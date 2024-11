Kávét rendel majd az LG autós asszisztense, ha fáradt a sofőr

Forradalmi kijelzőmegoldások, intelligens interfész, valamint izgalmas csatlakoztatási és tartalmi megoldások várják a járművezetőket és az utasokat a vállalat víziója szerint.

Az LG Electronics (LG) bemutatta a fejlett autóipari technológiai koncepciókat felvonultató Mobility Labworks sorozat legújabb tagját, a jövő önvezető autóiba szánt Digital Cockpit gamma elnevezésű megoldást. Az alfa és beta modellek tavalyi debütálása után ez a harmadik az innovatív digitális interfészek sorozatában, amelyek izgalmas bepillantást nyújtanak a mobilitás jövőjébe.

Bár a Digital Cockpit gamma még egy autóban sem található meg, a megoldás az LG legkifinomultabb járműtechnológiáit összegzi és öleli majd fel. A futurisztikus koncepció három pillérre épül: az ún. Vision Display kijelzőrendszerre, az Intelligens digitális interfészre és a Connectivity & Content elnevezésű megoldásra. Ezeket a modulokat az autógyártók rugalmasan, az adott gépjármű típusához és formatervéhez illően alkalmazhatják majd, mivel számos testre szabható funkciót kínálnak. A Digital Cockpit gamma így lényegében forradalmasítja az autókba épített szórakoztató, kommunikációs és vezetőtámogató rendszereket.

Vision Display: Az autók belső terének jövője

A Vision Display számos új lehetőséget kínál a jövő autóiban, illetve képes alkalmazkodni a dinamikus közlekedési környezethez. A 12,3 hüvelykes átlátszó OLED képernyő az önvezető autókban kulcsfontosságú adatokat kínál az utasok tájékoztatására és szórakoztatására: megjeleníti a valós idejű navigációt, az aktuális sebességet, emellett pedig a felhasználó számára hasznos helyszíneket is mutatja a térképen. Az LG megoldása egy 14,2 hüvelykes, középkonzolba ágyazott, műanyag OLED (P-OLED) kijelzőt is tartalmaz, amely használaton kívül visszatolható, így az utastér letisztult és minimalista marad.

Intelligens digitális interfész: Intuitív, AI-vezérelt felhasználó-jármű interakció

Az Intelligens digitális interfész a mesterséges intelligenciát és a reszponzív érintőképernyő-technológiát kihasználva egyszerű, intuitív interakciót biztosít a felhasználók és a jármű között. Az egyik legkülönlegesebb megoldás az adaptív vezérlő: ez egy kormánykerékbe integrált érintésérzékeny, hajlított OLED-kijelző, amellyel a járművezetők kényelmesen megadhatják a navigáció, a multimédia és a klímaberendezés beállításait, minderről pedig haptikus – azaz tapintással érzékelhető – visszajelzést is kapnak.

Önvezető módban az adaptív vezérlő élvezetesebbé teszi az utazást azzal, hogy kényelmes hozzáférést nyújt a szórakoztató alkalmazásokhoz és játékokhoz. Az LG AI-alapú virtuális asszisztense ráadásul további támogatást nyújt a különböző közlekedési helyzetekben. Például, ha az asszisztens azt érzékeli, hogy a sofőr fáradt, képes kávét rendelni egy közeli helyről, ami a képernyőbe épített ujjlenyomat-leolvasóval rögtön ki is fizethető. Az Intelligens digitális interfész támogatja az ATSC 3.0 szabványt is, így a rendszerfrissítések és a valós idejű vészjelzések hálózati kapcsolat nélkül is működnek.

Connectivity & Content: szórakozás és mobilitás zökkenőmentesen

A Connectivity & Content nevű megoldás interaktív szórakoztató központtá alakítja át a hátsó üléssort az 5G hálózati kapcsolat és az LG okostévékből ismert webOS platform révén. Az utasok nagyfelbontású tartalmakat streamelhetnek, élő adásokat nézhetnek, interakcióba léphetnek a hasznosként megjelölt helyszínekkel, megoszthatják a képernyőjük tartalmát az autóban lévő kijelzőtükrözés funkcióval, valamint kézmozdulatokkal navigálhatnak a tartalmak között, illetve szabályozhatják a hangerőt is.

„A Digital Cockpit gamma jól demonstrálja az LG vezető szerepét a csúcskategóriás járműfedélzeti megoldások, illetve az innovatív technológiák működő koncepcióinak megalkotása terén”

– mondta Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának elnöke.

„Továbbra is olyan testre szabható megoldásokat fogunk fejleszteni, amelyek javítják az autózás élményét és intelligensebb, biztonságosabb közúti környezetet biztosítanak.”

A Mobility Labworks megoldásairól bővebb információ az LG járműipari megoldások üzletágának weboldalán érhető el.

