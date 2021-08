A nyugdíj előtakarékossági számláról (NYESZ számla) őszintén

A nyugdíj téma nem véletlenül olyasmi, ami valószínűleg sosem fog „kimenni a divatból”. Hiszen a fejlett világban az állam átvette a család szerepét rengeteg téren, többek között az idős ellátásban is (ahogy az egészségügyben általában, a munka világában és az élet rengeteg másik területén).

Azonban az állam sok szempontból csak fikció: nem lehetséges a semmiből és szóvirágokból mindent megoldani. Sokak szerint ilyen nehezen megoldható problémák a demográfiai változások: gondolunk itt az olyan egymással összefüggő folyamatokra, mint a csökkenő születésszám, az öregedő társadalom, a kivándorlás és a bevándorlás hiánya és az ezek következményeként létrejövő csökkenő népességszám egy országban. Ahogy a régebbi időkben (egyébként elég csak körülbelül 3 generációt „hátralépni”) az időskori ellátás alapja és egyetlen igazi pillére a (munkaképes) gyerekek (leszármazottak) száma volt, manapság erről szintén nem lehet elfeledkezni: könnyű belátni, hogy egy olyan országban, ahol mindenki nyugdíjas, nemigen lehet működő nyugdíjrendszert kialakítani. Még inkább így van ez olyan országokban, mint Magyarország, ahol a nyugdíjrendszer úgynevezett felosztó-kirovó elven működik, vagyis minden évben a befolyt pénzből utalják ki a nyugdíjakat. Ha a befolyt pénz pedig kevesebb lesz, a nyugdíj is kevesebb lesz: a szakértők szerint ez várható a jövőben, sőt, ez egy olyan tendencia, amely már el is kezdődött.

Lássunk néhány számot a nyugdíjakról

Sokat mondó adat, hogy a jelenlegi nyugdíjasok közül mindössze 5% kap kézhez többet, mint az átlag magyar bér. Tehát, ha most mennénk nyugdíjba, nem is a felső 10%-ba, de a felső 5%-ba kellene, hogy tartozzunk, hogy az országos átlagbért megkapjuk minden hónapban. Jelenleg (2021 februári adat alapján) 2,02 millió nyugdíjas él Magyarországon, közülük 1,2 millióan 150.000 Ft alatti összeget visznek haza naponta. Az átlagnyugdíj egyébként 148.000 Ft környékén mozog, azonban a medián nyugdíj 130-135.000 Ft lehet: ez azt jelenti, hogy ez az átlagos személy nyugdíja, vagyis a nyugdíjasok fele ennél kevesebbet, a fele ennél többet visz haza havonta.

Ha a magasabb számokat nézzük, 300.000 Ft-os havi nyugdíjat kevesebb, mint 70.000-en kapnak kézbe (ez az összes nyugdíjas 3,5%-a).

Ez mire elég?

Nagyon, sőt, rendkívül egyéni, hogy mennyi pénz elég valakinek. Többek között olyan kérdéseket kell boncolgatni, hogy ezt megérthessük, hogy:

kell-e lakbért (vagy hitelt) fizetni,

olcsó vagy drága környéken lakik-e az ember,

van-e valamilyen „drága” egészségügyi probléma, amit finanszírozni kell,

kell-e valakit rendszeresen támogatni (gyerek, unoka, barát stb.)

vagy a másik oldalról nézve: van-e valamilyen passzív jövedelem, amely kiegészíti a nyugdíjat.

Több kérdés is van, amely nem konstans: lehet, hogy a nyugdíjba vonuláskor nincs unoka, akit szívesen támogatna az ember, de 5 vagy 10 év múlva lesz.

Lehet, hogy nincs egészségügyi probléma, de ez meg is jelenhet.

A nyugdíjas évek van, akinek nyugodtak és kellemesek, míg mások akár gyakran is költöznek.

És persze az is előfordulhat, hogy egy hitel végtörlesztése a nyugdíjkorhatár után érkezik el.

Érdemes kiegészíteni az állami nyugdíjat?

Van egy olyan közhiedelem / sztereotípia, hogy idős / nyugdíjas korban az élet költségei lecsökkennek. Ez részben, legalábbis átmenetileg igaz is lehet, például tömegközlekedésért nem kell fizetni, azonban hosszabb távon sokszor nagyon is megnőhetnek a költségek. Még ha el is feledkezünk olyan „luxuskiadásokról”, mint egy-egy bankjegyet adni a látogató unokák kezébe hetente, akkor is maradnak az öregedéssel járó további költségek: ilyenek elsősorban az egészségügyi kiadások.

Szomorú igazság, amelyről keveset beszélünk komolyan, hogy az emberi test már viszonylag korán, körülbelül a 20-as évek közepétől elkezd leépülni. A nyugdíjas korban természetesen ez tovább folytatódik és ahhoz, hogy ezeket az éveket is fájdalom nélkül, a maguk szépségében tudjuk megélni, minden bizonnyal szükség lesz extra kiadásokra. A legtöbbek szerint a magyar állami egészségügyi ellátás jelenleg sem képes 100%-ban a legjobb ellátást biztosítani, így egyre többen fordulnak magán ellátás felé: legyen szó fizikoterápiáról, dietetikáról vagy más jellegű, gyors, várakozás nélküli ellátásról.

Ahhoz, hogy mindezeket megengedhessük magunknak a jövőben, érdemes valamilyen módon kiegészíteni az állami nyugdíjunkat.

Hogyan lehet kiegészíteni az állami nyugdíjat?

Erre gyakorlatilag minden befektetés (és megtakarítás) megfelelő lehet, a teljesség igénye nélkül:

állampapír (jelenleg sokan az inflációkövetőt ajánlják) és más

hazai és külföldi értékpapírok,

lakáskiadás (rövid-, közép- vagy hosszú távra) és / vagy más befektetés ingatlanba,

kriptovaluták,

tőzsdézés,

arany, ezüst, vagy éppen

nyugdíj jellegű megtakarítások.

Míg egyes befektetési formákat semmiképp sem ajánlanánk hosszú távú befektetésekre, főleg nem idős korban az óriási kockázatok miatt (a kriptovaluták naponta gyakran 10-20%-ot is változnak értékben), a nyugdíj jellegű megtakarításokat és befektetéseket nem véletlenül támogatja a magyar állam is.

Milyen nyugdíj előtakarékossági formák léteznek?

A három nyugdíj előtakarékossági forma, amely állami támogatást élvez, a nyugdíjbiztosítás, az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíj előtakarékossági, röviden NYESZ számla. Egy szóval vagy egy mondatban nem lehet elmondani, hogy melyik a legjobb termék(család), ez a kérdés olyasmi, mint megmondani, hogy melyik a legjobb autó. Van, aki sportkocsit szeretne, van, aki családi autót, van, aki mindig tökéletes aszfalton használná, van, aki főleg földutakon, egyesek egyedül fogják használni, mások nagycsaláddal stb.,

A nyugdíj előtakarékosságnál hasonló a helyzet: aki a legkevésbé akar a megtakarításával foglalkozni, azoknak az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) lehet a jó megoldás, míg a nyugdíjbiztosítás sokak szerint egy jó középutat ad meg a választási lehetőségek, vagyis a szabadság és a „belefolyás”, ezzel foglalkozás között.

Ezekkel a szemben a nyugdíj előtakarékossági (NYESZ) számla sok szempontból az időskori Ferrari megfelelője: a vezetőn múlik, hogy mit hoz ki belőle és senki sincs, aki vagy ami visszatartaná a nagy hozamokat – de az sem, aki megakadályozná, hogy az ember esetleg pénzt veszítsen vele.

Néhány alapgondolat a NYESZ (nyugdíj előtakarékossági) számláról

A nyugdíj előtakarékossági számla valójában egy egyszerű értékpapírszámla. Nem jár hozzá előre kialakított portfólió, nincsenek mások által elkészített választási lehetőségek, nincsen senki, aki havonta szólna, hogy X összeget be kell ide fizetni: abszolút a számlatulajdonoson múlik, hogy mit hoz ki mindebből.

A fő különbség egy átlagos értékpapírszámla és egy NYESZ (nyugdíj előtakarékossági) számla között az, hogy az utóbbira fel lehet venni az állami támogatást, vagyis személyi jövedelemadó visszatérítést, a befektetett összeg 20%-áig, maximum évi 100.000 Ft-ig, azonban mint tudjuk, nincsen ingyen ebéd: ennek az ára az, hogy mégiscsak egy nyugdíj előtakarékosságról beszélünk: az összeget nem lehet felvenni (nagyobb levonások nélkül) a nyugdíjazás előtt.

Mivel Magyarországon nincsenek sokan, akik pénzügyileg olyan képzettek lennének, hogy saját maguk nagy hozamokat tudnának elérni értékpapír (és egyes esetekben részvények) kereskedelmével, ezt a terméket igen kevesen választják.

Ha Ön még nem tudja, hogy melyik termékcsalád és pontosan melyik termék (melyik biztosító cég vagy melyik bank melyik terméke) az Önnek leginkább megfelelő, a mi javaslatunk az, hogy üljön le beszélgetni egy független (!) szakértővel, aki valóban ért a nyugdíj előtakarékosságokhoz. Az ilyen tanácsadások ingyenesek: lehet, hogy ez lesz a legjobb órabére életében, hiszen egy 1 órás beszélgetés akár több millió forintot is hozhat a konyhára, ha sikerül egy igazán jó terméket kiválasztani.