Nagy erőkkel toborozzák a tagokat az önkéntes nyugdíjkasszák

Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat.

A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.

Az idei évben már a tavaszi időszak is több tagtoborzó kampányt hozott az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: az egyéni számlákon egyszeri jóváírást kínáló akciók ugyanúgy szerepelnek a palettán, mint a pénztáraknál szintén bevett eszköznek számító nyereményjátékok.

„Az önkéntes nyugdíjpénztárak hagyományosan elsősorban az év végi időszakra szokták időzíteni a belépést ösztönző kampányaikat, hiszen akkor könnyebben ráirányítható a figyelem az éves befizetések után érvényesíthető, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés lehetőségére, illetve az év végén szokásos premizálások nyomán több a mozgósítható jövedelem is, amit nyugdíjcélú megtakarításokra lehet fordítani”

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Úgy tűnik most a „főszezonon” kívül is aktivizálták magukat a kasszák, aminek részben az lehet az oka, hogy tavaly nagyon jó hozamokat értek el a portfóliók, ami a szokásosnál jobban ráirányítja a figyelmet az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokra.

Sikerült megállítani a taglétszám csökkenését is

A BiztosDöntés.hu szakértője emlékeztetett arra: tavaly több mint 15 százalékkal, 2262,4 milliárd forintra növekedett a hazai önkéntes nyugdíjkasszáknál kezelt vagyon, ami egyben új rekordot is jelent.

A vagyon dinamikus emelkedéséhez a tagi és munkáltatói befizetések növekedésén túl az is hozzájárult, hogy a tőkepiaci környezet kedvező alakulása nyomán a hozamok is nagyon szépen alakultak: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint hét olyan szolgáltató is akadt tavaly, amelynél 20 százalék feletti nettó hozamrátát sikerült elérni egy vagy több portfólióval.

A tagtoborzó kampányok folytatásához az is kedvet adhatott az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, hogy tavaly – sok év után először – sikerült megállítani a taglétszám lassú apadását a kasszáknál: a nyilvántartott tagok száma az év végén megközelítette az 1,075 milliót, ami ha minimálisan (nagyjából 1500 fővel) is, de meghaladta az egy évvel korábbit.

„Az, hogy a nyugdíjpénztáraknak sikerült megállítani a taglétszám csökkenését, az egyértelműen az utolsó negyedévnek köszönhető: akkor közel 11,5 ezer új belépőt regisztráltak a kasszák – szemben az egy évvel korábbi 6,2 ezerrel –, miközben mindössze 1500 tag döntött a kilépés mellett, ami jóval kevesebb az utóbbi negyedévekben megszokottnál”

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter.

Százezres jóváírás és milliós utazás is szerepel a palettán

Ami a pénztárak akcióit illeti, változatos eszközöket vetnek be a nyugdíjcélú öngondoskodás ösztönzésére a szolgáltatók.

Az OTP Nyugdíjpénztár most futó – és a hónap végéig tartó – kampányában 10 ezer forintos egyszeri jóváírást adnak minden, frissen érkező tagnak. Ha az első befizetés összege eléri a 30 ezer forintot, akkor ezen felül annak 20 százalékát is jóváírják az egyéni számlán – ám itt az egyszeri jóváírás mértéke legfeljebb 100 ezer forint lehet. Tehát a két kedvezménnyel összesen akár 110 ezer forintos jóváíráshoz juthat az új pénztártag.

A Pannónia Nyugdíjpénztár most futó akciójában szintén az első befizetés 20 százalékát írják jóvá az egyéni számlán – az ajándék jóváírás összege itt is legfeljebb 100 ezer forint lehet.

Az Alfa Nyugdíjpénztárnál egymillió forint értékű utazást nyerhet az új pénztártag, ha június végéig megérkezik a belépési nyilatkozata, és a 3. hónap végéig befizet legalább 30 ezer forintot. A sorsolásban való részvételnek szintén feltétele, hogy a pénztártag igényelje az ingyenes e-posta szolgáltatást és marketing hozzájárulást adjon belépési nyilatkozatán, illetve érvényes e-mail címet és telefonszámot adjon meg.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár akciójában 7500 forint értékű ajándékutalványt kaphat az új pénztártag, ha legalább havi 12 ezer forint befizetését vállalja.

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárnál több akció is fut párhuzamosan, amelyek új és meglévő tagok számára is elérhetők. Ezek közül az egyik a Tag HOZZ Tagot nevű akció, amelynek keretében, ha a pénztártag közreműködésével új tag lép be a pénztárba, és az egyéni számlájára legalább 24 ezer forint összegű jóváírás érkezik a belépéstől számított 6 hónapon belül, akkor az ajánlót 10 ezer forintos vásárlási utalvánnyal ajándékozzák meg.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!