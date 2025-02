Új modell segíthet orvosolni az IT részlegek munkaerőhiányát

A digitális fejlődés és a szigorodó szabályozások egyre magasabb elvárásokat támasztanak a vállalatok IT működésével szemben.

Külföldön már bevált megoldás a co-managed IT, amit magyarul “megosztott IT-nak”, vagy “közösen üzemeltetett IT-nak” hívhatunk. Bár maga a kifejezés itthon még nem annyira terjedt el, a modell már hazánkban is egyre több nagyvállalat működésében jelenik meg. A piaci trendek azt mutatják, hogy 2025-ben várhatóan Magyarországon is egyre több vállalkozás fog nyitni erre a megoldásra, nemcsak a NIS2 és egyéb szabályozások által érintettek, hanem minden olyan cég, amely versenyelőnyt kíván szerezni a digitális fejlesztései révén.

Mi a megosztott IT és milyen cégek számára jelent hatékony megoldást?

A co-managed IT egy hibrid modell, amely ideális megoldás a 70-100+ fős vállalatok számára, mivel ötvözi a belső informatikai csapat rugalmasságát és helyismeretét a külső szolgáltató speciális szaktudásával és erőforrásaival. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a cég saját rendszergazdái a belső igényekre fókuszáljanak, miközben a külső partner biztosítja a fejlett technológiai támogatást, a skálázható erőforrásokat és a folyamatos rendelkezésre állást.

„A co-managed IT egyik legnagyobb előnye, hogy a belső rendszergazda és a külső szolgáltató együtt tud dolgozni. Egy belső szakember jellemzően csak a saját cégénél használt rendszereket ismeri, míg egy külső szolgáltató számos vállalatnál dolgozik, így gyorsabban felismeri az iparági sztenderdeket és megtalálja a legjobb megoldásokat. Nálunk mindig van olyan szakember, aki már találkozott egy adott technológiával, ezért nagyobb rutinnal és költséghatékonyabban tudjuk biztosítani a szükséges szaktudást.”

– fejtette ki Kosztolánczy Balázs, az üzleti IT szolgáltatásokkal foglalkozó iSolutions Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Felgyorsul az új technológiák bevezetése, skálázhatóvá válik az IT erőforrás

A modern vállalatok IT-rendszerei ma már rendkívül összetettek – szerverek, vállalatirányítási rendszerek, kiberbiztonsági megoldások, jogosultságkezelés és még számos más terület, amelyek mind speciális szaktudást igényelnek. Egyetlen rendszergazdától elvárni, hogy mindenhez értsen, szinte lehetetlen, ugyanakkor egy teljes szakértői csapat fenntartása a legtöbb cég esetében se költség-, se hatékonyság- optimalizálás szempontból nem indokolt. A co-managed IT erre kínál megoldást: a belső IT csapat egy külső szolgáltatóval szorosan együttműködve dolgozik, így mindig rendelkezésre áll a szükséges szakértelem, akár támogatásként, akár párhuzamos munkavégzésben. Ez nemcsak a vállalat IT-rendszereinek stabilitását növeli, hanem felgyorsítja az új technológiák bevezetését és a digitális fejlesztések ütemét is.

Egyértelmű felelősségi körök, fenntartható növekedés

A co-managed IT modellt sokan tévesen azonosítják a teljes kiszervezéssel (IT outsourcing), pedig a két gyakorlat több szempontból is különbözik. Az egyik legfontosabb közülük a feladatok és felelősség megosztása. A megosztott IT esetében a belső rendszergazda csapat és a külső szolgáltató szoros együttműködésben dolgozik és nemcsak a feladatokat, hanem a felelősséget is megosztják. Míg a belső IT csapat jellemzően a napi operatív feladatokat látja el – például a munkaállomások telepítését, a hardverek karbantartását és az alapvető szoftverfrissítéseket –, addig a külső informatikai szolgáltató a mélyebb szakértelmet igénylő területeken nyújt támogatást, például a szerverüzemeltetésben, kibervédelmi megoldásokban, vállalatirányítási rendszerek kezelésében és a felhőinfrastruktúra fejlesztésében. Fontos azonban, hogy ez nem egy előre meghatározott sablon szerint történik, hanem egy cégre szabott felelősségi mátrix alapján, amelyet a vállalat és az IT szolgáltató közösen dolgoznak ki.

“A közösen üzemeltetett IT rugalmasan alakítható a vállalat igényeihez, valamint a házon belüli szaktudáshoz és feladatokhoz így a felelősségmegosztás is testreszabható. Ez biztosítja, hogy a vállalat IT működése hatékony, biztonságos és fenntartható legyen, miközben az egyes szereplők a saját erősségeikre koncentrálhatnak.”

– vázolta fel Kosztolánczy Balázs az üzleti informatika szakértője.

Íme négy figyelmeztető jel arra, hogy a belső informatikai csapatnak további támogatásra lehet szüksége

Szakmai hiányosságok: Ha az IT-rendszerek hibásan működnek, a biztonsági frissítések elmaradnak, vagy a belső csapat nem tud megbirkózni az összetettebb technológiai kihívásokkal, az komoly kockázatot jelent. A mélyszakmai feladatok nem mindig tartoznak egy általános IT-csapat erősségei közé, ezért amennyiben a belső csapat nehezen birkózik meg a stratégiai vagy kritikus feladatokkal, érdemes megfontolni a Co-managed IT bevezetését.

Túlórák és leterheltség: A folyamatos nyomás alatt dolgozó IT-szakemberek könnyen stresszessé válhatnak, ami növeli a hibák kockázatát és hosszú távon az egész vállalat működésére negatívan hat. Bár időnként minden cégnél jelentkezhetnek húzósabb időszakok, azonban ha a nyomás és a túlórák általánossá válnak, az komoly erőforráshiányra utal. Ez a probléma hatékonyan orvosolható egy szakértő IT partner bevonásával, ami stabil támogatást és rendelkezésreállást biztosít a terheltebb időszakokban is.

Elhúzódó vagy nem megvalósuló IT projektek: Mivel a cégvezetők jellemzően nem rendelkeznek mély technikai ismeretekkel, így nehéz megítélniük, hogy egy IT projekt miért tart tovább a vártnál, miért kerül többe, vagy miért nem hozza az ígért eredményeket. A projektek elhúzódását okozhatja a rendszergazda túlterheltsége vagy a szükséges szaktudás hiánya is. A legtöbb vállalkozás számára óriási kiadást jelent egy sokoldalúan képzett IT csapat fenntartása, ezzel szemben a co-managed IT modellel a cég minden téren szakértő támogatást kaphat rendkívül költséghatékony módon.

Az elmúlt 2 évben nem történt új IT biztonsági intézkedés: Ha az elmúlt két évben nem frissültek a cég kiberbiztonsági intézkedései az komoly figyelmeztető jel lehet. A felhasználók IT biztonsági képzése, a hozzáférések kezelése, vagy az üzletmenet folytonosság és katasztrófa helyreállítási terv kidolgozása csak néhány olyan intézkedés, ami kritikus fontosságúvá vált az elmúlt években. Ahhoz, hogy a cég készen álljon 2025 kibervédelmi kihívásaira, mindenképpen szüksége lesz egy képzett csapatra, ami megfelelő védelmi megoldásokat biztosít számára.

“Nagyon sokszor találkozunk olyan cégekkel, akiknél a belső IT-részleg annyira túlterhelt a napi tűzoltásokkal és egyéb sürgős feladatokkal, hogy nem tudnak elegendő időt szánni az átfogóbb informatikai projektek megfelelő végrehajtására. Egy tapasztalt külső IT partnerrel kiegészülve a belső csapat hatékonyabban végezheti a napi teendőit, miközben a szolgáltató átfogó szakértelmének köszönhetően megvalósulhatnak a nagyobb projektek is.”

– árulta el Kosztolánczy Balázs a iSolutions Zrt., a magyar vállalatok IT szolgáltatójának üzletfejlesztési igazgatója.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!