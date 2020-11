Személyes adatok online árengedményekért

Miközben európai lakói a még mindig tomboló koronavírus-világjárvány okozta elbocsátások miatt szorosabbra húzzák a nadrágszíjukat, és ezzel egy időben a társadalmi távolságtartási előírások eredményeképp kevesebb időt töltenek a fizikai üzletekben, egy kutatás feltárta, hogy a fogyasztók hajlandók nagyobb kockázatot is vállalni a személyes adataikkal kapcsolatban, csak hogy idén karácsonykor pénzt spórolhassanak. A Kaspersky új megállapításaiból kiderül, hogy a vásárlók 84%-a hajlandó megadni a személyes adatait, például az e-mail címét és a telefonszámát a kereskedőknek, hogy nagy árengedményekre tehessenek szert az ünnepi vásárlásaik során.

A karácsony már szinte az ajtónkon kopogtat, ezért sok fogyasztó már most készen áll arra, hogy annyit költsön, amennyit csak tud, és eközben a lehető legtöbbet spóroljon. Ennek következtében rengeteg vásárló kész kockázatot vállalni egy jó vétel érdekében. A felmérésben részt vevők mindössze egynegyede (25%-a) tud arról, hogy a karácsonyi vásárlások és a nagy akciók időszakában gyakoribbak az átverések, és ők nem is hajlandók kockázatot vállalni egy nagy árengedmény reményében. A válaszadók alig ötöde (17%-a) mondta azt, hogy a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében csak nagy márkáktól vásárol.

A Kaspersky megállapításaiból az is kiderül, hogy a fogyasztóknak csak egy kis hányada van tisztában azzal, milyen problémákkal járhat, ha nem elég óvatosak az online vásárlásokkor – főleg azt tekintetbe véve, hogy az ünnepi időszak igencsak hírhedt az adathalász átverésekről. A válaszadók mindössze egyharmada (33%-a) mondta például azt, hogy nem hajlandóak illegálisnak kinéző weboldalon vásárolni, és még ennél is kevesebben (29%) gondolják úgy, hogy tisztában vannak az ismeretlen márkák által ajánlott, később esetleg átverésnek bizonyuló hatalmas árengedmények jelentette potenciális biztonsági kockázatokkal.

„Az online vásárlás nagyon csábító, és igen jó módszer arra, hogy könnyen megszabaduljunk a nehezen megkeresett pénzünktől. Remek akciókat és kedvezményeket kínáló e-mailek landolnak a postafiókunkban, és mindössze néhány kattintás után az áruk már úton is vannak az otthonunk felé anélkül, hogy egyáltalán fel kellene állnunk a kanapéról. Ez azonban még a legjobb esetben is kockázatos vállalkozás lehet. Miközben a különféle márkák már hetekkel az online kereskedők számára az egyik legforgalmasabbnak jósolt Fekete Péntek és ünnepi vásárlási időszak előtt szezonális akciókat hirdetnek meg, a csalók a szokásosnál is erősebben készülnek a mit sem sejtő fogyasztók kihasználására. Tekintve, hogy milyen évünk volt, bármilyen akció vagy komolyabb árengedmény rendkívül csábító lehet, hiszen sokan szeretnék a lehető legtöbbet kihozni az ünnepekből. Mi azonban azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy legyenek körültekintőek, és figyeljenek nagyon oda arra, hogy milyen adatokat adnak meg egy jó vétel reményében. Gondolják végig, hogy tényleg szükséges-e minden vásárlásnál megadni a személyes adataikat, és ha úgy látják, hogy nem, akkor biztosak lehetnek benne, hogy ez csak egy trükk a személyes adataik kicsalására. Ha a vásárlás előtt meggyőződnek az adott ajánlat hitelességéről, a fogyasztók nagyban csökkenthetik az esetleges csapdák kockázatát, és gond nélkül élvezhetik a karácsonyt”