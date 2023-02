Ki ne örülne egy olyan tárgynak, ami a kedvenc focicsapatára, énekesére vagy humoristájára emlékezteti?

Egy magyar startupnak hála eddig soha nem látott formában szerezhetjük be ezeket a relikviákat – ráadásul úgy, hogy közben óvjuk a környezetünket is. A kezdeményezéshez a hazai sztárok közül elsőként Aranyosi Péter csatlakozott, tőle akár ingyenes pólót és bögrét is beszerezhetünk.

Szinte mindenkinek van kedvenc sportolója, művésze vagy előadója. A rajongók pedig világszerte, így Magyarországon is előszeretettel vásárolnak olyan bögrét, pólót, táskát, sapkát vagy egyéb, logóval ellátott emléktárgyakat, amivel kifejezhetik az imádott személyük iránti tiszteletüket. De az sem ritkaság, hogy alapítványokat és jó ügyeket támogatnak egy-egy ilyen darab megvételével.

A mörcs – vagyis a hírességekhez, esetleg alapítványokhoz kapcsolódó relikviák – piaca Amerikában évente 35 milliárd dollárt termel, de mi, magyarok is évente átlagosan legalább egy póló árát áldozzuk a kedvenceinknek.

A piacon azonban komoly problémát jelent, hogy sok rajongó vagy támogató csak egyszer veszi fel a megvásárolt sapkát, mezt, pólót. Esetleg elbüszkélkedik a szerzeményével az Instagramon, de a későbbiekben már nem is használja azt. A mörcs-piac ezért nagyban hozzájárul a pazarláshoz. Egy magyar cég azonban világszinten is egyedülálló megoldást dolgozott ki, amely segít csökkenteni a relikviák kibocsátásának karbonlábnyomát.

“A virtualmerch.com/hu oldalon láthatóak szerint a rajongók virtuális formában megkaphatják, majd kiterjesztett valóságban (AR-technológia) is megjeleníthetik a kedvenc sztárjaikkal fémjelzett termékeket. Ez azt jelenti, hogy a bögre, kártya, sapka, esetleg a sztárral “közös” szelfi online is birtokolható, megőrizhető, megmutatható, a social media felületeken posztolható. Emellett viszont természetesen arra is van lehetőség, hogy a vásárlók fizikai formában is megkapják az adott tárgyat – akár a digitális termék vásárlásakor, akár a későbbiekben”

– mondja Jáger László, a fenti oldalt is működtető Bercode Platform alapítója.

Akár ingyen is hozzájuthatunk a virtuális tárgyakhoz

“A rendszert tudatosan úgy alkottuk meg, hogy a legalapvetőbb szolgáltatások speciális vonalkóddal (ún. benefit barcode-dal) bárki számára ingyen letölthetők legyenek. Így a sztár, alapítvány webshopjára látogatva akárki kipróbálhatja, milyen a virtuális bögre vagy kártya. Éppen ezért a vásárlónak azt is van lehetősége eldönteni, mennyit fizetne a több extrával ellátott, magasabb szintű szolgáltatást nyújtó digitális vagy fizikai termékekért”

– magyarázza az ötletgazda.

Ám ez nem az egyetlen izgalmas ajánlat, hiszen a platform egy másik brandje, a profitabledonations.com/hu nevéből látható, hogy megvalósítható a “jövedelmező adományozás” is. Ugyanis akár egy sztártól vásárolunk, akár egy alapítványt támogatunk, akkor a vonalkódokkal ellátott termékkel számos üzletben, illetve szolgáltatónál kedvezményesen vásárolhatunk.

Aranyosi Péter az első, akitől digitális relikviákat vehetünk

Mivel a digitális mörcs a nemzetközi piacon is újdonság, Jáger László joggal számol azzal, hogy a Bercode hamarosan berobbanhat az amerikai piacra is. Az ötletet először a közkedvelt stand up előadóval, Aranyosi Péterrel tesztelték, akinek a rajongói még a kartonfigurájával is szívesen fotózkodtak az Aranyosi 50 című rendezvényen (rövid videó).

Ekkor kaptak egy QR-kóddal ellátott szórólapot is, ami a sztár bercode-os weboldalán rendelhető termékekhez irányította őket. Ennek sikerén felbuzdulva márciusban, egy következő Aranyosi-esten ennél többre is sor kerülhet majd.

“Olyan – digitálisan és fizikailag is beszerezhető – bögrét és kártyát lehet vásárolni, amire a rajongó is “ráfotózhatja magát” a művészúr mellé (a kártya esetén a hátlapjára). Amellett, hogy Péter nyitott volt az innovációra, a jófejségét az is bizonyította, hogy az így befolyó bevételeket a Vér Nagyköveteként teljes egészében a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány számára ajánlotta fel. Hamarosan azonban többszáz hazai és nemzetközi sztár digitális relikviái válnak elérhetővé, így Péter csak az első a sorban”

– zárja Jáger László.

