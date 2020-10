Ilyenekre képes egy modern okosóra

Kár is tagadni, az okos kütyük világát éljük. Annak érekében, hogy rájöhessünk, mennyire igaz ez a mondat, érdemes végigmenni az utcán, és megkérdezni néhány embert, hogy mennyi a pontos idő.

Minden bizonnyal a többség a telefonját fogja elővenni annak érdekében, hogy válaszolni tudjon, és nem a karjára néz rá. A mai modern világban ezen már nem is kell feltétlen meglepődni, hiszen sok tekintetben valóban megkönnyítik ezek az eszközök az életüket. Nem szabad azonban elmenni a tény mellett, hogy egy szép karóra sem csak arra képes, hogy megmutassa nekünk az időt, hanem egy olyan kiegészítőnek tekinthető, ami öltöztet is!

Egy jól megválasztott karóra ezen felül még egy különleges üzentet is közvetíthet az emberek felé mind a stílusunkról, mind az egzisztenciánkról, mind pedig az egyéniségünkről. Szerencsére manapság már nem kell választanunk egy karóra és az okos eszközeink között, hiszen amennyiben okos karóra mellett döntünk, úgy mindig a csuklónkon viselhetünk egy több funkciós szerkezetet is. Elsőre talán kicsit meg is fog lepődni, hogy már mennyi mindent lehet elvárni egy mai okosórától. Mi az, amit feltétlen tudni érdemes egy okosóráról? Egyrészről kényelmesen a kezünkön tudjuk „hordozni” a mobiltelefonunkat is, hiszen hívásokat, üzeneteket tudunk fogadni majd az óránkon, valamint akár zenevezérlést is irányítani tudjuk. Másrészről néhány okosóra gyártó egyes modelljei kimondottan hasznos edzőpartnerei lesznek a viselőjének, hiszen segítségükkel pulzust, tevékenységet és elégettet kalóriát is mérni lehet majd. A gyártók gondolnak a dizájnra is ezeknél az óráknál, hiszen női, férfi és unisex kivitelben is készítenek modelleket. Érdemes lesz felkeresni a linkelt oldalt, hiszen számos okosóra között tud majd nézelődi ebben a webshopban.

Nem véletlen tehát, hogy az okosóra piac egyre csak növekszik világszerte. Koronavírus, ide-, vagy oda, a piac ezen ágát nem érintette ez a „válság”. Abban az esteben, ha érdekli, hogyan alakult az idei év első felében az okosórák- piaca a tavalyi évhez képest, mindenképp keresse fel a linken található oldalt. A Computerworld egy részletes cikkben elemezi azt, hogy miként alakultak az egyes gyártók eladásai világszerte. Annak, hogy miért történt ez így, természetesen több oka is lehet, talán a két legfontosabb tényező, amiért okosóra mellett döntünk, az a számos kényelmi funkciója, valamint a modern, és stílus megjelenése.

Amennyiben ön is éppen most áll óravásárlás előtt, mindenképpen nézzen szét a TimeStore oldalán ahol széles választékban fog találni hagyományos karórákat, és okosórákat is. Náluk mindenes neves márka képviseli magát, így egész biztosan mindenki talál majd a saját ízlésének és elképzeléseinek megfelelőt. Mindig készülnek a vásárlóknak akciókkal, így például egyes okosórákat is most jelentős kedvezménnyel lehet majd megvásárolni. Ezen az oldalon ráadásul azonnal egy 1000 Ft-os kupont ajánlanak fel vásárlás esetén, így még olcsóbban juthatunk most hozzá a kiválasztott darabhoz! Sokszor szokott az a probléma fennállni, hogy nem tudjuk eldönteni, mivel lephetnénk meg egy szerettünket, barátunkat valamilyen jeles nap alkalmából. Egy óra időtálló és személyre szabott meglepetés lehet kortól és nemtől függetlenül. Egy ilyen ajándék beszerzéséhez most ki sem kell lépnie a lakásból, hiszen otthonról, online tudja majd intézni nem csak a rendelést, de akár a fizetést is egyszerűen és gyorsan.