Audiovizuális fesztivállal nyílik meg újra a Zene Háza 360 fokos vetítőterme

Január 14-től újra nyitva a tetőtől talpig továbbfejlesztett Hangdóm, a Zene Háza egyedülálló, immerzív moziterme, amely igazi térbeli élménnyé alakítja át a félgömb alakú vászonra készített filmeket. Az újranyitás alkalmából rendezett DOME_RELOAD fesztiválon debütál A titokzatos Városliget című alkotás, közönségtalálkozókon visszatérnek a korábbi premierek, és egy válogatásprogram is látható a legnépszerűbb filmekből.

Az átfogó továbbfejlesztésnek köszönhetően még élénkebb 360 fokos moziélményt élhetnek át a nézők a Magyar Zene Házában, ahol a Hangdóm újbóli megnyitása alkalmából, 2025. január 14-19. között nagyszabású audiovizuális fesztivállal várják a közönséget.

A DOME_RELOAD programjában, január 15- alkotói beszélgetéssel kísért DOME_LIVE premiervetítésen debütál az Animatiquával együttműködésben készült A titokzatos Városliget, amely Mácsai Pál narrációjával a Liget történetének izgalmas pillanataiba nyújt betekintést a századfordulótól a 20. század közepéig, a Fortepan gyűjteményében fellelhető fényképek animált, 360 fokos adaptációjával.

Az új premier mellett RE_LIVE vetítések keretében visszatérnek a Hangdómba a korábbi bemutatók és azok alkotói is, akik a vetítések utáni beszélgetéseken mesélnek a műhelytitkokról, és a közönség is kérdezhet tőlük.

A RE_LIVE sorozatban újra műsoron a Platon Karataev Napkötöző albuma alapján készült 360 fokos videoklip-csokor, amely a mai napig a Hangdóm egyik legnézettebb programja. A Napkötöző Hangdómba készült vetítését 2024 őszén a Music Hungary vizuális díjával ismerték el.

Szemző Tibor nagyívű, csaknem egyórás filmje, a Csoma Kaleidoscope képi és zenei világa a zeneszerző és médiaművész Arborétum szvitjéhez (2002) és Az Élet Vendége című filmjéhez (2006) nyúl vissza. A vetítésen a Hangdóm egy varázslatos kaleidoszkópként viselkedik – a zenei és hangtér egyedülálló módon idézi meg azt a leírhatatlan Himalája-élményt, amelyek között a zarándok-tudós Csoma élte napjait a hegyek között.

Dupla vetítéssel tiszteleg a Zene Háza Ligeti György zeneszerző munkássága előtt. Egyik legismertebb szerzeménye, a Szimfonikus költemény 100 metronómra, és az az alapján készült hangdóm-vetítés hipnotikus és mély gondolatokat indít meg az időről, a létezésről, illetve az univerzummal való kapcsolatunkról. Ezt a Kamarakoncert tizenhárom hangszeresre című, négy tételes alkotás első része követi, amelyet tizenhárom kiváló zenésszel rögzítettek a Pannonia Filmstúdióban.

A Hangdóm – Az intergalaktikus átjáró beszélgetéssel egybekötött vetítésén magának a dómnak a működése, a panorámavetítés és térhangzás sokszínű felhasználási módja tárul fel. Szauder Dávid Mestersége az intelligencia című alkotása az AI képalkotás segítségével értelmezi újra az elmúlt 2000 év klasszikus művészetét. Szürreális montázsa egyúttal szórakoztató és közérthető módon mutatja meg, mire is lehet használni a mesterséges intelligenciát. Somló Dávid performansz- és hangművész A terek beszélnek, hallod? című kísérleti filmjében saját analóg fotóinak álomképszerű animációja találkozik elképzelt hangtájakkal.

A DOME_RELOAD program részeként az elmúlt év legnépszerűbb alkotásaiból összeállított „Best of Dome” válogatásprogramból is választhatnak a látogatók. Műsoron lesz többek közt a legfiatalabbaknak készült Lengemesék 360 fokos animációs mese, a Kárpát-medence és Budapest nevezetességeit különleges perspektívából bemutató Hangulatok és a Cloudhitects – Pontfelhő Budapest is. Ahogy láthatóak lesznek a képzőművészeti filmek Renoir, Bosch és Csontváry munkásságáról és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen készített természetfilm, A kék vércse.

A továbbfejlesztett Hangdóm 360 moziban az újranyitó-fesztiváltól kezdve minden nap több időpontban is tartanak vetítéseket, a művészettörténeti alkotásoktól az animációs rövidfilmeken, családi- és természetfilmeken át az absztrakt, kortárs kísérleti filmekig.

Részletes program: https://zenehaza.hu/programsorozatok/dome-reload

