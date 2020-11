Az USG FLEX tűzfalcsalád két új „igazolása” bővíti a cégek kibervédelmi lehetőségeit

A Zyxel Networks, a biztonságos, mesterséges intelligencia- és felhőalapú üzleti és otthoni hálózati megoldások szállítója ma bejelentette két új tűzfal, az USG FLEX 100W és az USG FLEX 700 érkezését, valamint a legújabb ZLD 4.60 firmware frissítést, amely kulcsfontosságú a biztonsági tűzfalak továbbfejlesztéséhez. Az új eszközök és a frissítés együttesen segítik a kis- és középvállalkozásokat, hogy megvédhessék magukat az egyre kifinomultabbá váló kiberfenyegetésektől, és fenntartsák az üzletmenet folytonosságát a mai gyorsan változó világban.

Az ENISA nemrégiben közzétett, a 2020-as fenyegetettségről szóló jelentése szerint a kiberbiztonság támadási felülete egyre szélesebbé válik, ahogy a digitális átalakulás új szakaszába lépünk. A COVID-19 járvány felgyorsította a digitalizálás ütemét, sok vállalat szinte egyik napról a másikra volt kénytelen átállni a komplett otthoni munkavégzésre, hogy működését fenntarthassa. A munkamódszerek ilyen gyors tempójú változása nyomást gyakorolt a kis- és középvállalkozásokra, hogy képesek legyenek a hálózat biztonságát továbbra is optimális szinten tartani, és hogy a korlátozott költségvetésüket és erőforrásukat megfelelően használják fel.

Védelmi funkciók széles tárháza, egyetlen eszközben

A kkv-k számára elérhető lehetőségek bővítése érdekében a Zyxel átfogó USG FLEX kínálatának részeként két új biztonsági tűzfalat mutatott be, köztük az USG FLEX 100W-ot, ez egy belépő szintű tűzfal beépített WiFi funkcióval, illetve a csúcskategóriás USG FLEX 700-at, amely akár 800 egyidejű eszköz bejelentkezést is képes kezelni. A cégek méretezhető hálózati biztonsága mellett az USG FLEX sorozat VPN távoli hozzáférést, WiFi hozzáférési pont kezelést és átfogó hotspot funkciókat is biztosít az üzleti igények kielégítésére, mindezt egyetlen dobozban.

SSL ellenőrzési teljesítmény növelése

Ezenkívül a ZLD 4.60 firmware új szoftverfejlesztései három-ötször gyorsabb SSL-ellenőrzési teljesítményt nyújtanak, mint az előző verzió. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók erősebb teljesítményszintet érhetnek el meglévő hardverükkel, növelve a titkosítás / visszafejtés teljesítményét és javítva a tanúsítvány létrehozásának idejét.

Megerősített biztonság a TLS 1.3 támogatással

Az SSL-ellenőrzés továbbfejlesztései mostantól támogatják a Transport Layer Security (TLS) protokoll legújabb verzióját is a kiszolgálók és klienseik közötti internetkapcsolatok biztosításához. A TLS 1.3 protokoll támogatása nagyobb biztonságot, teljesítményt és adatvédelmet nyújt a felhasználóknak az egyre kifinomultabb kiberfenyegetések ellen.

Átfogó reputáció szolgáltatás

A meglévő IP reputációval és URL reputációval kapcsolatos szolgáltatások mellett a ZLD 4.60 egy DNS reputációs szolgáltatást is tartalmaz, amelyet a McAfee biztosít. Ez a Zyxel ATP sorozatában elérhető három szolgáltatás egy olyan átfogó és robusztus megoldást kínál, amely megakadályozza a felhasználókat, hogy rosszindulatú tartalmat tároló ismert domaineket keressenek fel, és blokkolják az adott webhelyekhez való hozzáférést. A reputáció szolgáltatás által készített elemzés könnyen kezelhető a Zyxel SecuReporter irányítópultján keresztül, ezzel is támogatva a hálózati rendszergazdákat a nem biztonságos domainek, fenyegetések és lekérdezési típusok nyomon követésében.

„A kkv-k minden eddiginél hatékonyabb módszereket keresnek vállalkozásuk hosszú távú jövőjének megóvása érdekében, miközben otthoni munkavégzéssel tartják fenn működésüket ezekben a kiszámíthatatlan időkben”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi irodájának vezetője. Hozzátette: