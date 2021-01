Térdhajlítás, felülés vagy kettlebell edzés – szinte végtelen a napjainkban rendelkezésre álló mozgásformák kínálata.

A fitneszaktivitás-követő eszközök és okosórák többsége csupán korlátozott számú tevékenységet képes nyomon követni, így a felhasználók eltérő mozgása, eszközei, testméretei és teljesítményszintje miatt nem mindig ismerik fel megbízhatóan az egyes gyakorlatokat. A probléma megoldására a Bosch Sensortec új, önállóan tanuló mozgásérzékelőt fejlesztett ki, ez a BHI260AP mesterségesintelligencia-alapú szenzor. Az eszköz a mesterséges intelligenciával tökéletesíti a testen és a fülön viselhető elektronikus eszközöket.

Az új érzékelő integrált, önállóan tanuló mesterségesintelligencia-alapú szoftvere személyre szabott edzéskövetést tesz lehetővé a testen és a fülön viselhető eszközök gyártóinak. Az új technika számos különböző mozgásformát felismer, illetve minden rendszeresen ismétlődő, ciklikus mintán alapuló, új fitnesztevékenységet meg tud tanulni – a felhasználók így egyszerre lehetnek edzők és tanítványok.

„Az önállóan tanuló mesterségesintelligencia-érzékelő forradalmasítja a fitneszeszközök használatát, a jelenleg meglehetősen egyoldalú megközelítést interaktív edzéssel váltja fel”

– hangsúlyozta Dr. Stefan Finkbeiner, a Bosch Sensortec igazgatója.

„A Bosch Sensortec az új szoftverben az intelligens mozgásérzékelők területén szerzett tapasztalatait ötvözi az innovatív szoftverfejlesztésben szerzett magas szintű ismeretekkel.”

Egy szoftver – négy funkció

Az önállóan tanuló mesterségesintelligencia-alapú szoftver több mint tizenöt alapfunkciós fitnesztevékenységből álló programmal rendelkezik, így akár tanítás nélkül, azonnal használható. Emellett négy termékfunkciót kínál: tanulás, személyre szabás, automatikus aktivitáskövetés és optimalizálás. A tanulási üzemmódban a felhasználók új, az alaptevékenységeken kívüli mozgásformát adhatnak meg, egyéni igényeikhez illesztve az eszköz működését. A személyre szabás funkcióval a felhasználók a már előre beprogramozott tevékenységeket saját igényeikhez igazíthatják, növelve a kalóriaszámolás és az aktivitáselemzések pontosságát.

Az automatikus aktivitáskövető funkcióval az edzést végzők manuális beavatkozás nélkül, automatikusan követhetik fitnesztevékenységeiket, illetve azok jellege és száma alapján időalapon elemezhetik intenzitásukat – állóképességi és erőnléti edzéseket is lehetővé téve. Továbbá a gyártók is anélkül építhetnek be új fitnesztevékenységeket, hogy módosítaniuk kellene a szoftvert vagy az eredeti adatbázisra lenne szükségük. A gyakorlatok szakedzőktől, élsportolóktól is származhatnak, ez pedig lehetővé teszi, hogy a felhasználók a legjobbakkal hasonlítsák össze teljesítményüket, illetve tanulhassanak a szakemberektől. Ezek a funkciók jelentősen bővítik a testen és a fülön viselhető eszközök előnyeit és segítik az eszközgyártókat termékeik megkülönböztetésében is.

A mesterséges intelligencia az érzékelőn fut, így nem szükséges felhő- vagy okostelefon-kapcsolat. Az adatok pedig titkosak maradhatnak, mert a tevékenységek internetkapcsolat vagy okostelefon csatlakoztatása nélkül is folyamatosan nyomon követhetők és elemezhetők. A peremhálózati mesterséges intelligencia emellett a késleltetés idejét és az energiafogyasztást is csökkenti, így a felhasználók azonnal kapnak visszajelzést, és ritkábban kell tölteniük eszközeiket.

Teljes körű megoldás számos szoftveropcióval

Az új érzékelő integrált egytokos rendszerként áll a gyártók rendelkezésére, amely a hardvert, a szoftvert és a beágyazott mesterséges intelligenciát is magában foglalja. Ezzel a megoldással jelentősen csökkenthető a testen viselhető eszközök fejlesztési ideje és költsége, valamint az új fejlesztések is gyorsabban kerülhetnek a felhasználókhoz.

Az önállóan tanuló mesterségesintelligencia-alapú szoftveren kívül a Bosch Sensortec szoftvermegoldások széles választékát nyújtja az új BHI260AP érzékelőjéhez. A testen viselhető eszközök gyártói egyszerűen feltölthetik a szükséges szoftvert az érzékelőre, lehetővé téve olyan alkalmazásspecifikus megoldásokat, mint az irány- és a pozíciókövetés és az úszás. Az érzékelő például négyféle úszásnemet – pillangó-, hát-, mell- és gyorsúszás – ismer fel. A BHI260AP programozható érzékelő, így a gyártók saját fejlesztésű, egyéni igényekre szabott szoftvereiket is integrálhatják vagy épp a felhasználói igényeknek megfelelően testre szabott megoldásokat is feltölthetnek rá. Annak érdekében, hogy az egyéni igényekre szabott megoldásokat védjék az illetéktelen használattól, az intelligens, programozható érzékelő digitális aláírást is kínál.

A testen viselhető mesterségesintelligencia-alapú eszközök fejlesztésének további egyszerűsítésére a Bosch Sensortec a BHI260AP hordozólappal együtt alkalmazói alaplapot is kínál, amely alacsony energiaszintű Bluetooth-kapcsolaton vezeték nélkül csatlakoztatható az okostelefonokhoz.

Elérhetőség

A BHI260AP önállóan tanuló mesterségesintelligencia-alapú szenzor és a megfelelő hordozólap a Bosch Sensortec értékesítési partnerein keresztül érhető el, a különböző szoftvercsomagok pedig a Bosch Sensortec weboldaláról tölthetők le.