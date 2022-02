Elméletileg ma indul Donald Trump közösségi oldala, a Truth Social

Egy ideje már teszteli egy szűk csoport Donald Trump új közösségi oldalát, az egyikük pedig nemrég azt a választ kapta a kérdésére, hogy az alkalmazása február 21-én válik élessé az App Store-ban.

Bő egy évvel ezelőtt a Facebook, a Twitter és a YouTube is kitiltotta a platformjáról a volt amerikai elnököt, Donald Trumpot, miután a választás elbukását követően hazugságokkal harsogta tele hírfolyamait, híveit pedig januárban ráuszította az amerikai törvényhozás épületére. Trump ezt azóta sem tudta lenyelni, és úgy döntött, inkább saját közösségi felületet indít.

Az október végére derült ki, hogy ennek a neve „Igazság” (Truth Social) lesz, amit november óta néhányan már tesztelnek is. Az összegyűlt jelzésekkel kapcsolatban most válaszoltak a fejlesztők, egyikük pedig azt kérdezte, mikorra válik a nyilvánosság számára is elérhetővé az app. Erre azt a választ kapta, hogy február 21-én, vagyis ma élesedik majd az Apple alkalmazásboltjában, az App Store-ban – írja a Reuters.

A beszámoló szerint az indulás előszelének tekinthető az is, hogy Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. február 15-én a Twitteren osztott meg egy bejegyzést, ami elmondása szerint apja első Truth Socialön tett bejegyzése. Ebben arról ír Trump, hogy készüljenek (a követői), mert hamarosan visszatér a kedvenc elnökük.

Forrás: HVG