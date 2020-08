A turisztikai piac keresleti és kínálati oldala is gyors és gyökeres átalakuláson megy át, általánossá vált a tömegturizmus, emellett egyre hangsúlyosabbá vált a minőségi turizmus is. Deklarált cél térben és időben elnyújtani a turisztikai szezont. Hódítanak a – közösségi médiával kompatibilis – különleges szálláshelyek, amelyek változatos élményeket, szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket nyújtanak a vendégeknek a lehető legbiztonságosabb körülmények között. A Középülettervező Zrt. (KÖZTI) szakemberei elmondják, hogy a turizmus változó trendjei milyen kihívásokat jelentenek a tervezés során.

Szállodák személyzet nélkül

Szálláslehetőségből sokféle van, a japán kapszulahotelektől az 50-60 négyzetméteres lakosztályokat kínáló luxusszállodákig, vagy az olyan minden extrával felszerelt 250 négyzetméteres lakosztályokig, ahol izoláltabb formában saját személyzet gondoskodik a vendégekről. Tima Zoltán, a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) vezető építésze szerint a két véglet között az automatizált városi szállodák térhódítása várható és ennek egyáltalán nem a járványveszély, hanem a drága és kevés munkaerő az oka. Ezekben az „okos szállodákban” nincs személyzet a check in, check out automatikusan, az egyre inkább multifunkcionális telefonnal történik, a reggelit a vendégek előrecsomagolt egységcsomagokban vagy automatákból kapják meg. Így – szükség esetén – releváns választ jelenthetnek a távolságtartás, a kontaktusminimalizálás és a turizmus összeegyeztetésének problémájára is. Pontosan úgy, ahogy a járvány hatására nagy lendületet kapó érintésmentes fizetés is garantáltan folytatja a térhódítást.

Bakancslistára tervezett épületek

Ugyanígy számos modern, vagy kortárs épület is turistaattrakciónak számít, vagy egyenesen annak épül. A legismertebb a bilbaói Guggenheim múzeum, ami az unalmas iparvárost Spanyolország egyik leglátogatottabb célpontjává tette. Ezzel kapcsolatban két tendencia figyelhető meg. Egyrészt a megrendelő dönthet úgy, hogy egy nemzetközi sztárépítészt felkérve „bakancslistás” látnivalót építtet.

A másik irány, amikor egy múzeum névhasználati jogot biztosítva kölcsönad műtárgyakat, és így, az egyébként turisztikailag kevésbé érdekes hely felkerül a térképre. Erre példa a Louvre Abu Dhabiban.

De egy ilyen látnivaló létrehozásához az elhatározás önmagában kevés. A turisztikai szenzáció életképességéhez elengedhetetlen a bakancslistára tervezett épületnek megfelelő környezet, a programok, az infrastruktúra és a naprakész marketing.

Kitűnni a tömegből, az egyediség trendje

Ma már az új múzeumok, szállodák, de például a borászatok is elsődleges funkciójuk mellett figyelemre méltó építészeti alkotások. A nyugat-afrikai sárépítészet jegyeit hordozó felsőtárkányi Bambara Hotel megjelenése például funkcionalitása és magas színvonalú üzemeltetése miatt nagy népszerűségnek örvend – mutatott rá Pottyondy Péter, a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) vezető építésze. A korhűen helyreállított, mégis modern luxusszálloda, a budapesti ötcsillagos Corinthia Royal jelentős konferenciakapacitással várja a vendégeit, a Budavári Hilton pedig egy pazar panorámájú és hangulatú tetőterasszal gazdagodik, ahonnan magaslatról nyílik rálátás egész Budapestre. Jól látható a trend, a turisztikai relevanciájú épületek – szállodák, műemlékek, múzeumok, szabadidős létesítmények üzemeltetői minél több élményt, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget akarnak biztosítani, ezért az építésznek olyan miliőt kell teremtenie, amiben a vendég tartósan jól érzi magát.

Mindent a szemnek – látogatóközpontok a műemlékek védelmében

A műemlékeken semmilyen átalakítás sem végezhető a nagyobb turisztikai hatékonyság érdekében, sok esetben inkább korlátozni kell a látogatásukat. Mivel ezek a tradicionális látványosságok hatalmas és folyamatosan növekvő tömegeket vonzanak, a látogatás feltételeit az épületen kívül kell megoldani. Erre példa az Országház térszint alatti látogatóközpontja, ami a védett épület mellett, földalatti összeköttetéssel épült meg. Itt kapott helyet az az infrastruktúra – kiállítóterek, büfé, mosdók, egyéb kiszolgálóhelyiségek – amelyekkel a Parlament épületét nem lehetett terhelni.

Átmeneti állapot, előremenekülés a kényszerszünetben

A folyamatos bővülést és az egyre több helyen jelentkező „turista-túladagolás” miatti lépéseket átmenetileg zárójelbe tette a koronavírus-járvány. A szektor szereplői azt várják, hogy új lendületet adhassanak a turizmusnak, ezért szükség van és lesz, azokra a turisztikai célú épületekre (szálláshelyekre, éttermekre, szabadidős- és szórakozóhelyekre, terminálokra, múzeumokra), amelyeket most a tulajdonosok és az üzemeltetők felújítanak éppen, illetve azon dolgoznak, hogy új tartalommal élesszék újra. A beruházások sem álltak le, most épül Balatonfüreden a magyar tenger első, építészetileg és szolgáltatási szempontból is ötcsillagos wellness-szállodája, ami előrelépést jelent a minőségi turizmus irányába.