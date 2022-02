NFT-t hirdető híresség még nem állt esküdtszék előtt, de azonnali meggazdagodást ígérő bitcoinos csaló mostantól már igen. Ülni biztosan fog, de nem mindegy mennyi büntetést fizet.

Ha két húst raknak a hamburgerbe az a dupla hamburger. Ha két átverés van egy kriptós átverésben, az pedig valószínűleg a dupla piramisjáték. Az utóbbi miatt indítottak pert 2018-ban azok, akik korábban elhitték a BitConnect ígéretét, hogy egy automatizált kereskedő algoritmus rövid idő alatt hatalmas profitot termel azoknak, akik elutalják a BitConnect tárcájába a bitcoinjaikat – írja a The Verge.

A hatalmas profit megtermelése helyett a cég az új belépők pénzéből fizette a korábban beszállókat. A piramisjáték csúcsán heti tízmillió dollár érkezett a BitConnecthez. A piramisjáték pedig összes 2 milliárd dollárnyi kárt okozott.

A károsultak olyan szereplők ellen indítottak csoportos pert, akik sokat tettek a BitConnect reklámozásáért. Mindezt egy 1933-es értékpapír törvényre hivatkozva teszik, amely tiltja a SEC-nél be nem jelentett értékpapír befektetések hirdetését. Glenn Acaro, az egyik célba vett hirdető már bűnösnek is vallotta magát szövetségi értékpapírcsalás bűnében, ugyanakkor egyszer már elérte, hogy a csoportos per alól felmentsék. A bíróság szerint Acaro nem tett annyit a BitConnect reklámozásáért, hogy csupán miatta fektessenek bele pénzt a károsultak.

Másodfokon azonban visszakerült a perbe Acaro és mellé ült a vádlottak padján az egyik régiós képviselője, Ryan Maasen is. Ellenük hozták fel, hogy reklámvideókat gyártottak, ami határozottan aktívan végzett hirdetésnek számít. A károsultak ügyvédje szerint azért fontos ez a döntés, mert aki Twitteren, Instagramon vagy más közösségi médiafelületen hirdet gyanús befektetéseket, az Acaróhoz hasonlóan a bíróság előtt találhatja magát.

Arra persze várni kell, hogy NFT-t hirdető hírességek ellen is induljon csoportos per, de reménykedni lehet, hogy egyszer eljön ennek az ideje is.

Forrás: Fintechradar