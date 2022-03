Csökkent a minőségi, svájci gyártású Covid-tesztek ára Magyarországon

Már közel 1000 kiskereskedelmi egységben vásárolhatunk teszteket.

Ezentúl a tej, a cukor és a hús mellé a Covid-19 kiszűrésére alkalmas gyorstesztek is bekerülhetnek a bevásárlókocsikba. Ahogyan a nagyobb drogériákban egy dezodor és egy fogkrém mellé is tehetünk belőlük a pénztári futószalagra. De akár a tankolás végén is kérhetünk a kúton olyan gyorstesztet, amivel az omikron-variáns is 98-99 százalékos biztonsággal beazonosítható. A többi között ezt jelenti a február 8-án megjelent kormányrendelet, ami soha nem látott módon bővítette a patikákon túlra a koronavírus diagnosztizálását szolgáló termék beszerzési körét. A piacvezető forgalmazó Diagpro Home szerint ez a változás a minőségi, európai gyártású gyorstesztek könnyű elérését támogatja. Vásárláskor mindig érdemes megnézni a dobozon a gyártót, és a használati utasításban a pontosságot, mert számos gyengébb minőségű kínai teszt is megtalálható a boltokban.

Könnyebben juthatunk hozzá a Covid-tesztekhez

A Gazdasági Versenyhivatal javasolta a kormánynak, hogy vonják be a kiskereskedelmi láncokat, a drogériákat és a benzinkutakat a gyorstesztek forgalmazásába.

„A februári eleji döntés értelmében nagyjából 1000 kereskedelmi egységgel bővülhet az elérési kör” – hangsúlyozza Dr. Pipei Csaba, a svájci Biosynex és az olasz Screen Italia termékeit forgalmazó Diagpro Home Kft. ügyvezetője.

„A napokban sok helyen megjelentek a gyorstesztek. Van, ahol csak kínai teszteket lehet kapni, ráadásul az alacsony importálási árhoz képest meglepően magas, 2 000-3 000 Ft-os áron. Üdítő kivétel a Tesco, ahol a hipermarketekben a kínai tesztet reális, 1 199 Ft-os áron lehet megvásárolni, illetve a svájci gyártó tesztje is elérhető a korábbi 6 500 Ft helyett 4 299 Ft-ért, és minőségi nyáltesztet is vásárolhatunk 3 999 Ft-ért. A 2 500 patika többségében is csökkentek az árak, és vannak olyan Covid-19 antigéntesztek, amelyek csak gyógyszertárban vásárolhatóak meg, ráadásul ott a szükséges szakértelemet is adják a tesztek mellé”

– teszi hozzá az szakember.

A jelenlegi ár felére is csökkenhet a minőségi tesztek ára

„Az igazi kihívás a kereskedelem szereplői számára, hogy minőségi teszteket tartsanak” – vélekedik Dr. Pipei Csaba. Mint fogalmaz: „Számos helyen a megfelelő szakértelem hiányában a gyenge minőségű tesztek is bekerültek a rendszerbe.”

Ezért veszélyes megoldás lehet, ha a vásárláskor kizárólag a beszerzési árra alapozzuk a döntéseinket. Nem véletlen, hogy a Gazdasági Versenyhivatal sem javasolta a hatósági ár bevezetését. Ezzel ugyanis a valóban minőségi termékek könnyen kiszorultak volna a piacról, és csak megbízhatatlan tesztek lennének elérhetőek.

A jó minőségű, nyugati gyártású önellenőrző tesztek ára a korábbi ár közel felére is csökkenhet, mert várhatóan nagyobb mennyiségben fogynak majd a széles körű elérés miatt, és az importőrök is olcsóbban tudják beszerezni őket. Ezt az árkedvezményt pedig a fogyasztók is élvezhetik.

„Azért fontos a kormány minapi döntése, mert a nagyobb kínálat garantáltan az árak mérséklődéséhez vezet majd. Az olcsóbb gyorstesztek pedig vonzóbbá válhatnak az árérzékenyebb fogyasztók számára is”

– hangsúlyozza Dr. Pipei Csaba, hozzátéve:

„Ahogy várni lehetett, a prémium minőségű, svájci Biosynex fogyasztói ára közel 40%-kal kedvezőbb lett.”

A Covid-teszt bekerülhet a gyógyszeres dobozba

A járvány 5. hullámánál járva a szakértők szerint a leginkább felelős magatartás az, ha a gyógyszeres dobozba a sebtapasz, a fájdalomcsillapító és a lázmérő mellé egy gyorstesztet is beszerzünk már azelőtt, hogy bármilyen tünetet észlelnénk magunkon. Ezt pedig a legkönnyebben a napi bevásárlások során tudjuk megtenni. A 2021-ben öntesztelésben piacvezető Diagpro Home vezetője ezért úgy számol, hogy már hónapokon belül érezhetően több háztartásba kerülhet olyan eszköz, amivel bárki 15 perc alatt könnyen – és felelősen – kiderítheti, hogy érdemes-e aznap felkeresnie a szüleit, vagy bemehet-e a munkahelyére anélkül, hogy akár több tucat kollégáját is kitenné a fertőzésnek.

A minőség legyen az első!

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes a vásárlás előtt megnézni a dobozon, hogy milyen tulajdonsággal, bevizsgálási előélettel rendelkezik egy-egy termék.

„Noha az árban nem tükröződik feltétlenül a különbség, az egyes tesztek megbízhatóságában nagy különbségek lehetnek”

– emlékeztet Dr. Pipei Csaba, aki szerint ezen a területen is észlelhetők pozitív változások. „A rengeteg távol-keleti teszt között is sikerült találni olyat, ami mellé bizalommal odaállhattunk. A Vazyme nevű, orrnyálkahártyából vett mintával működő termék Kínában készült, csúcstechnológiával, 99,81%-os pontosságot nyújt, és mindössze 2 000 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható, kizárólag a gyógyszertárakban.”