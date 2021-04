Elrajtolt a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság 3. évada

3000 egyéni és 371 csapatnevezéssel elrajtolt Magyarország egyik legrangosabb e-sport bajnokságának a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság (K&H MNEB) 3. évada.

Hazánk legjobb e-sport csapatai és játékosai 8 játékban, 12 millió forint összdíjazás mellett mérhetik össze tudásukat. A verseny 7 hónapon keresztül rendszeres versenyzési lehetőséget ad a kezdőknek és a haladóknak egyaránt.

Az e-sport térnyerése hazánkban is kézzelfogható: Magyarországon a videójátékosok száma meghaladja a 3,8 millió főt, amelyből az e-sport fogyasztói kör 540 ezer főre tehető. Ennek fényében az e-sport hazánk egyik – ha nem a legdinamikusabban növekvő sportközössége. Egyre több állam ismeri el hivatalos sportágként az e-sportot, stadionok épülnek az e-sport ligák számára, a közönség és a rajongók létszáma pedig évről évre emelkedik. Az elmúlt napokban pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette az első virtuális sportverseny létrehozását. Így az e-sport-játékosok ötféle sportágban mérhetik majd össze erejüket olimpiai licenc alapján. Hazánkban a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság is igazolja ezt a szédületes fejlődést, ami az elmúlt 3 évben végbement az e-sport ágazatban.

„Az elmúlt évek fejlődésének részeként harmadik alkalommal indulhat el a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság és hogy mindebben a K&H is aktív szerepet vállalt. Meggyőződésünk, hogy az e-sport az elkövetkezendő években még ismertebbé és elismertebbé válhat – ezért is döntöttünk úgy 4 éve, hogy felkaroljuk a hazai e-sportot. Az MNEB-nek második éve vagyunk névadó szponzorai, tesszük mindezt azzal a szándékkal, hogy ezáltal még több az e-sportban kibontakozni vágyó hazai tehetséget támogathassunk”

– mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója a szezonindulás kapcsán.

Számos újítással várják idén is az e-sport játékosokat és rajongókat a K&H MNEB szervezői és az Esport1 közvetítő csapata. Az újítások között egyebek mellett 500 óra sportközvetítés, magasabb stream-minőség, csapat interjúk és játékos interjúk, valamint élő kameraképek, “nap meccse” válogatások szerepelnek – sőt, idén nem csupán a játékosok, de a háttérmunkát végző casterek is megszólalnak. Az újítások mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az e-sport “emberi” oldala is megmutatkozzon, ne csak az eredményeken legyen a hangsúly. A szórakoztatás új irányával a nézőszám növelése valamint az e-sport rajongók intenzívebb megszólítása a cél.

„A 2021-es, harmadik évadban 8 játékban, 12 millió forint összdíjazásért mérhetik össze tudásukat a játékosok. A bajnoki cím, a kupa és az elismerés mellett a LoL és az R6S csapatok 3-3 millió forintot, a Valorant csapat 2 millió forintot vihetnek haza, míg a GTSport, iRacing és Roket League csapatok egyenként 500 ezer forint díjazásban részesülnek. A HPCL FIFA 1,5 millió forint és a HUNESZ FIFA Masters 1 millió forint díjazása pedig kiemelkedően magasnak számít hazai viszonylatban. Az eddig lezajlott selejtezőkre 3 ezer egyéni -és 371 csapatnevezés érkezett, ami vélhetően tovább növekszik, hiszen 5 további játékban még nem kezdődött el a nevezési időszak. A K&H MNEB III. évad versenykiírásai, illetve a nevezéshez szükséges információk az mneb.esport1.hu oldalon érhetőek el”

– tájékoztatott Biró Balázs a HUNESZ elnöke.

A sajtótájékoztatón a fentieken túl első kézből kaphattak információt a résztvevők a csapatok idei várakozásairól. Az eseményen beszédet mondott Morvai Lajos az MTK Budapest E-sport Szakosztályának technikai vezetője, valamint Novák Bence a Team Plague Sportegyesület elnöke. Morvai Lajos egyebek mellett elmondta, idei évük eddigi legkiemelkedőbb eredményei a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnoksághoz köthetők, hiszen 2021. első negyedévében FIFA Pro Clubs csapatuknak sikerült a történelmi triplázás, így a most kezdődő szezont bajnoki, kupagyőztes és szuperkupa-győztes címvédőként várhatják. Novák Bence pedig úgy fogalmazott, büszke játékosaira, hiszen az első MNEB szezonjukban csapatuk kapta a legtöbb pontot, valamint egymás után kétszer is League of Legends bajnokok lehettek.

A bajnokságról további információk a www.mneb.hu weboldalon érhetők el.