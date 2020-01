Beltéri nyomkövetési technológiák

A logisztika területén számos kihívást kell megoldania a szakembereknek. Egy ilyen megoldandó feladat lehet, ha gyártást és a raktározást fizikailag távolabbra kell elhelyezni egymástól. Mindaddig, amíg ugyanazon a telephelyen volt a kettő, számos előnye volt, ám mihelyst a kettő területet akár csak néhány km távolságra kerül egymástól, akkor a szétválasztás meghosszabbítja az átfutási időket és megnöveli a munkaerő költségeit.

A SEG Automotive a gépjárműipar egyik fő szereplőjeként kiemelt hangsúlyt fektet a kibocsátás csökkentésére. Számos innovációjukra büszke vállalatként – például az indítómotor mild-hibrid járművek feltalálására – hatékony megoldást kellett keresniük a logisztikai területükön keletkezett szűk optimalizálási keresztmetszetre. A vállalat szakemberei tudták, hogy ha maximalizálni akarják a gyártósor és a raktározás hatékonyságát, akkor a belső nyomkövetési technológiára lesz szükségük, amely hajszálpontos megoldást biztosíthat számukra.

A felelősség súlya

Abban a helyzetben, amikor a világ berendezésgyártóinak nagy része az adott cég globális termék-disztribúciós hálózatára támaszkodik, akkor elég nyomás és felelősség nehezedik a vállalat dolgozóra amiatt, hogy ez az értékes partneri hűség ne kerüljön veszélybe. Ennek érdekében folyamatosan nagy teljesítményű és versenyképes termékeket kell előállítani és biztosítani. Ennek megvalósításához a SEG Automotive 14 országban több mint 8000 alkalmazottjának együttműködő munkaerőjére támaszkodik, melyek megtalálhatóak a világ legfontosabb autóipari piacain.

Gyenge pontok, melyek fokozott figyelmet igényelnek

A megoldandó logisztikai helyzet az, hogy a gyártási és a raktározási helyszínt egy kb. 10 perces út választja szét egymástól, továbbá az is adott, hogy kézzel könyvelik az egyes tételeket, ami így egy munkaerő-igényes tevékenység, mely ráadásul még emberi tévedéseknek is kitett rendszer. A gyártás során a raktárból megfelelő minőségű, mennyiségű, pontos sorrendben és meghatározott időben kiszállított tárgyak kézbesítése egy olyan optimalizált foglalási rendszerre támaszkodik, amely digitális óraműként kellene működnie.

Az SEG Automotive szakemberi már felismerték, hogy több esetben is előfordult, hogy az néhány eszközt még nem könyveltek le annak ellenére, hogy már elhagyták a raktárt vagy fordítva. Ez az átfutási időt meghosszabbította, valamint hibát okozott a just-in-time típusú kiszállításokban. A megoldás az volt, hogy csökkenteni vagy át kellett csoportosítani a munkaerőt egy másik, a hibára hajlamos foglalási folyamat feladataira, logisztikai menedzsereket kellett folyamatosan mozgatni. Ez csak akkor megoldható, ha lehetővé teszik az eszközkövetést azáltal, hogy a folyamatokat teljes mértékben átláthatóvá és áttekinthetővé teszik. Ehhez pedig a kézi folyamatokat egy automatizált, hibátlan és teljesen digitális, valós idejű eszközfoglalási és -nyomkövetési rendszerre kellett cserélni.

Beltéri nyomkövetési technológiák összehasonlítása

A minden részletre kitérő, pontos odafigyelés azt jelenti, hogy hibákat lehet csökkenteni és munkaerőt megtakarítani, ezért elengedhetetlen a megfelelő technológia biztosítása. Két nyomkövetési technológia került összehasonlításra: a Sewio ultra-szélessávú RTLS rendszere („valós idejű helymeghatározó rendszer”), valamint az aktív RFID (rádiófrekvenciás azonosítási) technológia. Mi volt a megoldandó feladat? A megadott kapuknál a nyomon követett tételek helyének 30 cm-es pontossággal történő meghatározása.

Első kör: Az RFID technológia jól kezdett, miután 3 héten keresztül 95%-ban helyesen biztosította a jeleket, de a Sewio RTLS az azonos időszakban 100%-ban nyújtotta ezt.

Második kör: A tesztelési időszakban az RFID egy kicsit nehézkesen indult, mivel a targoncák és a közeli gépek rezgései miatt újrakalibrálásra szorulnak az olvasók, ami további 2 munkanap munkába, és plusz karbantartási költségbe kerültek, valamint a rendszer leállásával is együtt járt. A Sewio RTLS ugyanakkor leállási idő nélkül biztosította a tökéletes pontosságot.

A technológiák közötti összehasonlításban a győztes megoldás számára a következő kihívás az SAP, a Voice Picking, a nyomtatási technológia és a Sewio RTLS közti zökkenőmentes együttműködés biztosítása volt. A stabil kommunikációs rendszer használatával az adatátvitel innentől kezdve a létesítmény bármely pontján, egy egyedi tervezésű szoftver-interfész használatával elérhetővé vált annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a rendszer minden részéhez a megfelelő formátumba lehessen konvertálni.

Az aktív rendszer győzelme a passzív rendszer felett

A teljes körű nyomkövetés eléréséhez és a folyamat valós idejű nyomon követéséhez szükséges volt 40 tartókampót beépíteni a mennyezetbe, amelyekre 600 galvanizált raklapot akasztottak Sewio címkékkel. És miért tudtak győzedelmeskedni az aktív RTLS-címkék a passzív RFID-címkék felett? Azért, mert csak ezek képesek megmutatni az eszközök tényleges jelenlétét és teljes követését, beleértve annak pályáját, valamint a valós idejű és előzményadatokat.

Az akkumulátor hosszú élettartamának biztosítása érdekében, mivel a címkéket nem a szállítóeszköz akkumulátora táplálja, egy nagyobb kapacitású gombakkumulátort alkalmaztak, 1,5 éves garantált élettartammal, 0,5másodperces frissítési gyakoriság mellett.

Az eredmények összegzése

A fenti projektet az IBCS Hungary valósította meg, a Sewio RTLS jelenlegi foglalási/könyvelési rendszerbe történő integrálásával. A munkavállalók 15%-át három műszakban át lehetett csoportosítani más feladatokra. A hamis vagy elfelejtett foglalásokat kiküszöbölték, és innentől valós időben lehetett betekinteni az adatokba. Az eredmények: Az átfutási időt sikerült 6 óráról 3 órára lecsökkenteni, ami kiemelkedően jó eredmény, mivel 50% a csökkenés mértéke!

Az Sewio RTLS a rugalmasságának és a méretezhetőségének köszönhetően további felhasználási lehetőségeket is magában foglalhat, mint például a valós idejű útvonal-módosítás, a gyökéroptimalizálása, a torlódások elkerülése, a biztonság fokozása a sebességkorlátozás ellenőrzésével, a Pick by Voice by Pick by Position javítása és a termelés hatékonyságának általános növelése a digitális iker-technológia révén. Mivel a rendszer kialakításának eredményei magukért beszélnek, így nem meglepő, hogy egy olyan vállalat is, amelynél már hosszú évek óta meghatározó az innováció szerepe, továbbra is kihasználja az RTLS nyújtotta előnyöket. Miután a Sewio RTLS technológia jól vizsgázott, így a SEG Automotive a többi gyártóműhelyébe, létesítményébe és csarnokába is ezt tervezi beépíteni a jövőben.