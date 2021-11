Segítik az épületeink a mentális egészségünket?

A legújabb tanulmányok szerint a minket körülvevő épületek ugyanolyan hatással lehetnek közérzetünkre, mint az életmódunk vagy az étrendünk.

De vajon hogyan építhetünk az egészséget elősegítő, okos épületeket, amelyek fokozzák az egyéni jólétet, miközben kímélik a környezetet? Melyek a legfontosabb kihívások ezen a területen? Mik a legújabb építészeti innovációk, amelyek javíthatják a közösségek és az egyének életkörülményeit? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a VELUX Build for Life Konferencián, amely az év egyik legizgalmasabb, jövőorientált építészeti eseménye lesz november 15. és 17. között. Az építőipar legnagyobb neveit felvonultató előadások és panelbeszélgetések ingyenesen, online követhetők.

Az, ahogyan ma építkezünk, nagymértékben befolyásolja a bolygónk jövőjét: hatással van az emberiségre és a Föld érzékeny ökoszisztémáira. Otthonaink és munkahelyeink, az épületek, amelyekben napjaink nagy részét töltjük, minden eddiginél nagyobb hatással vannak fizikai és mentális egészségünkre, különösen most, a pandémia utáni időszakban. Ha a fenntarthatóbb, jótékony hatású épületek segítségével újra harmóniát akarunk teremteni a bolygó és az emberek között, itt az ideje, hogy feltegyünk magunknak néhány fontos kérdést.

Elég rugalmasak-e az épületeink ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz? Miért fontos a jó tervezés? Segíthetnek-e az épületek a környezetünk helyreállításában? Hozzájárulnak-e épületeink a mentális egészségünkhöz és jólétünkhöz? Segíthetnek-e az épületek a közösségek kialakításában? Hogyan támogathatják a kortárs épületek a helyi kultúrát? Segítenek-e épületeink abban, hogy az emberek számára megfizethetővé váljon a mindennapi élet?

A VELUX által 2021-ben életre hívott úttörő, multidiszciplináris kezdeményezés, a Build for Life Konferencia célja kifejezetten ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása.

“A 2030-ig szóló fenntarthatósági stratégiánk részeként elköteleztük magunkat amellett, hogy mérhető lépéseket teszünk a pozitív változás irányába, és arra összpontosítunk, hogy az épületek fenntartható és praktikus megoldásokkal játsszanak szerepet a globális kihívások megoldásában. Ennek egyik módja a Build for Life keretrendszer, amelyet azért hoztunk létre, hogy olyan épületek születhessenek, amelyek összekötik az embereket és a bolygót”

– mondta Lone Feifer, a VELUX-csoport fenntartható épületekért felelős igazgatója.

“Hiszünk abban, hogy a városok, közösségek, családok és egyének virágzó jövője érdekében úgy kell építkeznünk, hogy az az emberek és a bolygó életét egyaránt jobbá tegye. Ezt csak akkor érhetjük el, ha az építőipari szereplők együtt dolgoznak azon, hogy az épületek egészségesebbek legyenek társadalmunk és bolygónk számára”

– tette hozzá.

A Build for Life keretrendszer – amelyet a rendezvényen ismerhetünk meg részletesen – gyakorlatias, elveken alapuló útmutatást és stratégiákat kínál az épületek teljes tervezési és építési folyamatához: hatásos megoldásokat vázol fel, és lehetővé teszi, hogy az építőipari szereplők együttműködjenek, és közös nyelvet beszéljenek a fenntarthatóbb épületek, egészségesebb lakókörnyezetek és erősebb közösségek tervezése, illetve építése érdekében. Ahhoz, hogy megértsük a Build for Life Compass modell mögött álló koncepciót, elég egy pillantást vetni a kulcsszavakra: helyi, megfizethető, rugalmas, minőség, környezet, egészséges, közösség.

A Dánia fővárosában hibrid eseményként megrendezett Build for Life Konferencia az iparág elismert szakembereit és véleményvezéreit vonultatja fel a világ minden tájáról, a rendezvény két fő színpadán: a Compass (Iránytű) pódiumon – ahol az építőipar hét legnagyobb kihívását és lehetőségét vitatják meg – és a Daylight Symposium (Napfény Szimpózium) színpadon, amely a fény erejét vizsgálja az egészséget elősegítő és flexibilis épületek létrehozásában. A Build for Life 2021 Konferencián számos érdekes előadást hallhatunk ismert nemzetközi szaktekintélyektől, de az építészet, a technológia, a fenntarthatóság és az egészségügy legújabb innovációit körüljáró panelbeszélgetéseken is részt vehetnek látogatók.

A konferencián több mint 90 előadó, többek között építészek, építők, mérnökök, dizájnerek, tervezők és más iparági szakértők vesznek részt. Köztük van Joseph Allen, a Harvard Chan School Egészséges Épületek Programjának igazgatója; Jakob Strømann-Andersen, a VELUX számára a The Cube-ot megálmodó Henning Larsen Architects partnere és tervezője, Eleonora Brembilla, (nap)fényszakértő és a TU Delft építészeti karának docense, valamint Natalia Sokol a Gdanski Műszaki Egyetemről is, aki a természetes fény tervezési stratégiáinak a várostervezésben való megvalósítására szakosodott. Juri Troy szintén a vendégek között van: az osztrák építész előadásának középpontjában az áll majd, hogy miért fontos a jó tervezés a fenntarthatóság és a hosszú élettartam szempontjából. Sinus Lynge és Camilla van Deurs egy hasonlóan érdekes témát járnak körül: az építészek arról beszélnek majd, hogyan építhetünk olyan közösségeket, amelyek fenntartják az embereket és a bolygót. Mindegyik előadást élőben közvetítik a koppenhágai televíziós stúdiókból, illetve online is követhetők lesznek.

A teljes program és a konferenciára való jelentkezés az alábbi linkre kattintva elérhető: https://buildforlife.velux.com/