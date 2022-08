Elektromos fogyasztásmérővel védekezik a magyar

Júliusban tizenhétszer annyi elektromos fogyasztásmérő készüléket adtak el a MediaMarkt áruházakban országszerte, mint előző hónapban – a rezsicsökkentés új szabályainak bejelentését követő első napokban olyan is előfordult, hogy adott áruházban az összes készleten levő termék elfogyott.

A műszaki áruházlánc gyorsan reagált, és készleteit a kimagasló vásárlói igényeknek megfelelően biztosította országszerte. A kiugró keresletet vélhetően az vezérli, hogy az augusztus 1-től érvénybe lépő szabályozás szerint a lakosság számára a kormány által meghatározott 210 kWh-os átlagfogyasztás fölött kb. duplájára emelkedik az áram kWh-onkénti ára. Így sokan törekednek majd arra, hogy ne lépjék túl az átlagként meghatározott értéket, ebben pedig az elektromos fogyasztásmérők megfelelő segítséget nyújthatnak. A termékről érdemes tudni, hogy egyre több lehetőséget biztosítanak a gyártók, így például már okos funkciós fogyasztásmérős konnektorokat is kínálnak. Ezeket már mobiltelefonon keresztül, applikációval is lehet vezérelni.

Június-július hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten is kimagasló volt a termékek iránti kereslet, a forgalom ugyanis több mit hét és félszeresére nőtt, a készülék pedig egyáltalán nem nevezhető nyári szezonális terméknek. Az áruházi szakértők szerint a kimagasló kereslet a következő hónapokban, a szabályok érvénybe lepését követően is kitart, így készletekkel is ennek megfelelően terveznek. A műszaki áruház beszámolója szerint a fogyasztásmérők mellett továbbá sokan keresik a bejelentés óta a napelemes töltőket, valamint fokozatosan nő az energiatakarékosabb háztartási gépek iránti érdeklődés.