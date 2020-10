Merész tervekkel lép be a magyar piacra a BIANO

A home&deco ajánlatokat, termékeket összegyűjtő startup, a BIANO 5 éve indult el Csehországban. 5 év és 5 ország után most Magyarországra is belépett a BIANO, és elindult a www.biano.hu platform. Egyébként jelenleg még Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Hollandiában, Brazíliában és hamarosan Portugáliában érhető el.

A tervek szerint 2020 végéig havi 600.000 eurós rendelést hoz a magyarországi online home&deco üzleteknek. Csupán másfél hónappal a magyar indulás után pedig a platform már 500.000 terméket tartalmaz.

A www.biano.hu egy inspirációs és vásárlást segítő oldal a home&deco kedvelőknek. Egy online gyűjtőfelület, ahol terméktípus, ár, stílus és sok egyéb szempont alapján válogathatunk több mint ezer online kereskedő kínálatából. A www.biano.hu platform mesterséges intelligencia-eszközöket és fejlett módszereket használ annak érdekében, hogy a vevők számára zökkenőmentesen menjen az online vásárlás. A felhasználó nemcsak egy helyen láthatja a magyar és nemzetközi home&deco kereskedők ajánlatait, és igény szerint tud szűrni a keresett termékre – hanem akár feltöltött saját kép alapján is kereshet!

2019-ben a BIANO több mint 1200 nemzetközi üzleti partnerének több mint 50 millió euró bevételt generált a platformjain listázott több mint 4 millió home&deco termékkel.

Célja, hogy kibővítse az otthoni bútorok, kiegészítők online vásárlóinak közösségét, intelligens funkciókkal egyszerűsítve a felhasználók számára a termékek kiválasztásának folyamatát – akár a közösségi platformokon keresztül történő vásárlással, mint például az Instagram Shopping segítségével.

Egy másik exkluzív megközelítés a bútorok és lakáskiegészítők online vásárlása kapcsán: a BIANO közösségi felületei lakberendezési ötletforrásként funkcionálnak, valamint hatékony ügyfélszolgálat áll rendelkezésre.

Az augusztusban elindított www.biano.hu online home&deco keresőplatform olyan ismert nemzetközi szaküzletek ajánlatait gyűjtötte már eddig össze, mint a Vida XL, az Expedo, a Bonami, a 4home vagy a Butlers. Továbbá vannak már kiemelkedő magyar partnerek is: Bútorpiac, AliBútor, Babszem, Borállványshop, Brimo – és ez a lista csak folyamatosan bővül.

Csupán másfél hónappal az indulás után a www.biano.hu platform már 500.000 terméket tartalmaz. Az eddigi adatok alapján a magyar látogatók eddig főleg szezonális termékeket kerestek otthonaik berendezésére, dekorálására – szezonális lakásdíszek, hagyományos, jellegzetes ünnepi kellékek, ágyneműk stb. De például kanapékat és szekrényeket is rengetegen vásároltak. Az első keresések a felhasználók saját képeinek felhasználásával történtek – azzal a saját kép alapján kereső funkcióval, amit a biano.hu kizárólag a magyarországi home&deco szegmens számára indított.

Michael Zelinka, CEO:

„A magyar online vásárlók a legjobb ár-érték arányt keresik. Számunkra Magyarországon is az a fő kihívás, hogy megtaláljuk egymást a célközönségünkkel – leginkább azokat a nőket, akiket minden olyasmi érdekel, ami otthonukat meghittebbé és kényelmesebbé teszi. Tehát elsősorban nekik szól a www.biano.hu, a home&deco ihletforrása. Ugyanakkor rendkívül optimisták vagyunk, hiszen a platformon regisztrált felhasználók száma folyamatosan nő, most már négyjegyűek vagyunk. A magyar felhasználó olyan online home&deco üzleteket keres, amelyek a jó termékek mellett minőségi szolgáltatást is biztosítanak. Mint például a bútorszállítás, összeszerelés, vagy a nem megfelelő termékek rövid időn belül történő cseréje.”