak olyan termékek, amelyek segítenek, azonban a hazai szabályozások szerint nem lehet fogyási mennyiséget ígérő állítással reklámozni.

„Ez azt jelenti, ha valahol azt olvassuk, hogy például az adott termékkel 2 hét alatt 10 kg-ot lehet fogyni, akkor sajnos egészen biztosan olyan oldalról van szó, amelyben nem érdemes megbízni”

– hangsúlyozza a szakértő.

„Hasonló jellegű ígéret vagy ígéretszerű mondat nem szerepelhet egy terméknél sem! A reklámokban a celebek vagy reklámarcok mondhatják a példánál maradva, hogy ők 2 hónap alatt fogytak 10 kg-ot, de ezt csak és kizárólag magukról állíthatják, a termékről általánosságban nem”

– tette hozzá Jánvári András. A termékeket érdemes megkeresni más oldalakon is, illetve vásárlói visszajelzéseket olvasgatni, hiszen ha valóban egy hatásos produktumról van szó, akkor azok több helyen is fel fognak bukkanni részletes leírással és visszajelzésekkel.

Kérdéses, hogy mire lehet számítani a piacon

A fogyókúrás és diétás termékekért a fokozott érdeklődés jellemzően április és május magasságában szokott elkezdődni és egészen nyár közepéig kitart a folyamatosan növekvő kereslet.

„Azt azonban nehéz megjósolni, hogy idén hogyan fog alakulni a piac. Az energiaárak és élelmiszerárak drágulás ahhoz vezet, hogy a nyaralások is sokkal költségesebbek lesznek, így előfordulhat, hogy a fogyókúrás termékek már egy olyan kategóriába fognak esni, amelyről inkább lemondanak az emberek”

– mutatott rá a szakértő.

A fogyásban is segítenek a vitaminok

A D vitamin fogyasztásáról sokan hajlamosak a téli szezon végéről lemondani, mondván, hogy ebben az időszakban már sokkal magasabb a napsütéses órák száma, azonban ilyenkor érdemes belegondolni, hogy mennyi is az az idő, amit ténylegesen a napon töltünk.

„Az egészségmegőrzés mellett a D vitamin szintjére a fogyni vágyók is kifejezetten figyeljenek, és adott esetben inkább pótolják, mert hiánya ronthatja a fogyókúra eredményét, ami hamar a kezdeti próbálkozók kedvét szegheti”

– tette hozzá Jánvári András. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy érdemes kollagént is fogyasztani, ugyanis ennek a mennyisége 25 éves kor felett csökken a szervezetben. A kollagén segít abban, hogy a bőr a fogyás során is megőrizze a feszességét.