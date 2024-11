Új napelemparkkal bővül a Nestlé szerencsi gyára

Jövő márciusban lép működésbe az az 1,5 GW éves teljesítményű napelempark a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő központjában, amely a szerencsi gyár villamosenergiaigényének közel 30 százalékát fogja fedezni. Az új parkban megtermelt villamosenergia akár 650-700 háztartás éves fogyasztására is elegendő lenne. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával megvalósuló 700 millió forintos beruházással a magyar leányvállalat jelentős lépést tesz a Nestlé számára kiemelt nemzetközi jelentőséggel is bíró szerencsi üzem további modernizációja felé.

Magyarország legnagyobb svájci befektetője és munkáltatója egy 2,5 hektáron elterülő, 1,5 GW éves energiatermelésű napelemparkkal bővíti szerencsi üzemegységét. A 2017 óta kizárólag megújuló forrásból származó villamosenergiát használó gyár a fejlődés megvalósulásával jelentősen kevesebb zöldáramot vesz majd igénybe a közcélú áramhálózatról.

A jelenleg tereprendezés alatt álló területen várhatóan 2025 februárjában fejeződik be a napelemek telepítése. A márciusban működésbe álló napelempark mintegy 30 százalékban fedezi majd a Nestlé szerencsi üzemének villamosenergia-, 21 százalékban pedig teljes energiaigényét. A napelempark – teljesítménye alapján – akár 650-700 háztartás éves villamosenergia igényét is ki tudná elégíteni.

„Az elmúlt években összesen 9 milliárd forint értékű beruházást hajtottunk végre a tavaly 100 éves jubileumát ünneplő szerencsi üzemünkben” – fogalmazott Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója.

A munkavállalók biztonságát és kényelmét szolgáló fejlesztések mellett a gyártás folyamatos modernizációjával új munkahelyek is létrejöttek, az üzemben jelenleg már 500 munkavállalót foglalkoztatnak. Az évi 40 ezer tonna gyártási kapacitással a szerencsi gyár mind hazai, mind nemzetközi szempontból kiemelt jelentőségű a Nestlé számára. Noszek Péter hangsúlyozta: a Nestlé elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett akár talajmegújító mezőgazdaságról, csomagolásinnovációról vagy megújulóenergia-felhasználásról van szó. Az új napelempark üzembe helyezésével a Nestlé által eddig a közcélú hálózatból vásárolt zöldáramkapacitás egy jelentős része elérhetővé válik a piac többi szereplőjének is. Így a vállalat beruházása közvetetten más cégek számára is megnyitja a kaput környezeti terhelésük csökkentéséhez.

A több mint 700 millió forint összértékű fejlesztés megvalósulásában kiemelt szerepe van a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökségnek, amely az összérték 45 százalékával támogatja a beruházást. Joó István kormánybiztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nestlé beruházása is jól példázza, milyen jelentős versenyelőnyre tehetnek szert a Gyármentő Programban részt vevő hazai nagyvállalatok. Mint emlékeztetett, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség által kezelt program keretében 150 milliárd forintot biztosított a Kormány a nagyvállalatok energiahatékonysági és megújulóenergia-fejlesztéseire.

A Nestlé újabb szerencsi beruházásának térségre gyakorolt hatását hangsúlyozta Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára: „A napelemparkhoz hasonló beruházások is bizonyítják a Nestlé hosszú távú elköteleződését a régió iránt, hiszen jelenlétével többszáz stabil munkahelyet jelent a térségben élő családoknak. Fontos számunkra, hogy a vállalatok a fiatalabb korosztálynak is perspektívát nyújtsanak a helyi munkavégzésre, a Nestlé tavaly Szerencsen is elindult duális szakképzési programja pedig éppen ezt támogatja. Az elmúlt években a város, illetve a térség számos támogatásban részesült a Kormány, illetve a HIPA jóvoltából, melyek erősítik a helyi gazdaságot és hozzájárulnak munkahelyek megtartásához és létrejöttéhez.”

Forrás: Nestlé Hungária Kft.

