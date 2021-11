A kereskedők egyáltalán nem számítottak a maszkok miatt kialakult pánikra

Tavaly tavaszig csak kórházi körülmények között, posztapokaliptikus filmekben vagy egy-két ázsiai országban találkozhattunk maszkot viselő emberekkel, azóta azonban időszakosan a mindennapjaink részévé váltak.

Jól mutatják ezt az elmúlt másfél év keresési és vásárlási szokásai is. A maszkok iránti érdeklődést és keresletet nagyban befolyásolja az aktuális szabályozás mellett a média, a személyes tapasztalatok, illetve a félelem attól, hogy esetlegesen hiánytermék lesz – hívta fel a figyelmet Jánvári András, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

A vásárlók szó szerint megrohamozták a kereskedőket a maszkokért

2020 márciusát senkinek sem kell bemutatni, valószínűleg mindenki emlékszik rá, ahogyan egyik napról a másikra hiánycikké váltak az orvosi maszkok, illetve a kézfertőtlenítő. Ha lehetett is kapni, akkor olyan összegekért, amely még abban a tavalyi kaotikus évben is felfoghatatlannak tűnt.

„Pontosan emiatt nem is próbáltunk belőle nagyobb tételben beszerezni – csak a kollégáink részére –, mert nem akartunk több tízezer forintért értékesíteni egy-egy maszkot” – mesélte Jánvári András. „A tavaszi rohamot követően nyáron már kezdett normalizálódni a maszkok ára, ekkor már mi is elkezdtük árulni őket, illetve tudtunk szerezni 500 ml-es kézfertőtlenítőket. Amikor ezekről a termékekről a vásárlóinkat is értesítettük, szó szerint megrohamoztak minket”

– tette hozzá a szakértő.

Érdekes tény azonban, hogy a tavalyi nyár kezdetét követően már egyszer sem ugrott meg különösebben az érdeklődés a kézfertőtlenítők iránt. Ez leginkább annak tudható be, hogy az intézmények és üzletek maguktól is kiraktak adagolókat, illetve később szabály kötelezte erre őket. Emellett a pánikvásárlás is megszűnt, a vásárlók ugyanis már biztosak lehetettek benne, hogy bármikor meg tudják vásárolni.

Kötelezővé vált, mégsem kerestük

Tavaly márciusban még csak az egyszerű orvosi maszkok iránti kereslet ugrott meg hihetetlen mértékben egyik napról a másikra, a hiánynak köszönhetően. Ekkor még szóba sem kerülhetett a kötelező maszkviselés, ugyanis egyszerűen nem jutott volna belőle mindenkinek. 2020 szeptemberében a lakosság egy részét ismét pánik kezdte kerülgetni: voltak, akik a vírustól féltek, és voltak, akik attól, hogy a tavaszi helyzethez hasonlóan a maszk ismét hiánycikk lesz, ami miatt könnyen elszállhatnak az árak. Az ettől a lehetőségtől való félelem a kereskedőknél is érezhető volt.

„Velünk is többször előfordult, hogy nem kaptuk meg a korábban leegyeztetett szállítmányt. A helyzet sokszor bizonytalan volt, am végül mindig tudtunk venni más cégektől”

– emelte ki a Multi-vitamin.hu ügyvezetője.

Októberre nagyon visszaesett az érdeklődés, azonban november első hetében újra emelkedni kezdett, de már csak minimálisan. Novembert követően a 3 rétegű maszkok már sosem érték el a korábbi keresési tendenciát. 2021 január közepén sokat cikkeztek a sajtóban, hogy más országokban az FFP2 maszk kötelező lett a vírus elleni védekezésben.

„Pontosan emiatt úgy gondolom, hogy a keresések száma ekkor nem a vírustól való félelem miatt ugrott meg, hanem a hiánytól, illetve az elszálló áraktól való félelem miatt”

– tette hozzá Jánvári András.

Senki sem számított arra, ami idén márciusban történt

2021 márciusában Szlovákiában bejelentették az FFP2-es maszkok kötelező használatát, és hazai hírportálok is megírták, hogy kiszivárgott, hogy hazánkban is erre a lépésre készülnek. Erre rárakódott még a félelem is, ugyanis a vírus terjedése nagymértékű emelkedést mutatott. Ez az egy hír egy óra leforgása alatt a kereskedők között olyan hiányt és áremelkedést generált, amit még ma is nehéz elhinni.

„Reggel 9 órakor még bruttó 80 forintért lehetett kapni, majd 2 órával később már bruttó 300Ft volt a maszk a legjobb darabáron, nagy tételben”

– emlékszik vissza Jánvári András. Ezt követően kiderült, hogy nem lesz kötelező, így bár nem egyből, de normalizálódott a helyzet.

Most, október 28-án ismét bejelentették a kötelező maszkhasználatot a tömegközlekedési eszközökön, a mozitermekben, illetve a színházakban, ennek ellenére viszont csak nagyon minimálisan emelkedett a kereslet a termék iránt.

„Lesz elég élesztő, amint az emberek elhiszik, hogy lesz elég”

Az elmúlt másfél év tanulsága leginkább az, hogy egy-egy impulzus egy másodperc alatt képes befolyásolni az emberek gondolkodását, így a keresletet is egy adott termék iránt. Ha a média felkap egy hírt egy esetleges szabályozással kapcsolatban, esetleg elkezd terjedni annak a híre, hogy egy termék hamarosan hiánycikk lesz, az akár egy óra alatt hihetetlen következményekhez vezethet.

„Egy élesztőgyártó cégtől olvastam, hogy ’lesz elég élesztő, amint az emberek elhiszik, hogy lesz elég’. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanulság, hiszen minden termékkel kapcsolatban, a koronavírustól függetlenül is érdemes mindig tudatos döntéseket hozni ahelyett, hogy egy-egy impulzus miatt pánikvásárlásba kezdenénk”

– emelte ki a szakértő.