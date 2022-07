Széleskörű egészségbiztosítási szolgáltatást vezet be dolgozóinak a Vodafone

2022. július 1-től a Vodafone Magyarország elérhetővé teszi munkavállalói számára a Medicover Vállalati Egészségbiztosítást.

A nagy létszámra kötött biztosítással a dolgozók a Medicover országos lefedettségén keresztül számos egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe díjmentesen, akár korlátlan számban, a biztosításba pedig az alkalmazottak családtagjaikat is bevonhatják.

A biztosításra minden Vodafone-alkalmazott jogosult a próbaidő letelte után, melynek keretében a munkavállalók díjmentesen és a legtöbb esetben korlátlan számban vehetik igénybe a széleskörű és kivételes színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat. Az egészségbiztosítás évente egyszeri állapotfelmérést, illetve ehhez kapcsolódó egyénre szabott prevenciós szűréscsomagot biztosít, mindemellett pedig további labor- és diagnosztikai vizsgálatok, járóbeteg-ellátás, valamint ambuláns kisműtétek is elérhetőek a munkáltató által fedezett egészségbiztosítási csomagban. A juttatás a Vodafone munkatársai számára díjmentes, annak költségét a Vállalat fedezi, ugyanakkor a dolgozók közvetlen családtagjaikat (házastárs, élettárs, gyerek) is bevonhatják a biztosításba kedvező biztosítási díjért. A csomagok tartalmát tekintve ez a lehetőség még a hazai nagyvállalatok által kínált biztosításokhoz képest is ritkaságnak számít.

„Vezető vállalatként a Vodafone egyik kiemelt célja, hogy előremutató lépéseket tegyen és példát mutasson a munkavállalói jólét megőrzése és javítása érdekében. Éppen ezért, folyamatosan dolgozunk, hogy a lehető legjobb munkakörülményeket teremtsük meg kollégáink számára, illetve, hogy segítsünk megőrizni a munka és a magánélet egyensúlyát, így pedig dolgozóink mentális és fizikai jólétét”

– mondta el Berkes Áron, a Vodafone HR igazgatója.

A Vodafone Magyarország folyamatosan tesz azért, hogy a munkavállalói elégedettséget és a vállalat iránti elköteleződést erősítő stratégia részeként olyan sokrétű intézkedéseket vezessen be, amelyek a dolgozók közvetlen visszajelzéseire reagálnak és ezáltal támogatják általános jólétüket. Ezek az intézkedések elsősorban a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartását segítik elő, erősen fókuszálva a családi élet támogatására. A vállalatnál még 2020-ban vezették be a 16 hetes, fizetett szülői szabadságot, amit, ha az anya veszi igénybe az államilag támogatott szülési szabadságot, akkor az apa, ha az apa veszi igénybe, akkor az anya kérhet, így mindkét szülő tölthet időt a családba érkező gyermekkel. Az extra szabadságot már 111 Vodafone-dolgozó igényelte, egy friss kutatás során pedig számos pozitív visszajelzés érkezett a juttatással kapcsolatban.

Szintén a munka-magánélet egyensúlyának fenntartása érdekében, 2021 júliusában, a dolgozói igényekre reagálva hibrid munkarendre tértek át a Vodafone-nál, nagyobb szabadságot adva ezzel a dolgozóknak. A hibrid munkarend bevezetésével a szolgáltató célja egy rugalmas, egyéni- és csapat preferenciákra épülő vállalati munkakultúra megteremtése, ahol a munkatársak maguk dönthetnek az otthoni és irodai munkavégzés arányáról, valamint a munkaidő beosztásukat is flexibilisen határozhatják meg.