Forr az egészségügy, recseg-ropog az ágazat a korona vírus pandémia idején.

Naponta olvasunk cikkeket, nyilatkozatokat az orvosok és egészségügyi dolgozók bérezéséről, munkakörülményeik és karrier kilátásaik kapcsán. Ráadásul a téma még forróbb az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény óta: egyre több orvos és ápoló kerül választás elé, hogy a magán vagy az állami rendszerben folytassa-e munkáját. Ezen a téren hozhatja meg az áttörést az a 100 százalékban hazai fejlesztésű egészségügyi állásportál, amelyik annyira bízik a sikerében, hogy csak sikerdíjért dolgozik.

Idegesítő böngészés helyett célzott, tematikus munkaerő-toborzás

Nem csak az álláskeresők, de kórházak, egészségügyi központok, laboratóriumok és gyógyszeripari vállalatok HR vezetőinek is visszatérő rémálma, ha egy óriásira duzzadt munkakereső gyűjtőportálon kell állást vagy jelöltet találniuk. Könnyű a rengeteg ömlesztett hirdetés között elveszni, vagy feleslegesen sok időt elpazarolni. Ennek azonban egyszer és mindenkorra vége lehet – legalábbis az egészségügy és a klinikai vizsgálatok területén. Úgy tűnik, mostanra érett meg a piac és a technológia arra, hogy célzott, tematikus HR toborzó platformok szolgálják az álláskereső intézményeket és szakembereket. A hiper.jobs-on mindenki – az orvosoktól az egészségügyi szakjogászokon és közgazdászokon át a szakápolókig vagy gyógyszerészekig – könnyen és egyszerűen megtalálhatja a számára legmegfelelőbb állást vagy munkatársat.

Mi fontosabb: az önéletrajz vagy az önismeret?

Kevesen tudják, de már működik egy speciális, kimondottan az egészségügyi dolgozók igényeire szabott hazai fejlesztésű állásportál. Ez a platform nem oldja meg maradéktalanul a szektor munkaerő toborzással kapcsolatos minden problémáját. Azonban a HIPER biztosan lehetőséget ad arra, hogy az orvosok, gyógyszerészek és eü szakdolgozók, illetve a kórházak és a gyógyszeripari vállalatok is gyorsabban és hatékonyabban találják meg a legmegfelelőbb állást vagy szakembert. Miben más ez az oldal az összes ismert és piacvezető állásportáltól? A legfontosabb, hogy az HIPER mögött egy olyan kifinomult algoritmus dolgozik, amely az előre beállított paraméterek figyelembevételével automatikusan összekapcsolja az állás hirdetőjét a számára legalkalmasabb jelöltekkel. Így egyszerre nyer értelmet a korábban megszerzett szakmai tapasztalat és az olyan nehezebben mérhető és skálázható tulajdonságok is, mint például az empátia, türelem vagy éppen csapatjátékra való hajlandóság.

Az oldal segítségével az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszeripari vállalatok 29 szempont szerint kategorizálhatják és elemezhetik az adott álláskereső készségeit és képességeit, ugyanis ennyi ’soft skill’-t monitoroz és párosít intelligensen az algoritmus. Az oldalba integrált készségtesztek és kérdőívek a konkrét szaktudáson, munkatapasztalatokon, gyakorlati jártasságon túl a ‘soft skill’-ekre, azaz olyan személyes készségekre is kitérnek, mint például a kapcsolatteremtő képesség, időgazdálkodás, vagy céltudatosság. Ezekkel minden korábbinál alaposabb képet alkothatnak magukról a munkakeresők is, ami számukra is kiemelten hasznos és használható visszacsatolást jelent.

Egészségügyi „Tinder”: felértékelő „match” találatok

A hazai orvosok és HR-szakemberek által fejlesztett hiper.jobs mögött működő speciális „okos” toborzási stratégia egyszerre veszi figyelembe az iskolai végzettségeket, a munkatapasztalatot, valamint a személyes tulajdonságokat, amelyek „szentháromsága” alkalmassá tehet egy jelöltet a meghirdetett pozíció sikeres betöltésére. A „trükk” egyszerű: az oldal mögött dolgozó algoritmus végzi el azt az előválogatást, ami segít a HR-osztályoknak és a jelölteknek megspórolni a sokszor fárasztó és időigényes levelezést és többkörös interjút.

„A hagyományos álláskereső oldalak alapvetően csak az önéletrajzra támaszkodnak – ha tetszik, kétdimenziós profilt alkotnak a jelöltekről végzettség és gyakorlat mentén. A mi platformunk azonban nem is csak három, hanem „multidimenziós”, azaz teljes képet ad, képes jól körülhatároltan megrajzolni a jelöltek személyes jellemzőit”

– mondja dr. Törőcsik Kálmán, a cég alapítója.

A személyes tulajdonságok és az egyéb „hard skill” paraméterek egyidejű figyelembevételével garantálni lehet, hogy a meghirdetett pozícióra a legalkalmasabb jelölt kerüljön kiválasztásra – ami nem csak forintban mérhető haszonnal jár, de jelentősen le is rövidíti a teljes kiválasztási procedúrát is.

Ingyenes! Csak sikerdíj van

A hazai és nemzetközi egészségügyi rendszerekben és versenyszférában tapasztalatot szerzett alapító csapat annyira bízik szolgáltatása sikerében, hogy az iparágban megszokott előfizetéses rendszer helyett másik modellt kínálnak a partnereiknek: a munkaadóknak kizárólag a megtalált és alkalmazott munkatársak után kell fizetniük, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy nincsenek a platform használata során rejtett költségek, illetve csak fizetés után elérhető extra funkciók beépítve. Kizárólag az eredmény számít!