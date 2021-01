Az ünnepek alatt mindannyiunkat foglalkoztatja a kérdés, hogyan tudnánk biztonságosan családtagjainkkal együtt ünnepelni – még ha csak kis létszámban is.

Kétséges egészségügyi tünetek esetén, illetve a lelkileg megterhelő időszakban jelenthet nagy segítséget a Vodafone Digitális Díjat nyert DokiApp, amely az ünnepek alatt is lehetővé teszi az online orvosi vagy pszichológiai tanácsadást, konzultációt. A DokiApp szolgáltatásait azért is érdemes igénybe venni az ünnepek alatt, mert a befolyt összeg egy jelentős részét jótékony célra ajánlják fel.

2020-ban, a pandémia mindannyiunk számára soha nem látott nehézségeket, kihívásokat hozott. Ennek részeként minimalizálnunk kellett szociális kontaktjainkat – ez pedig sajnos nincsen másképp az ünnepek alatt sem. Nem meglepő tehát, hogy az egyedül vagy szűk körben töltött ünnepi időszak felerősítik a magány, az egyedüllét érzését, ezáltal pedig a mentális és lelki nehézségeket. Ebben a helyzetben nagy szükség van egy kedves, megértő hang, egy szakember segítségére: a DokiApp erre is nyújt megoldást, ugyanis a pszichológus kollégák az ünnepek alatt is elérhetőek, hogy segítséget nyújtsanak.

A pszichológusok mellett természetesen orvosok is elérhetőek a DokiApp rendszerében a következő hetekben, így akinek alapellátással kapcsolatos panaszai, kérdései vannak, az ünnepek alatt is kényelmesen kapcsolatba léphetnek a hozzáértő szakemberekkel. Minden hónapban egyre többen élnek az online konzultációk lehetőségével, nincs ez másképp decemberben sem, mivel a DokiApp indulása óta ebben a hónapban vették igénybe a legtöbben a szolgáltatásokat. Szenteste például egy páciens csupán pár perc várakozás után már tudott is konzultálni egy orvossal.

A DokiApp-on keresztül lefolytatott konzultációval pedig most közvetetten az autizmussal élőket is segíthetjük, ugyanis a DokiApp csapata minden hívás árából 2000 Ft-ot adományoz az Autistic Art Közhasznú Alapítványnak.

„Többek között azért is hívtuk életre a DokiApp-ot, hogy az olyan időszakokban is, mint például a téli ünnepek, amikor a hagyományos betegállás nehezebben elérhető, gyors és adekvát választ tudjunk adni a páciensek egészségügyi vagy mentális kérdéseire. Emellett társadalmilag érzékeny, felelős vállalkozásként, kötelességünknek érezzük, hogy segítsük a rászoruló csoportokat. Ennek jegyében az ünnepek alkalmából év végéig minden konzultáció árából 2000 forintot ajánlunk fel az Autistic Art Közhasznú Alapítvány számára, ezzel hozzájárulva az autizmussal élők jobb életminőségéhez.”

– mondta Somogyi Tibor, a DokiApp alapitó ügyvezetője