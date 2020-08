Félmillió magyar használja a Huawei saját alkalmazásáruházát

Több mint 700 millióan használnak már globálisan olyan okostelefont, amely a Huawei saját ökoszisztémájára, a Huawei Mobile Services-re (HMS) épül.

A járványhelyzet végével Magyarországon is felpörgött a HMS-es készülékek értékesítése, az elmúlt hónapokban eladott Huawei-készülékek mintegy negyede már ilyen volt. Gyors ütemben bővül a Huawei saját alkalmazásáruháza, az AppGallery is, amelybe globálisan már 1,6 millió fejlesztő regisztrált és készít új appokat, az alkalmazások száma pedig meghaladta a 81 ezret. Az utóbbi napokban olyan közkedvelt magyar appok kerültek az áruházba, mint a TakarékBank, a Rossmann, a Praktiker vagy a KonzolVilág saját applikációja.

Európában és Magyarországon is dübörög

A Huawei tavaly óta gőzerővel fejleszti saját mobilszolgáltatási-rendszerét, a HMS-t és annak alkalmazásboltját, a 2018-ban útjára bocsátott AppGallery-t. 2019 első félévéhez képest 62%-kal több HMS felhasználó van Európában, ami ösztönzően hat a fejlesztőkre is. Az áruházból közvetlenül elérhető alkalmazások és ezzel együtt az appok letöltésének száma is dinamikusan bővül világszerte és Magyarországon egyaránt – hiszen már 1,6 millió fejlesztő regisztrált már a HMS-be.

Félmillió magyar AppGallery felhasználó

Magyarországon a korlátozások enyhítését követően felpörgött a HMS-es telefonok értékesítése, az elmúlt hónapokban már minden negyedik Huawei okostelefon az új ökoszisztémával fut. Az AppGallery-t már több mint félmillió honfitársunk használja, ami fontos célközönséget jelent a hazai applikáció fejlesztőknek is. Legutóbb a Rossmann, a Praktiker, a KonzolVilág és a TakarékBank applikációja került fel az alkalmazásboltba. A TOP3 magyar applikációk között megtalálható a Vimage, a Jófogás és az Időkép alkalmazása is, ezek már több százezer, illetve több tízezer AppGallery-s letöltésnél járnak.

Közkedvelt az új applikáció kereső

Az egy hónapja debütált Petal Search is népszerű a magyar felhasználók körében. Több mint hetvenezer keresést indítottak a felületen. A Petal Search egy olyan, a készülék kezdőképernyőjébe telepített kereső, amellyel gombnyomásra megkereshető és letölthető számtalan app, köztük azok is, amelyek még nem érhetők el közvetlenül a vállalat saját app boltjában. A keresett szót beírva a felhasználó előtt megjelenik az app neve, valamint az, hogy honnan szerezheti be, vagy frissítheti az adott alkalmazást.

A gamerek sem maradnak magukra

Hamarosan 33 országban indul el a Huawei GameCenter alkalmazás, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy összehozza a mobil játékközösséget. A GameCentert letöltők egy helyen találják az összes mobiltelefonról elérhető játékot, miközben elsőkézből értesülhetnek az újdonságokról és érhetik el a legnépszerűbb játékokat. A felhasználók egyedi kedvezményekre jogosultakés a játék során plusz előnyökben is részesülnek, például nagyobb értékű ajándékcsomagot kapnak, mint mások.

Elégedett felhasználók

A Huawei folyamatosan gyűjti a visszajelzéseket a felhasználóktól arról, hogy milyen alkalmazásokat látnának legszívesebben az AppGallery kínálatában, valamint rendszeresen frissítik és optimalizálják a keresőmotort a személyre szabott alkalmazás-kínálatért. A belső visszajelzések alapján, amióta a Huawei készülékeken a HMS ökoszisztéma működik, a felhasználók ugyanannyira elégedettek a Huawei termékeikkel, mint korábban.