Újabb befektetéssel erősít a BitNinja

2,5 millió dolláros befektetési kört zárt a BitNinja, a tőkeemelés vezető befektetője a scale-up társaságok finanszírozására specializálódott Lead Ventures. Az amerikai bejegyzésű, debreceni központú BitNinja szervervédelmi megoldásaival kíván jelentős szereplővé válni a globális kiberbiztonsági piacon.

A vállalati digitalizáció előrehaladtával a globális kiberbiztonsági piac is folyamatosan növekszik. Az informatikai rendszerek változásával együtt változnak az azok támadására specializálódott hackerek módszerei is, amire a különféle kiberbiztonsági megoldások fejlesztőinek gyorsan kell reagálniuk. Különösképp a kis- és közepes vállalkozások kiszolgáltatottak információbiztonsági szempontból, hiszen ők általában nincsenek megfelelő védelemmel ellátva és nem képesek egy-egy támadás következményeinek kezelésére sem.

A BitNinja, ezt az igényt felismerve, honlap tárhely üzemeltetők számára fejleszt kibervédelmi megoldásokat. Rendszere felismeri, szűri és elhárítja a támadásokat, amelyekről információkat is gyűjt. Ezen információk birtokában aztán automatikusan továbbfejleszti saját magát, így minél több a felhasználó, minél több az elhárított támadás, annál hatékonyabb védelmet biztosít. A módszer olyan sikeresnek bizonyult a világpiacon, hogy a BitNinja ügyfelei között már több komoly globális honlapszerver üzemeltető társaság is van, mint pl. a Dreamscape, a Fastcomet, vagy a Hostinger, dinamikusan növekvő árbevételének döntő része már most is az Egyesült Államokból származik

“Egy izgalmas, magyar vállalkozói sikertörténetről van szó, amely azonnal elnyerte a tetszésünket. A webtárhely szolgáltatóként induló csapat érzékelte, hogy egyre több támadás éri szervereiket és ezen keresztül az ügyfeleiket. Tanulásra éhesen, saját megoldást kerestek a problémára, ötletük pedig a lendületesen növekvő kiberbiztonsági világpiacon is működőképesnek bizonyult. Emiatt több más befektetővel együtt úgy döntöttünk, hogy összesen 2,5 millió dollárral támogatjuk a BitNinja további fejlődését. A tőkeinjekció oroszlánrészét, 1,5 millió dollárt, mi adjuk. 3-5 éves időtartamra tervezünk. Közös célunk, hogy ezen időszak végére egy tengerentúli befektető számára is vonzó célpont legyen a BitNinja”

– mondta Haszonics Balázs, a Lead Ventures pénzügyi igazgatója.

“A BitNinja, amelyet 2015-ben alapítottunk, az USA-ban van bejegyezve, de központja Magyarországon, Debrecenben működik. Azért döntöttünk az amerikai cégalapítás mellett, mert ebben az üzletágban Európa mellett Észak-Amerikában vannak a legjelentősebb szolgáltatók a világon. Fő piacunknak ma is az Egyesült Államok számít. Korábban különböző befektetőktől már kaptunk félmillió dollárt, aminek köszönhetően az elmúlt másfél évben közel megkétszereztük az évente megújított előfizetésekből származó árbevételünket (ARR, annual recurring revenue). A mostani második körös tőkeemelés segítségével szeretnénk termékértékesítési tevékenységünket erősíteni, a jelenleg 37 fős alkalmazotti létszámot jelentősen megemelni. Ezen felül piacra lépnénk új termékünkkel, egy honlapvédelmi megoldással is, amely iránt már most komoly piaci érdeklődés mutatkozik”

– mondta Egri Zsolt a BitNinja vezérigazgatója.

A tőkeemeléshez a Lead Ventures mellett új befektetőként csatlakozott még az amerikai-magyar iEurope, az Oxo Technologies Holding, valamint az előző kör befektetői közül az Oktogon Ventures és a Balabit-alapítók – Györkő Zoltán, Scheidler Balázs és Wagner Endre – is.