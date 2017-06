A Telenor Accelerate várja a legjobb magyar startupokat

A tavalyi sikeres programot követően a Telenor Magyarország másodszor is meghirdeti startupokat támogató akcelerátor pályázatát. Awww.telenor.hu/accelerate oldalon szeptember 4-ig jelentkezhetnek a vállalkozások, amelyek közül három vehet részt az intenzív fejlesztőprogramban. A nyertes startupok szakértő mentorokhoz, tapasztalt felsővezetőkhöz, pénzügyi forrásokhoz, befektetőkhöz, valamint a Telenor Csoport nemzetközi ügyfélköréhez és partnerhálózatához hozzáférve nyerhetnek a fejlődésükhöz szükséges lendületet és befektetést.

A 2016-ban indított Telenor Accelerate volt az első vállalati akcelerátor program Magyarországon. Tavaly öt nyertes startupot választottak ki, amelyek részt vehettek a workshopokból és mentoring-foglalkozásokból álló fejlesztésen. A szolgáltató 5-10 millió forint azonnali befektetést is biztosított az eSports Horizon, a Musicating, a Moow (Zoi), a Tickething, valamint a Zyntern számára, amelyek a Telenor ügyfélkörében rejlő marketinglehetőségeket is kiaknázhatták.

Az idei programban három nyertes céget hirdetnek, amelyek öt hónapos intenzív képzésen vesznek részt a törökbálinti Telenor Házban, illetve a Kaptárban, ahol co-working irodát is biztosítanak számukra. A februárig tartó workshopokon service design, lean és agilis módszertan, UI/UX, digitális marketing, growth hacking, fund raising és pitching ismereteket sajátíthatnak el a vállalkozások. A 2017-ben ismét meghirdetett programban is vállalták a mentori szerepet a magyar befektetői társadalom legtapasztaltabb résztvevői: Pistyur Veronika (Bridge Budapest), Oszkó Péter (Oxo Group), Varga Zoltán (Central Invest), Várkonyi Balázs (Extreme Digital), Vinnai Balázs (Misys Digital Channels) és hatodik mentorként csatlakozott hozzájuk Simó György (Day One Capital). A Telenor mellett a program támogatója a Microsoft és a Samsung is. A résztvevő startupok tagjai a Telenor Hello Data tarifacsomag mellé, Samsung S8 készülékeket és Microsoft Bizspark felhőszolgáltatást is kapnak.

„Hiszek benne, hogy a magyar startupok innovatív ereje és kreativitása, valamint a Telenor globális tapasztalata valós nemzetközi sikert hozhat a legjobb pályázóknak. Az a célunk, hogy elősegítsük Magyarország digitális fejlődését. Ezért fogunk össze a legizgalmasabb startupokkal, hogy új fejlesztéseket, ötleteket vezethessenek be a piacra és szolgáltatásaik eljussanak ügyfeleink és partnereink széles köréhez.”

– nyilatkozta Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója a Telenor Accelerate új pályázatának indulása kapcsán.

„Fantasztikus startupok és termékek vettek részt a tavalyi első Accelerate programban, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az elmúlt hónapok közös munkája eredményeképp többen közülük sikeresen piacra léptek, befektetőkkel tárgyalnak. Nagyon remélem, hogy idén is legalább ilyen izgalmas cégeket segíthetünk a fejlődésben a tavalyi tapasztalatok alapján továbbfejlesztett programban. A Telenor a startup közösség fontos szereplője lett, és továbbra is azért dolgozunk, hogy beinduljon a nagyvállalatok és a startupok közötti aktív együttműködés.”

– mondta el Takács Zoltán, a Telenor Magyarország innovációért felelős alelnöke a 2017-es program bejelentésekor, a Forbes Kilövésen.



A Telenor Accelerate programról:

A Telenor Accelerate program 150 millió forint értékű támogatást ajánl fel magyar startupok számára alacsony százalékú kisebbségi részesedés ellenében, az alábbi lehetőségekkel:

hozzáférés a Telenor ügyfélköréhez és partnerhálózatához: tesztelési és marketinglehetőségek a Telenor Csoport 200 millió ügyfele és 1 millió nagyvállalati partnere körében,

személyes mentoring-foglalkozások szakértő mentorainkkal és Telenor felsővezetőkkel,

5 hónapos intenzív bootcamp az alábbi előadókkal és témákkal:

Service Design Bátorfi Zsolt Lean Startup Kovách Anton UI/UX Németh Ádám Agile Development Kovách Anton Digital Marketing Arany János Growth Hacking Kovács Péter Fund Raising Szandrocha Kamilla Pitching Willy Benko

Hozzáférés angyal befektetőkhöz, finanszírozási forrásokhoz, potenciális helyi és nemzetközi partnerekhez,

Kiváló infrastruktúra: közösségi iroda Budapesten (Kaptár) és Törökbálinton,

5 – 10 millió forint befektetés

Microsoft BizSpark felhőszolgáltatás csomag

A csapattagok számára Telenor Hello Data tarifa és Samsung S8 készülék

Részvételi lehetőség csereprogramban a Telenor ázsiai akcelerátor kezdeményezéseinek résztvevőivel.

A Telenor az alábbi feltételeknek megfelelő startupok jelentkezését várja az akcelerátor programra:

– a fejlődés korai szakaszában járó startup csapatok, amelyek már rendelkeznek internetre csatlakozó termékükből az első prototípussal (MVP) az alábbi területek valamelyikén: pénzügy-technológia, mobil egészségügy, oktatás, szórakoztatóipar, elektronikus és mobilkereskedelem, kommunikáció, játékprogramok, IoT, m2m, felhő, mobilalkalmazás vagy hardvereszközök,

magyar vagy magyarországi székhelyű csapatok, de európai startupok is jelentkezhetnek, ha már van Magyarországon bejegyzett cégük, vagy hajlandóak ilyet létrehozni és Budapestre költözni az akceleráció idejére,

olyan startupok, amelyek készek októbertől februárig idejük túlnyomó részét a termékfejlesztésre, valamint a Budapesten és Törökbálinton zajló akcelerációs foglalkozásokon való részvételre szánni.

Részletes információ és jelentkezés: www.telenor.hu/accelerate