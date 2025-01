SZEsnake: oktatási célú társasjátékot fejlesztett a Széchenyi István Egyetem hallgatója

SZEsnake névre keresztelték azt a saját fejlesztésű társasjátékot, amelyet a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, dr. Kovács Katalin indíttatására az intézmény hallgatója, Magda Donát valósított meg.

Az első változat a mérnökinformatikus és gazdaságinformatikus szak elsőéveseinek készült, de a feladatkártyák változtatásával bármely tudományterület képzéseire átültethető.

A Széchenyi István Egyetemen egy különleges társasjáték született, amely a hallgatók tanulását, tudásuk visszaellenőrzését segíti, miközben közösséget épít, fejleszti kommunikációs készségeiket, nem mellesleg szórakoztató. Az ötlet dr. Kovács Katalintól, az Informatika Tanszék vezetőjétől származik.

„A szakmai alapozó tárgyak könnyebb elsajátítása érdekében kerestem olyan, a fiatalok számára izgalmas oktatási módszert, amellyel könnyebben sajátíthatják el a szükséges ismereteket és a mérnöki gondolkodásmódot. Az egyik hallgatómmal ötleteltünk, aki továbbgondolta az eredeti elképzelést, és arra vállalkozott, hogy az ismert „kígyók és létrák” nevű játék felelevenítésével készít egy oktatási célú társasjátékot. Végül az első egyetemi félév összes szakmai tárgyának tudásanyagából állította össze a feladatkártyákon szereplő kérdéseket. A játék során a nehezebb feladványokat a SZErencse- és jokerkártyákon lévő könnyedebb feladatok teszik változatosabbá, amelyek az egyetemi életre, itteni mindennapjaikra vonatkoznak. Sőt, még az is előfordulhat, hogy tíz fekvőtámasz lenyomásával több mezőt is előbbre ugorhatunk”

– árulta el sejtelmesen az oktató.

Hozzátette, az előzetes tesztelést a programozással kapcsolatos tárgyak oktatói végezték el, akik fél órára ültek le, de másfél órán keresztül nem hagyták abba a játékot. Ezt követően felsőbb évfolyamokban is „megfuttatták”, mielőtt az elsőévesek kezébe került volna a társas.

A játék megalkotója, a Vas vármegyei Csepregről érkezett Magda Donát a harmadik szemeszterét tölti mérnökinformatikus szakon, mellette az Audi Hungariánál vesz részt duális képzésben.

„Egy programozásvizsga után kezdtünk el ötletelni a tanárnővel, hogy segítsük a hallgatókat, és egy 15-20 perces játék keretében akár egy teljes szemeszter anyagából tesztelhessék magukat. Ezután elkezdtem összeállítani a kérdésbankot, amelyből a legfontosabbak kerültek fel a kártyákra. A prototípus körülbelül három hónap alatt készült el, és az első visszajelzések alapján jól sikerült, hiszen a hallgatók pozitívan fogadták, hamar belefeledkeznek a játékba”

– fogalmazott a fejlesztő.

Elmondta, a SZEsnake alkalmas arra, hogy a feladatkártyák kérdéseinek változtatásával más karok, más szakterületek is alkalmazzák az oktatásban, amelyre „házon belül” már van is érdeklődés. A hallgató időközben a második változat tervezésének is nekifogott, amely az online térbe helyezi át a játékot, s amellyel a játékosok akár egyénileg is fejleszthetik majd magukat. Bízik benne, hogy ezzel a módszerrel sok társának tud segíteni a felkészülésben.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!