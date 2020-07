Akár 6 hónapig is érvényes akció; készülékvásárlási kedvezmény is igénybe vehető

A vállalkozásokat nem csak az elmúlt hónapok kényszerszünete érintette érzékenyen, sokaknak az újraindulás sem könnyű. Ebben a helyzetben jelenthet segítséget a Telenor kezdeményes ajánlata, amellyel a kis- és középvállalkozások most 3 vagy 6 hónapig megtakaríthatják a Telenor MyBusiness Classic tarifák havidíjának 50%-át, így a korlátlan belföldi hívást és mobilnetezést biztosító csomagét is.

A Telenor promóciójában a vállalkozások 50%-os havidíj­-kedvezményt kapnak a most 2 év hűségidővel vásárolt Telenor MyBusiness Classic M, L, XL és XXL tarifákhoz. Készülék nélküli előfizetés esetén amellett, hogy a MyBusiness Classic tarifák havidíja is alacsonyabb, mint készülékvásárlással, a mostani promócióban a havidíj-kedvezmény 6 hónapra vonatkozik. Így például azok, akik számára fontos a korlátlanság, erre az időszakra mindössze havi nettó 6250 forintért hozzájuthatnak a korlátlan mobilnetezést, beszélgetést és SMS-ezést tartalmazó MyBusiness Classic XXL csomaghoz

Ha az előfizetéshez új készüléket is választanak, a havidíj-kedvezmény 3 hónapra szól, és előfizetésenként akár nettó 94 000 Ft készülékkedvezmény is igénybe vehető, a választott csomagtól függően. A készülékkedvezmény több előfizetés esetén összevonható, illetve a hűségidő alatt bármikor felhasználható, akár részletekben is, valamint több készülék vásárlásához is – ezzel a vállalkozások rugalmasan kezelhetik eszközbeszerzéseiket.

A Telenor weboldalán található kalkulátor segítségével a vállalkozások néhány kattintással felmérhetik, hogy milyen tarifacsomagok ideálisak számukra, kiszámolhatják az azokkal járó havi költségeket és az igénybe vehető készülékvásárlási kedvezmények összegét

További információ: www.telenor.hu/uzleti/telenor-mybusiness-classic