Így újítsuk fel a lakásunkat pénztárcabarát módon: az eredmény bámulatos lesz

Egy lakás folyamatos karbantartásra szorul akkor is, ha a mindennapos használata során óvatosak és körültekintőek vagyunk: ez ijesztően hangozhat, hiszen a felújítás hallatán mindenkinek a hatalmas költségekkel járó időigényes munkák jutnak eszébe. Kétségtelen, hogy vannak helyzetek, amikor nem úszhatjuk meg a nagyobb beruházásokat, szerencsére azonban számos olyan pénztárcabarát megoldás is létezik, melyek segítségével jelentős változásokat érhetünk el: ismerjük meg ezeket!

Kezdjük a festéssel

Az egyik leglátványosabb változást kétségtelenül a falak színének megváltoztatásával érhetjük el. Néhány évente még a legkörültekintőbb használat mellett is szükség lesz a festésre, ehhez azonban nem kell súlyos összegeket kiadnunk, hiszen a munkát mi magunk is elvégezhetjük. Az első lépés legyen egy tartós, jó minőségű alapanyag, például egy kerámia festék kiválasztása: ennek, valamint az ecsetek és festőhengerek megvásárlását nem úszhatjuk meg, egy kis kézügyességgel és kitartással azonban a festéshez már nem kell szakembert hívnunk.

Nagyon fontos, hogy a színeket okosan és körültekintően válasszuk meg, hiszen ezek alapvetően meghatározzák otthonunk hangulatát. A kék és a zöld árnyalatok megnyugtatóak és serkentik a kreativitást, a narancssárga és a barna természetes, meleg hatást kölcsönöz a lakásnak, a fehér vagy a bézs pedig tisztaságot sugároz, ráadásul bármilyen kiegészítővel kombinálható, a kerámia festék megvásárlása előtt tehát gondoljuk át alaposan a kérdést.

Válasszunk új lámpákat

A fények alapvetően meghatározzák otthonunk hangulatát és stílusát is, így egy jól megválasztott csillár vagy olykor egy új égő teljesen megváltoztathatja a szoba karakterét. Jó megoldás az is, ha csak a lámpabúrákat cseréljük le, esetleg melegebb fényű izzókat vásárolunk, de néhány dekoratív fényfüzér is képes arra, hogy teljesen új fényben tüntesse fel a nappalit. Egy új lámpa megvásárlása nem jelent nagy beruházást, mégis óriási változást érhetünk el vele, így ha olcsó megoldást keresünk, ezzel nem lőhetünk mellé.

Újítsuk fel a régi bútorokat

Sokszor előfordul, hogy néhány évnyi használat után még a kedvenc dohányzóasztalunkat vagy konyhabútorunkat is megunjuk. Ezek cseréje nem mindig fér bele a költségvetésünkbe, ez azonban nem jelenti azt, hogy a problémára nincs megoldás: nézzünk meg néhány, online is elérhető videót, vásároljunk egy fa felületen is használható kerámia festéket és újítsuk fel a bútorainkat saját kezűleg, így olyan egyedi megoldásokat hozhatunk létre, melyekkel más lakásokban biztosan nem fogunk találkozni. Ha erre a feladatra nem vállalkoznánk, már az is segíthet, ha a konyhaszekrényekre új fogantyúkat vásárolunk: ez az apró befektetés is elég ahhoz, hogy rá se ismerjünk a régi szobára.

Cseréljük le a textíliákat

Talán nem is gondolnánk, de egy szoba hangulatát alapvetően befolyásolja az, hogy milyen kiegészítőket választunk. Egy új, süppedős szőnyeg, egy, a bútorokhoz passzoló színű függöny vagy a kanapén elhelyezett párnák és takarók segítségével úgy fogjuk érezni, mintha óriási változásokat eszközöltünk volna, ehhez ráadásul nem is kell vagyonokat elköltenünk. Ha ezeket a kiegészítőket évszakonként váltogatjuk, biztosan soha nem fogjuk megunni őket, ráadásul néhány havonta minimális erőfeszítéssel varázsolhatjuk újjá otthonunkat.

Csak egy kis kreativitásra van szükség!

Ha az ablakok, a vízvezeték vagy a fűtés cseréjére, korszerűsítésére van szükség, erre természetesen sok pénzt kell áldozni, az esetek nagy részében azonban a lakásfelújítás nem kell, hogy költséges beruházást jelentsen. Számos olyan kisebb-nagyobb megoldás létezik, melyek segítségével pénztárcabarát módon, mégis látványosan alakíthatjuk át otthonunkat: egy kis festés, néhány új lámpa vagy egy puha szőnyeg is olyan változást hozhat, melynek köszönhetően rá sem ismerünk majd a jól megszokott lakásra.

