Hol vagy magyar innováció? Hol vagytok magyar innovátorok?

A magyar cégek 99%-a nem tudja, hogy 100% intenzitású pályázaton már egy ötlettel is el tud indulni, s hogy az EU olyan komplex támogatási rendszereket kínál szinte karnyújtásnyira, amelyek piacra viteli lehetőségeket is nyitnak a pozitív elbírálásban részesülők előtt.

Egy kifejezetten az EIC (European Innovation Council – Európai Innovációs Tanács) támogatásokban jártas pályázatírói iroda most még tovább emelte a tétet: ötletpályázatot hirdetett melynek végén a nyertes jelentkezőnek ingyen vállalja a pályázatírást.

Az Arto Consulting olyan kutatók, vállalkozók és innovátorok számára hirdetett ötletpályázatot február elején akik áttörő technológiai megoldásokkal kívánnak pályázni az Európai Innovációs Tanács (EIC) támogatásaira. A jelentkezők közül a legjobb ötlet gazdája ingyenesen veheti igénybe az Arto Consulting 14 000 euró értékű pályázatírói szolgáltatását.

Az Európai Innovációs Tanács (EIC) kifejezetten forradalmi, magas hozzáadott értéket képviselő innovációk támogatására jött létre, pályázatai a Pathfinder, a Transition, és az Accelerator célzottan segítik mind a korai kutatási fázisban lévő, mind a piacközeli projekteket, így a vállalkozások széles köre megtalálhatja a saját igényeihez illeszkedő konstrukciót, mely több millió eurós támogatás mellett belépőt jelent az európai innovációs ökoszisztémába, elősegítve a nemzetközi kapcsolatépítést.

A legutóbbi, 2024. márciusi EIC Accelerator felhívásában 68 vállalat jutott támogatáshoz, összesen mintegy 411 millió euró értékben. A döntésben a zsűri 969 benyújtott teljes pályázatból válogatott: 347 céget hívtak be személyes meghallgatásra, és közülük került ki az a 68 legjobb pályázó, akik akár 165 millió eurónyi vissza nem térítendő támogatást és mintegy 245 millió euró összértékű tőkebefektetést (equity) kaphattak. A támogatott projektekhez kapcsolódó befektetéseket az EIC Fund, az EIC dedikált befektetési ága kezeli: ez további magán beruházókat is bevon, átlagosan háromszorosára növelve a rendelkezésre álló forrásokat. A pályázat során 273 olyan projekt kapott „Seal of Excellence” minősítést, amelyet érdemesnek találtak a finanszírozásra, de forráshiány miatt nem részesülhettek támogatásban; ők további EU-s és tagállami (pl. helyreállítási és regionális) forrásokra pályázhatnak.

A 2024-es EIC Pathfinder Open eredményei szintén most születtek meg: 1110 értékelt pályázatból 45 új projekt részesült támogatásban, összesen akár 138 millió euró értékben.Többek között az egészségügy, a mesterséges intelligencia, a számítástechnika, a környezet- és energiatechnológiák területén találunk új megoldásokat.

Az EIC pályázatok – Accelerator és Pathfinder egyaránt – nem csupán anyagi forrásokat kínálnak, hanem részletes szakmai értékelést is biztosítanak. Még elutasítás esetén is részletes visszajelzés segíti a vállalkozókat és kutatókat abban, hogy projektjüket megerősítsék vagy új irányt adjanak neki. Az EIC Accelerator következő teljes pályázati beadási határideje 2024. október 3., míg az EIC Pathfinder Challenges felhívásokra 2024. október 16-ig lehet jelentkezni.

Bár a most publikált listák nem tartalmaznak magyar nyerteseket, a lehetőség minden hazai innovátor számára nyitott: az EIC programjai akár a 100%-os támogatási intenzitást is elérhetik, és már korai (TRL 0-4) fejlesztési fázisban lévő ötletek esetén is elindíthatók. Ezt kívánja tudatosítani az Arto Consulting is most meghirdetett ötletpályázatával, melyre 2025. március 17-ig lehet jelentkezni a honlapjukon elérhető kérdőív kitöltésével. A legjobb pályázó 14 000 euró értékű pályázatírói szolgáltatást kap ingyenesen, mely magában foglalja a projektcélok és lehetőségek meghatározását, a megfelelő EIC felhívás kiválasztását, a teljes pályázati dokumentáció összeállítását, belső ellenőrzését és benyújtását.

„Az EIC pályázatok kimagasló előnyöket nyújthatnak a magyar cégek számára a mi célunk pedig, hogy egyre többen felismerjék: a nagy álmok nemcsak megvalósíthatók, de európai szinten is kiemelkedők lehetnek. Az EIC egy olyan ugródeszka, amelyre még a legmerészebb elképzelések is ráférnek, ráadásul tényleg csak nyerhet vele az, aki végül úgy dönt, nekivág. Az ötletpályázatot azért hoztuk létre, mert hiszünk a magyar innováció, a magyar innovátorok erejében”

– mondta Lichtental Tina pályázatíró, szakértő.

A jelentkezők számára ez egyúttal kiváló lehetőség, hogy még az esetleges EIC-beadás előtt végiggondolják projektjük erősségeit vagy fejlesztendő területeit, és felkészülten léphessenek be az európai innovációs ökoszisztémába.

